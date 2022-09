Iată cum și-a început prezentarea Dan-Cristian Turturică (foto), președintele SRTV, omul împins de PNL în fruntea televiziunii publice, în fața membrilor CNA:

„Îmi face mare plăcere să mă aflu din nou în fața dumneavoastră. După cum vă promiteam și în primăvară, când am venit pentru TVR Info, urma și TVR Cultural. Am fi vrut s-o facem un pic mai devreme, numai că se mișcă lucrurile mai greu uneori. Așa că, ne bucurăm că am ajuns chiar și acum, cu speranța foarte mare, dacă veți fi de acord să ne dați votul dumneavoastră pentru acordarea licenței, undeva până la finalul acestui an să reușim să emitem și cu TVR Cultural”.

Periaj fin la sacourile din CNA

Turturică a știut „să dea cu periuța”, „ne bucurăm că am ajuns chiar și acum”, exprimându-și speranța că, dacă „ne veți da votul”, TVR Cultural va emite spre finalul anului. Oare mai avea cineva vreo îndoială că nu se va aproba licența? Toți erau pregătiți să voteze „pentru” Cultură la TVR. Dar astfel de introduceri politicoase (ipocrite, în esență) nu strică la CNA.

Despre „lucrurile care se mișcă mai greu uneori” n-a pomenit și nici n-a fost întrebat de membrii CNA, dar ce mai contează, puțin eroism trebuie să existe, mai ales când e vorba de cultură. Președintele a prezentat „succint” proiectul TVR Cultural. A început cu următorul „argument”:

„Cred că nu este nevoie de foarte multe argumente, ca pledoarie pentru reînființarea TVR Cultural. Printre atâtea lucruri care ne captează atenția în fiecare zi și ne distrag, fenomenul cultural cred că necesită acea atenție, pentru că este unul dintre puținele lucruri care ne hrănesc sufletul. Avem un fenomen cultural foarte viu în România. Când iei la pas România, descoperi că de fapt sunt foarte mulți oameni care își investesc timpul și energia în producții artistice, în reprezentații, în dezbateri, pentru a pune în circulație idei interesante…”.

Asta este o declarație de politician sau, mă rog, de comentator politic la televiziunea Digi24. Președintele Turturică a luat la pas România și a descoperit „fenomenul cultural foarte viu în România”? A făcut această cercetare sau a spus-o așa, la general, ca o observație de comentator TV?

Ia cercetarea de unde nu-i

M-aș fi așteptat din partea șefului TVR să prezinte „succint” o cercetare de piață care să arate care este publicul potențial al TVR Cultural. O sută de mii de persoane? Două sute de mii? Un milion? Sau 4.000 de români cât a avut audiența TVR Info în primele zile ale lunii septembrie? Șeful TVR trebuia să vină cu argumente că există o cerere de programe TV culturale pe piața din România și de aceea s-a luat decizia de (re)lansare a acestei televiziuni. Așa se pune problema în orice business: se acoperă o nevoie a consumatorilor și pentru asta trebuie să știi pe ce public te bazezi și, foarte important, care este profilul publicului! Mai mult, poate urmărești să câștigi și un nou segment de public. Dar Turturică a servit niște bla-bla-uri pentru că, în viziunea sa, o astfel de televiziune este o misiune de la stat și nu un business.

Prezentarea mi-a sugerat că, nici la această oră, Turturică habar n-are ce programe va difuza TVR Cultural. A vorbit la modul general despre un „jurnal cultural”, despre „documentare culturale producție proprie”, despre „documentare producție străină”, despre „publicistică culturală”, concerte, teatru TV (arhiva), dar a vorbit „din avion”. A mai făcut comentarii despre ce înseamnă „jurnalismul cultural”, de parcă s-ar fi aflat într-o ședință de redacție. Nimic concret despre programe, conceptul și viziunea acestei televiziuni. Dar nici n-a fost întrebat de membrii CNA.

Mai mult, n-am înțeles din prezentarea lui Turturică cum se poziționează TVR Cultural? Va fi un suport de promovarea a produselor culturale (spectacole, concerte, carte, expoziții) sau un produs de jurnalism cultural? Sau amestecate: și suport de promovare, și jurnalism. Totuși, nu-i văd pe oamenii care se ocupă de cultură în TVR făcând jurnalism cultural.

De exemplu, n-o văd pe Mirela Nagăț luându-l la întrebări, pe bune, fără menajamente, pe Lucian Romașcanu, ministrul culturii, pentru eșecul organizării concursului de ocupare a postului de director general al Teatrului Național București. (A fost o tentativă leșinată în această vară pe acest subiect, dar rezultatul a fost un fiasco, pentru că Nagăț nu-și face temele și se ferește să-l supere pe domnul ministru.) Oamenii de la TVR sunt obișnuiți să facă PR cultural, nu jurnalism cultural. Probabil că Turturică știe că n-are jurnaliști pe cultură, dar ce să zică în fața membrilor CNA? A brodit-o!

Sunt convins că vor fi aceleași emisiuni plictisitoare ca în momentul în care TVR Cultural a fost desființat (octombrie 2012), programe realizate pe coterii, pe găștile din cultură, pe cunoștințe, pe pile, pe intervenții și telefoane, bagă-l și pe ăla să zică ceva la TVR Cultural! Dar să nu anticipăm, să nu fim răutăcioși!

Succint: n-am aflat prea multe lucruri despre TVR Cultural din prestația președintelui Turturică la CNA. Proiectul pare confuz în mintea președintelui. Atunci, de ce a cerut licență pentru un proiect confuz? Doar ca să arate că muncește pentru… cultură? Promisiunea de a-l lansa în următoarele patru luni este discutabilă. Se vor face în timp-record identitatea vizuală, formatele de emisiuni, se vor stabili realizatorii, strategiile de marketing, echipele de redactori și echipele tehnice? Sigur că se vor face, dar pe genunchi, o încropeală!

Desigur, n-a lipsit nici momentul „lamentării”, când Turturică a spus că televiziunea nu va avea mulți colaboratori externi, pentru că n-are bani:

„Avem o mare problemă cu atragerea resursei externe, pentru că nu stăm grozav cu banii. Noi încă suntem optimiști și sperăm ca până la finalului anului să primim niște bani în plus ca să compensez cheltuiala pe care am avut-o cu Campionatul Mondial de Fotbal… De fapt, acea cheltuială ne-a dat bugetul peste cap. Execuția bugetară a TVR este foarte OK, dacă scoatem aceste două evenimente, Campionatul Mondial de Fotbal și Jocurile Olimpice de Iarnă din China. Dacă le scoatem, execuția bugetară este foarte bună (…) Cu toate astea, nu avem, în momentul de față, banii și o să fim foarte parcimonioși, din păcate, în a atrage mulți colaboratori externi”.

Un lucru este clar: TVR Cultural nu are bani să-i plătească pe colaboratorii externi. Dar este de-a dreptul năucitor când afirmă că fără CM de fotbal și JO de Iarnă din China, execuția bugetară a TVR este foarte bună. Să înțelegem că, adăugând costurile acestor programe, execuția bugetară nu este bună? Ce fel de logică are șeful TVR? I-a îmbrobodit, desigur, pe membrii CNA, care n-au avut nicio întrebare. Oricum mesajul principal al șefului TVR a fost către guvern: mai vrem niște bani în plus! Cultura se ține cu cheltuială.

Dan-Cristan Turturică n-a scăpat ocazia să-și laude „prăvălia”:

„S-ar putea să aveți o surpriză la finalul anului despre cât de mulți bani a atras TVR din publicitate. Va fi un an record la încasări”.

În fața membrilor CNA, grăbiți să voteze licența TVR Cultural, poți să spui orice despre „încasările-record”!

Ceea ce a fost deranjant în această ședință tovărășească este atitudinea „mieroasă”, „unsuroasă” a membrilor CNA. Taberele din CNA, adică PNL și PSD, au făcut pace de când este Coaliția la guvernare. Sigur a fost ordin de pace venit de sus!

Mircea Toma (USR) a adresat o întrebare prietenească, inspirată din postarea de pe Facebook a lui Turturică: „Aveți o listă cu persoanele pe care nu le vreți la TVR Cultural?”. Și toți din ședință au râs, cel mai tare a râs, firește, Turturică. Monica Gubernat, președintele CNA, l-a „avertizat” duios pe Turturică: „Nu cădeți în capcană, domnule președinte!”.

„Te alinți, Mircea”

Apoi, Toma a spus: „Sunt foarte gelos că sunt în această poziție (la CNA – nota P.B.) și nu pot să particip, că altfel veneam voluntar la TVR Cultural”.

Monica Gubernat: „Te alinți, Mircea! Cred că poți participa, de ce nu poți participa ca invitat?… Colegii, vă rog, mai sunt întrebări?”

N-au mai fost întrebări, ci niște recomandări confuze din partea membrilor Valentin Jucan (PNL) și Răsvan Popescu (Guvern). Cei doi și-au dat cu părerea despre ce-ar trebui să conțină TVR Cultural, niște lucruri irelevante, spuse așa, ca să se audă vorbind despre cultura la TVR Cultural. Trebuie să precizăm că, prin lege, membrii CNA n-au voie să facă sugestii cu privire la emisiuni, ci pot să le judece doar după ce au fost difuzate. Turturică le-a mulțumit respectuos: „Nu va fi ușor să ne achităm de această misiune, dar vom încerca…”. Aha, TVR Cultural este o „misiune”!

Monica Guberbanat a zis că, uitându-se pe dosarul de licențiere, a constat că „nu aveți teleshopping…”. O glumiță! S-a trecut la vot și Monica Gubernat a constatat: „Unanimitate cu aplauze, da!”.

După prezentarea președintelui TVR a proiectului TVR Cultural, se poate spune că această televiziune va fi făcută ca să satisfacă niște orgolii personale, atât din conducerea televiziunii, cât și din lumea noastră culturală. Relansarea TVR Cultural pare să se deruleze pe principiul: „Nu contează ce televiziune facem, cultură să dăm românilor la televizor!”.

Post Scriptum 1

Așteptăm cu interes de câte ori va apărea Răsvan Popescu, membru CNA, la TVR Cultural, în calitate de scriitor, promovându-și cărțile. A apărut și la TVR 1, la Bookfestul din acest an, într-un interviu penibil și plin se banalități, realizat de Liliana Stanciu.

Post Scriptum 2

În intervenția sa, Valentin Jucan i-a sugerat președintelui TVR ca TVR Cultural să aibă o colaborare cu Filarmonica Transilvania, drept sursă de cultură muzicală. Oare de ce? Pentru că tatăl său, Vasile Jucan, cântă la Filarmonica Transilvania, este rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și este violoncelist în renumitul Cvartet Transilvan? Nici bine n-a fost lansat TVR Cultural, că deja au început să se pună pilele!

foto: Hepta

