Pare mereu că suntem luați ostateci, nu că mai suntem și responsabili măcar de ce zicem. Reprezentanții autointitulați ai „poporului” sunt lipsa de rațiune la atac. Iar alte părți de popor tac asurzitor.

Sigur că e foarte greu să te impui politic, mai ales fără bani în spate. Sigur că sunt tot felul de scene „aranjate” publicitar, de la rețele sociale, la televiziuni, dar niciodată jocul n-a fost corect! Toate comentariile, și despre geopolitică, război, crize interne, vorbesc despre tot felul de conspirații care ne conduc, niciodată despre cât de pasive au ajuns „popoarele”.

Trump e cel mai bun exemplu. E obscenitate pe față. E obscenitate tip Epstein, e și obscenitate militară americană tot pe față: avem cele mai mari arme, deci ne luăm tot ce vrem, fie că vreți fie că nu. Așa vorbește Trump cu aliații. Cu inamicii vorbește în termeni de „vă radem civilizația”. E vorbărie de TikTok, știu, numai că acest tip are și alte butoane decât „like” și „share”. Netanyahu și ai lui vorbesc tot pe față de radere de pe fața pământului a unor popoare. La fel, nu e ca și cum ar fi el singur în țara aia, mai e și susținut de cineva.

Intelectuali,  ziariști, politicieni încă fac ploconeli în fața unui om imposibil de înțeles mai ales după noua aruncare în aer a Orientului împreună cu Israel. Acum, a început marea suceală, vai, Trump pute. Sau, vai, Trump e altceva, noi suntem altceva. Pot înțelege că o parte din popor serioasă vrea pace și că l-a îmbrățișat pe „făcătorul de pace” mincinos. Dar îți mai și revii. Și eventual îți dai și două palme că pui botul la discursuri georgiste și trumpiste.

Ce nu se poate înțelege e cum de uităm politica SUA din ultimele decenii și-i punem tot în cârcă lui Trump, doar pentru că el le spune ca un gherțoi. N-a avut Israel susținere și în alte războaie declanșate pentru supremația în Orient, „supremație” care a devenit singura politică? Nu a fost susținut Israel în raderea sângeroasă a Gazei înainte de Trump?, dar cu aceiași lideri europeni de azi pe la butoane sau în fruntea NATO?

Trump și Netanyahu sunt nefrecventabili deja, liderii europeni fac concurs de strâmbat din nas. Numai că Trump le-a dat acelorași lideri ceva oxigeni, simțim un fel de solidaritate în fața nesimțirii americane. Trebuie să ne gândim dacă lideri precum Macron, Merz, von der Leyen etc. sunt împinși real și serios de electorat către o îndepărtare cât mai fermă, către sancțiuni pentru Israel? Nu. Deocamdată nu avem forțe politice semnificative care să preia astfel de nemulțumiri. NATO se duce în cap, dar Mark Rutte ne explică, cu fiecare ocazie, despre importanța de a fi bălăcărit de Trump. Aici, recunosc, de câte ori îl văd pe Rutte, îmi vine în cap o glumă inevitabilă: în locul lui putea fi Klaus…

E tulburător să realizezi că aliatul tău de nădejde e razna, dar nu era greu s-o vezi nici când se hlizeau alde Băsescu și Victoria Nuland (responsabilă americană pe Europa de Est și cunoscut pion din falanga de lobby pentru industria americană de armament). Nu era greu să vedem cu Hillary Clinton a tot împins relația europenilor cu Rusia până la irespirabil tot ea declanșând noi puncte de haos și moarte prin Libia și câte alte colțuri de lume. Putin e și el folosit pe post de explicație leneșă pentru tot răul. Din cauza lui se taie până și de la educație din România, vorba aia. Putin are o vină clară de invadator. Dar trebuie să fii nebuni să ignori cauzele, iar cauzele sunt politicile Clinton, de pe vremea lui Obama, da, acel președinte superb în discursuri și în prezență publică.

Criza NATO este cât casa, Trump va juca probabil o carte în care va începe să arate cu degetul vulnerabilitatea Europei. România pare să joace rolul obedientului până la autodistrugere, nu în stil european, ci în stil local. Chiar și așa, de vină sunt mereu alții.

Faptul că nu ne mobilizăm să producem lideri mai buni sau măcar înjurături mai de soi, faptul că nu avem competiție pe trumpism, faptul că tot credem că sunt niște extratereștrii în cer sau cabale pe WallStreet care ne aranjează viețile , toate astea vin din decenii de anti-politică.

Nimeni nu mai crede că poate schimba nici măcar un indicator de circulație – toate sunt „că așa vor ei”. Așa s-au ambalat și toți georgiștii care în fond cred în lucruri care erodează și mai mult statul român: taxare puțină și junglă avantajoasă pentru bogătani, trumpism balcanic adică.

