Deși kilogramele în plus nu plac niciunei femei, multe dintre ele se resemnează cu ideea că nu pot avea o siluetă de topmodel. Nu și atunci când intervin problemele medicale și trebuie să ia atitudine. Un bun exemplu este și actrița Numai Dinescu, care a slăbit mai mult de nevoie.

Se resemnase cu ideea că nu va reuși niciodată să aibă o siluetă anorexică, asta până când medicii i-au spus direct că trebuie să ia măsuri dacă nu vrea să-și pună în pericol sănătatea. „Lumea care mă știe, știe că eu m-am luptat toată viața cu kilogramele. Nu e un secret. Doar că de data asta acum cunoscut niște oameni de la o clinică care au un program de unde am învățat că mai ales astăzi, când de jur împrejurul nostru este mâncare, mâncare, mâncare și toată bună, că nu este bine să pleci singur la acest drum, slăbitul. Programul despre care îți spun presupune un grup de medici, de specialiști, care te îndrumă: un nutriționist, un psiholog pentru că trebuie să știi de ce mănânci, pentru că s-ar putea să nu mănânci compulsiv, emoțional, deși trei sferturi dintre noi mănâncă de plăcere, există kinetoterapeut, oameni care știu exact de unde până unde îți permiți să faci mișcare și foarte important, mai există și fizioterapeuți, care din punctul meu de vedere duc tot greul. Nu tăiatul mâncării este vital”, ne-a povestit Nuami, care recunoaște că i-a fost exagerat de greu la începutul dietei. „La început mi-a fost greu pentru că îmi era foame. Și acum am zile în care îmi e foame de mă întind pe jos, dar beau apă. Când îmi e foame rău-rău am întotdeauna conopidă. Iau un buchet de conopidă și molfăi din el”.

Nuami Dinescu a slăbit de nevoie

Actrița acuză grave probleme la ambii genunchi, așa că era mai mult decât necesar să scape de kilogramele în plus pentru a nu i se agrava condiția fizică. „Este o prostie să te lupți cu tine și să începi să intervi la modul agresiv asupra organismului tău. Eu a trebuit să fac ceva pentru că am căzut de foarte multe ori în genunchi. Am avut și un spectacol, „Inimă de câine” se chema, în care vreun an și ceva cât s-a jucat, la fiecare reprezentație cădeam în genunchi că așa era momentul regizat. Pentru că am început să am probleme cu genunchii, a trebuit să încep să fac ceva. Nu din alte motive. Eu sunt ok, sunt la fel. Doar că acum, cu multe kilograme în minus sunt mai vioaie, pot să alerg deși mi s-a zis să nu fac asta, mi s-a schimbat foarte mult tonusul și felul în care privesc lucrurile. Plus că am învățat lucruri. Nu mă mai supăr pe mine. Pentru că știi cum e? Când lucrurile nu merg așa cum vrei tu, te superi pe tine și te duci să mănânci ceva”, ne-a mai spus Nuami care, în momentul de față se simte mai mult decât excelent și susține că are ambiția să mai dea jos câteva kilograme. Rezultatul este mai mult decât vizibil, prezentatoarea emisiunii „Se zice că…” a fost nevoită să-și schimbe complet dressing-ul. „N-am aruncat haine vechi. Le țin și i le dau Monei Semeniuc, o prietenă foarte bună de-a mea, care are un adăpost de câini- „Adăpostul care salvează suflete”. Ei îi dau haine să le pună pe site-uri să le vindem să strângem bani pentru câini. Haine, bijuterii, orice avem. Eu nu mai am bijuterii, le-am dat pe toate”, ne-a mai povestit actrița.

VIDEO: Cosmin Nistor

CITEȘTE ȘI: