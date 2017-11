Scrisoare lui Marcel Toader pentru mama Mariei Constantin i-a lăsat mască pe toți. Afaceristul a citit totul în direct la tv, spre surprinderea celor prezenți în platou.



Marcel Toader nu se lasă și continuă seria dezvăluirilor despre Maria Constantin, în direct la tv. Până acum, cei doi nu au divorțat încă oficial. Afaceristul își acuză foarta parteneră de infidelitate.

Scrisoare lui Marcel Toader pentru mama Mariei Constantin, făcută publică

Carmen, încerc cu un ultim efort de comunicare pe această cale. Încerc să deschid o ultimă punte de răspuns la mesajul pe care l-a trimis fiicei tale pe 3:08, la trei zile după ce ne-am despărţitm în care orugam să îmi spună când pot trimite hainele la tine, în Pârâienii de Susu, Vâlcea. Nu am primit niciun răspuns. Nu ai răspuns nici la mesajul de pe 1:08 când te-am informat de adulterul fiicei tale. Înţeleg că ştiai ce s-a întâmplat. Îmi dau seama că scenariul în care am trăit există, păcat. Eu chiar am ţinut la voi şi am fost acolo mereu când aţi avut nevoie de mine, păcat!”, a spus Marcel Toader, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”. Recent, Marcel Toader a avut o scrisoare și pentru presupusul amant al Mariei Constantin.

