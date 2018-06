Maria Constantin a bifat prima petrecere în aer liber, la finalul săptămânii trecute, când a încheiat cu brio sesiunea la Conservator.

”Am avut ultimul examen și m-am gândit că trebuie să închei așa frumos. Am venit la garden party, frumos, flori, natură, m-am și descălțat. În sesiune a fost destul de greu, am învățat foarte mult, dar important este că am trecut toate examenele cu brio, deci e perfect. Cred că 9 la Istoria Muzicii e cea mai mică notă, în rest – 10 pe linie. Nopțile pierdute își spun cuvântul. Am trecut în anul 2 de facultate, mai sunt încă 5 ani, deci o să îmbătrânesc în facultate, dar e ok, fac ceea ce îmi place și asta e cel mai important”, ne-a mărturisit Maria Constantin zilele trecute, ea onorând invitația lui Alin Gălățescu la Bridal Open Day.

Maria Constantin și Pacha Man s-au întâlnit prin intermediul unui prieten comun

Artista este încântată că albumul recent lansat “Viața mea e o poveste”, a fost bine primit de public și că are parte și de o colaborare inedită.

“Pregătesc un proiect nou cu Pacha Man, va fi ceva între reggae și folclor, dar nu o să vă spun prea multe, sperăm ca în vara aceasta să fie proiectul terminat și atunci în toamnă o să îl prezentăm. Ne-am întâlnit de mai multe ori printr-un prieten comun și mi s-a părut interesantă ideea. De fapt el a venit cu propunerea și mi s-a părut foarte tare. Îmi place tot timpul să aduc și altceva nou pe lângă folclor. Va fi o melodie pe un ritm de reggae, dar și cu instrumente din folclorul românesc. Trebuie să intrăm în studio, melodia este făcută tot, dar mai avem puțin de muncă”, a declarant, pentru Libertatea, Maria Constantin.

Maria Constantin pleacă singură în vacanță

Cântăreața de muzică populară a decis să își încarce bateriile în Italia. A organizat escapada în Sicilia, unde nu va pleca însoțită. “Luni plec în Sicilia, va fi prima mea vacanță singură, fără prietene, fără prieteni, fără nimeni, o să plec singură în lume. Nu am făcut niciodată lucrul acesta și mi-l doresc foarte tare, fiindcă vreau să mă regăsesc și m-am gândit că Sicilia ar fi locul perfect”, ne-a mărturist Maria Constantin.

În luna iulie, artista are în plan o vacanță cu fiul ei. “Nu știm unde, cum, este în organizare, că va fi la Târgul Jiu, la București, peste hoatre, nu mai contează, important este că sunt cu băiatul meu”, a precizat ea.

Citeste si: EXCLUSIV/Maria Constantin se poartă ca la 20 de ani de când a intrat la Conservator. Duce o viața…de studentă