Și dacă liberalii se vor alia cu AUR?

De cealaltă parte, sunt și mai ridicoli foștii nicușoriști sau useriști sau „oameni dă bine dă dreapta”. Toată lumea se plânge reflex de PSD. Până și PSD-ul se plânge de PSD. Deși avem nenumărate exemple de dezastre, de corupție și de la celelalte partide, și din rândul intelectualilor sau ziariștilor incoruptibili care iau bani cu punga, tot degeaba: PSD-ul e cel mai mare rău. Acum e Nicușor Dan diabolizat pentru acceptarea unor numiri dezastruoase în justiție, pentru unii indiciu clar că e și ăsta un fel de „pesedist”.

Alții urlă de vreun an că e pericol mare că PSD s-ar putea alia cu AUR. În curând useriștii și peneliștii vor spune că se vor lipi de AUR ca să lupte cu „ciuma roșie”, PSD.

Haideți să vă spun ceva. Dacă era așa ușor și logic să se lipească de AUR, cei de la PSD o și făceau deja. Problema e că nu merge, că PSD simte că ar juca o carte distrugătoare. Știți cu cine merge mai bine AUR, acest urmaș demn al isteriei create împreună cu serviciile prin rândurile diasporei și ale poporului antipesedist? Merge perfect cu dreapta asta europenistă care urlă toată ziua că „AUR e pericol”. S-au înghițit broaște și mai mari.

Nu m-ar mira să văd într-un an și un Simion pus pe linie moartă încet încet, iar uriașa carcasă AUR să fie preluată de aceiași șmecheri liberali, experți în afacerile public-privat, liberali care până la urmă au și băgat cei mai mulți bani în campania lui Georgescu. N-au făcut-o doar din prostie, de fapt își pregăteau viitorul măreț radical, trumpist și ăla.

În toată această mare de învinovățit din reflex diverse zone, ne scapă mereu funcționarea lucrurilor. Toți ne pretindem „popor”, dar sfârșim prin a susține grozăvii mai mari decât idioții de care râdem sau de care ne plângem.

Vocile „populare” zic aceleași bălării, ba să tăiem toate taxele să facem România ca Dubaiul, ba să atacăm Rusia, Iranul, tot, ca să ne punem bine cu americanii etc. Dacă nu vom reuși să împingem lideri noi în față cu discursuri pe bune critice, ne merităm soarta. Da, are și poporul responsabilități.

Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Viva.ro
Toți au făcut ochii mari când i-au văzut pe nepoții lui Mircea Lucescu! Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Răzvan Lucescu. Toți și-au dat coate când au aflatv un detaliu nebănuit
Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Unica.ro
Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Cel puțin 46.500.000 de euro a costat „pacea” dintre Budapesta și UDMR: cum au devenit fundațiile din Ardeal adevărați coloși imobiliari din banii Ungariei
Știri România 11:27
Cel puțin 46.500.000 de euro a costat „pacea” dintre Budapesta și UDMR: cum au devenit fundațiile din Ardeal adevărați coloși imobiliari din banii Ungariei
Vremea se răcește foarte tare, vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Cât timp ține episodul de iarnă din preajma Paștelui
Știri România 10:48
Vremea se răcește foarte tare, vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Cât timp ține episodul de iarnă din preajma Paștelui
Parteneri
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Modificări la Codul Rutier. MAI vrea să reducă birocrația pentru cei care vor să obțină permisul de conducere
Fanatik.ro
Modificări la Codul Rutier. MAI vrea să reducă birocrația pentru cei care vor să obțină permisul de conducere
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Mircea Toma, reacție după ce Anca Alexandrescu a acuzat CNA de dictatură: „Nu noi cenzurăm”. Realitatea Plus emite în continuare
Stiri Mondene 12:04
Mircea Toma, reacție după ce Anca Alexandrescu a acuzat CNA de dictatură: „Nu noi cenzurăm”. Realitatea Plus emite în continuare
Prima reacție a lui Radu Ciucă după ce a plecat de la Pro TV la Antena 1. În ce emisiune va apărea. „E genul de format în care simt că mă pot juca”
Stiri Mondene 10:59
Prima reacție a lui Radu Ciucă după ce a plecat de la Pro TV la Antena 1. În ce emisiune va apărea. „E genul de format în care simt că mă pot juca”
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
ObservatorNews.ro
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mediafax.ro
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Politică 08 apr.
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce ar fi făcut FCSB în play-off? Scenariu în direct: „Doamne, iartă-mă! Era o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Fanatik.ro
Ce ar fi făcut FCSB în play-off? Scenariu în direct: „Doamne, iartă-mă! Era o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit