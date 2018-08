Ceremonia religioasa a avut loc vineri, 24 august, la Biserica Nasterea Maicii Domnului, amplasata in Otopeni, lacasul de cult agreat de familia Ionescu, unde Madalin Ionescu si Cristina Siscanu si-au botezat si fetita.

O rochie mai urata nu ai gasit?' Frumos costumul mirelui dar „rochia” aceea era mai potrivită in dormitorul vostru nu in Casa Domnului. Oriunde dar nu acolo', Zici că a luat fața de masă și a pus pe ea drept rochie , Doamne, Cristina, radiezi de fericire, se vede ca va iubiti și sunteți suflete pereche, dar cum naiba sa te îmbraci asa? Practic, esti in chiloți și o bluza in fata popii. Dacă era cât palma mai lungă în fața tot nu era asa ridicol , Casa de piatră , sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

