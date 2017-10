Lovitura dură primită de Cristina Bălan după ce a anunțat că gemenii ei au sindromul Down. Artista se chinuie de luni de zile să lanseze un nou clip, însă oamenii care au i-au promis că o ajută, au lăsat-o baltă.

Cristina Bălan, câștigătoarea de la Vocea României, a postat un mesaj deur pe contul de socializare și le-a mărturisit tuturor ce lovitură a primit din partea oamenilor care i-au promis ei și soțului său că îi va ajuta.

Lovitura dură primită de Cristina Bălan îniante de lansarea noului clip

Fanii au susținut-o însă, și au încurajat-o să meargă mai departe indiferent de ceea ce i se va întâmpla.

“Astăzi ar fi trebuit să filmez clip. Un clip amânat, din varii motive, din primăvara, din vara… Motivul pentru care nu filmez clipul astăzi este pentru că aseară am rămas făra echipamentul pe care-l închiriam pentru filmare. Echipament pentru care am discutat cu cineva de ceva vreme, doar nu de ieri, alaltăieri.

De la „daa, facem, vă ajut, sigur boss, zi ce vrei, ce ai nevoie” la „nu te supăra pe mine, dar am inchiriat majoritatea sculelor” a fost o distanta relativ mică.

Sigur, nimeni nu ne era dator. Sigur, era vorba de o mână de ajutor, să ne încadram într-un buget, adica era o favoare. Am zis, un ajutor. Echipament inchiriat mult mai ieftin decat pretul pietei. Nu gratis, dar mult mai convenabil.

Însă în ajunul filmărilor, adica aseara, să afli ca degeaba ai mobilizat o gramada de oameni pentru urmatoarea zi este pur si simplu KO psihic. și sunt foarte suparata. Poate daca nu ar mai fi fost amanate aceste filmari, ar mai fi fost cumva. Dar uite ca ne straduim de atata vreme si mereu apar motive, ba e primavara și nu e bine sa lansam acum, ca piesa nu e de vara (o prostie, in opinia mea, dar asta e industria), ba ca e vara si oamenii sunt plecati in vacante, o lasam pe toamna, ba cutare nu poate pt ca *insert motiv aici* samd.

Și oamenii mă întreabă când mai scot și eu piesa. De parca ma scobesc intre dinti si scot piesa, that’s all.

Mea culpa e ca vreau sa fac lucruri semnificative, lucruri care sa transmita ceva. N-am vrut sa filmez un clip doar asa, sa fie niste imagini comerciale si atat. Cred în muzica mea, productia piesei este ireprosabila, vreau să beneficieze de un clip pe masura. Am vrut sa transmit ceva, un mesaj. Iar lucrurile astea cer timp. Si mai cer si bani, sa nu uitam, totusi, scopul suprem al existentei umane (sunt ironica).

Soțul meu s-a dat peste cap și a muncit până la epuizare, s-a stresat, a rupt din timpul petrecut cu noi, s-a zbătut si a antrenat multa lume in treaba asta, lume care pune si suflet. Ca totul sa se naruiasca cu un apel telefonic, cu o seara inaintea filmarilor. Dupa o saptamana de dat telefoane si de anuntat lumea… Dupa luni de cautat solutii si oameni cu care sa rezonam.

Si totul dupa o perioada crunta de depresie, despre care voi vorbi cu alta ocazie (traducere libera: cand voi simti ca pot vorbi despre asta).

Nu stiu ce sa mai spun, sunt suparata cum rar mi se intampla. Da, desi ni s-a spus, candid, sa nu ne suparam, iata ca eu m-am suparat. Este ultimul lucru de care aveam nevoie, dupa niste lovituri emotionale incasate in ultima vreme.

Asa ca ma descarc aici cu concluzia urmatoare: nu va bazati pe „daaaa, sigur ca te ajut, facem, dregem”. Din gura ajuta toti de numa-numa. Apoi nu-i mai gasesti, dai telefoane, nu raspund si cand raspund nu te mai pot ajuta.

C’est la vie. Supararea o sa-mi treaca, clipul probabil ca-l vom filma (in starea de acum nu mai sunt sigura de nimic), dar am invatat inca o lectie. Pe gratis.

Le cer scuze tuturor celor care astazi isi faceau timp pentru noi. Echipa de filmare, regizorul, baietii din trupa mea, figuratia, echipa de styling etc.”, a scris Cristina Bălan pe Facebook.

