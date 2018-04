Mesajul lui Cătălin Botezatu pentru Cazacu, la Exatlon, ediția de sâmbătă, 14 aprilie. Faimoșii au primit un mesaj video de la prieteni, pentru prima data de cand sunt în Dominicana.

“Catalin, stiu ca esti esti un campion si ca ai castigat toate cursele. Esti prietenul meu si te iubesc. Te astept la vara sa ne distram”, este mesajul lui Catalin Botezatu pentru Cazacu.

“Am fost foarte bucuros de primul mesaj, cel de la finul cel mic. M-a bucurat si mesajul de la “fratele meu”, mai ales ca am vazut-o pe fata lui, fata noastra asa cum ii zic eu”, a spus Giani. “Ma bucur ca a reusit sa-mi dea mesaj. M-am certat cu el cu doua saptamani inainte de a intra in competitie”, a spus Geanina, in lacrimi.

Anda Adam i-a transmis un mesaj emotionant Dianei Belbita. “Ne este foarte dor de tine, ne-ai demonstrat ca poate fata. Sper ca esti bine cu piciorul, sa ai grija. Te astept acasa, sa facem multe lucruri frumoase impreuna. Sper sa-ti poarte noroc hanoracum meu roz”, a spus Anda Adam, in mesajul pentru Diana Belbita, in emisiunea Exatlon 14 aprilie.

