Pare mereu că suntem luați ostateci, nu că mai suntem și responsabili măcar de ce zicem. Reprezentanții autointitulați ai „poporului” sunt lipsa de rațiune la atac. Iar alte părți de popor tac asurzitor.

Sigur că e foarte greu să te impui politic, mai ales fără bani în spate. Sigur că sunt tot felul de scene „aranjate” publicitar, de la rețele sociale, la televiziuni, dar niciodată jocul n-a fost corect! Toate comentariile, și despre geopolitică, război, crize interne, vorbesc despre tot felul de conspirații care ne conduc, niciodată despre cât de pasive au ajuns „popoarele”.

Trump e cel mai bun exemplu. E obscenitate pe față. E obscenitate tip Epstein, e și obscenitate militară americană tot pe față: avem cele mai mari arme, deci ne luăm tot ce vrem, fie că vreți fie că nu. Așa vorbește Trump cu aliații. Cu inamicii vorbește în termeni de „vă radem civilizația”. E vorbărie de TikTok, știu, numai că acest tip are și alte butoane decât „like” și „share”. Netanyahu și ai lui vorbesc tot pe față de radere de pe fața pământului a unor popoare. La fel, nu e ca și cum ar fi el singur în țara aia, mai e și susținut de cineva.

Intelectuali, ziariști, politicieni încă fac ploconeli în fața unui om imposibil de înțeles mai ales după noua aruncare în aer a Orientului împreună cu Israel. Acum, a început marea suceală, vai, Trump pute. Sau, vai, Trump e altceva, noi suntem altceva. Pot înțelege că o parte din popor serioasă vrea pace și că l-a îmbrățișat pe „făcătorul de pace” mincinos. Dar îți mai și revii. Și eventual îți dai și două palme că pui botul la discursuri georgiste și trumpiste.

Ce nu se poate înțelege e cum de uităm politica SUA din ultimele decenii și-i punem tot în cârcă lui Trump, doar pentru că el le spune ca un gherțoi. N-a avut Israel susținere și în alte războaie declanșate pentru supremația în Orient, „supremație” care a devenit singura politică? Nu a fost susținut Israel în raderea sângeroasă a Gazei înainte de Trump?, dar cu aceiași lideri europeni de azi pe la butoane sau în fruntea NATO?

Trump și Netanyahu sunt nefrecventabili deja, liderii europeni fac concurs de strâmbat din nas. Numai că Trump le-a dat acelorași lideri ceva oxigeni, simțim un fel de solidaritate în fața nesimțirii americane. Trebuie să ne gândim dacă lideri precum Macron, Merz, von der Leyen etc. sunt împinși real și serios de electorat către o îndepărtare cât mai fermă, către sancțiuni pentru Israel? Nu. Deocamdată nu avem forțe politice semnificative care să preia astfel de nemulțumiri. NATO se duce în cap, dar Mark Rutte ne explică, cu fiecare ocazie, despre importanța de a fi bălăcărit de Trump. Aici, recunosc, de câte ori îl văd pe Rutte, îmi vine în cap o glumă inevitabilă: în locul lui putea fi Klaus…

E tulburător să realizezi că aliatul tău de nădejde e razna, dar nu era greu s-o vezi nici când se hlizeau alde Băsescu și Victoria Nuland (responsabilă americană pe Europa de Est și cunoscut pion din falanga de lobby pentru industria americană de armament). Nu era greu să vedem cu Hillary Clinton a tot împins relația europenilor cu Rusia până la irespirabil tot ea declanșând noi puncte de haos și moarte prin Libia și câte alte colțuri de lume. Putin e și el folosit pe post de explicație leneșă pentru tot răul. Din cauza lui se taie până și de la educație din România, vorba aia. Putin are o vină clară de invadator. Dar trebuie să fii nebuni să ignori cauzele, iar cauzele sunt politicile Clinton, de pe vremea lui Obama, da, acel președinte superb în discursuri și în prezență publică.

Criza NATO este cât casa, Trump va juca probabil o carte în care va începe să arate cu degetul vulnerabilitatea Europei. România pare să joace rolul obedientului până la autodistrugere, nu în stil european, ci în stil local. Chiar și așa, de vină sunt mereu alții.

Faptul că nu ne mobilizăm să producem lideri mai buni sau măcar înjurături mai de soi, faptul că nu avem competiție pe trumpism, faptul că tot credem că sunt niște extratereștrii în cer sau cabale pe WallStreet care ne aranjează viețile , toate astea vin din decenii de anti-politică.

Nimeni nu mai crede că poate schimba nici măcar un indicator de circulație – toate sunt „că așa vor ei”. Așa s-au ambalat și toți georgiștii care în fond cred în lucruri care erodează și mai mult statul român: taxare puțină și junglă avantajoasă pentru bogătani, trumpism balcanic adică.

Și dacă liberalii se vor alia cu AUR?

De cealaltă parte, sunt și mai ridicoli foștii nicușoriști sau useriști sau „oameni dă bine dă dreapta”. Toată lumea se plânge reflex de PSD. Până și PSD-ul se plânge de PSD. Deși avem nenumărate exemple de dezastre, de corupție și de la celelalte partide, și din rândul intelectualilor sau ziariștilor incoruptibili care iau bani cu punga, tot degeaba: PSD-ul e cel mai mare rău. Acum e Nicușor Dan diabolizat pentru acceptarea unor numiri dezastruoase în justiție, pentru unii indiciu clar că e și ăsta un fel de „pesedist”.

Alții urlă de vreun an că e pericol mare că PSD s-ar putea alia cu AUR. În curând useriștii și peneliștii vor spune că se vor lipi de AUR ca să lupte cu „ciuma roșie”, PSD.

Haideți să vă spun ceva. Dacă era așa ușor și logic să se lipească de AUR, cei de la PSD o și făceau deja. Problema e că nu merge, că PSD simte că ar juca o carte distrugătoare. Știți cu cine merge mai bine AUR, acest urmaș demn al isteriei create împreună cu serviciile prin rândurile diasporei și ale poporului antipesedist? Merge perfect cu dreapta asta europenistă care urlă toată ziua că „AUR e pericol”. S-au înghițit broaște și mai mari.

Nu m-ar mira să văd într-un an și un Simion pus pe linie moartă încet încet, iar uriașa carcasă AUR să fie preluată de aceiași șmecheri liberali, experți în afacerile public-privat, liberali care până la urmă au și băgat cei mai mulți bani în campania lui Georgescu. N-au făcut-o doar din prostie, de fapt își pregăteau viitorul măreț radical, trumpist și ăla.

În toată această mare de învinovățit din reflex diverse zone, ne scapă mereu funcționarea lucrurilor. Toți ne pretindem „popor”, dar sfârșim prin a susține grozăvii mai mari decât idioții de care râdem sau de care ne plângem.

Vocile „populare” zic aceleași bălării, ba să tăiem toate taxele să facem România ca Dubaiul, ba să atacăm Rusia, Iranul, tot, ca să ne punem bine cu americanii etc. Dacă nu vom reuși să împingem lideri noi în față cu discursuri pe bune critice, ne merităm soarta. Da, are și poporul responsabilități.

