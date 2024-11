PSD, formațiune care îl are drept candidat pe prim-ministrul Marcel Ciolacu, are cel mai liniștit sfârșit de săptămână, în condițiile în care liderul lor nu are emoții că va rata turul al doilea. Semnul de întrebare pentru PSD este cu cine se va lupta Ciolacu pe 8 decembrie: va avea un candidat care îi pune mai multe probleme, cum sunt percepuți Elena Lasconi, Nicolae Ciucă sau Mircea Geoană (deși social-democrații exclud în prezent varianta cu un tur doi cu Geoană, fostul lor președinte fiind în cădere liberă) sau va fi un adversar mai ușor, cum e George Simion.

Un interes pentru PSD este procentul cu care va intra Marcel Ciolacu în turul 2, adică dacă vor avea peste 30 la sută (și ce număr concret de voturi vor avea) sau un scor mai slab, cu posibil sprijin discret pentru Simion, ca să intre în turul al doilea. Un tur al doilea împotriva lui Simion e nu doar o șansă pentru victorie la prezidențiale, ci poate aduce un plus la scrutinul din 1 decembrie, când sunt parlamentarele, adică un scor în jur de 35%.

Totul pe cartea Ciucă

Al doilea mare partid parlamentar, PNL, a mizat totul pe cartea Nicolae Ciucă, deși de mai bine de jumătate de an știu că e departe de locomotiva dorită pentru închegarea forțelor de dreapta. Ratarea intrării lui Ciucă în turul doi ar arunca partidul în haos. Liberalii sunt între deschiderea șampaniei, dacă vor reuși ceea ce pare o misiune aproape imposibilă, adică trimiterea lui Nicolae Ciucă în turul al II-lea printr-o mobilizare exemplară a armatei partidului, sau o noapte a cuțitelor lungi, încă de duminică, dacă generalul lor ratează misiunea.

În cazul unui succes, liberalii se așteaptă la un scor la parlamentare de 20%, poate chiar spre 22%. Însă eșecul ar duce partidul la parlamentare spre un 15% (cu emoții). Liberalii iau în calcul să-l forțeze pe Nicolae Ciucă să facă repede un pas în spate, în cazul în care nu intră în turul doi, pentru o reorganizare rapidă, ca să nu fie un dezastru la parlamentare. Nu ar fi pentru prima dată când liberalii pun presiune pe un lider să demisioneze după un rezultat prost. Un astfel de moment a fost în decembrie 2016, când colegii liberali au cerut demisia Alinei Gorghiu din noaptea de după anunțarea rezultatului la parlamentare, iar a doua zi, actuala ministră a Justiției a și făcut pasul în spate.

Șansa USR

Elena Lasconi se confruntă cu un paradox. Pe de o parte, intern nu e o mare presiune pe propria persoană să ajungă în turul al II-lea. Ratează turul II, poate lejer să-și vadă de viața de primar. În schimb, presiunea apare din susținerea venită din partea unor politicieni experimentați ca Traian Băsescu și Ludovic Orban, deveniți agenți electorali pentru un politician cu carențe serioase în ceea ce privește CV-ul de președinte, dar și din partea unei părți a societății civile, care se poziționează pro-Lasconi.

În ceea ce privește USR, un tur doi pentru Lasconi ar putea duce formațiunea spre un 15%, poate chiar spre 17%, potrivit calculelor politice, dar o înfrângere ar condamna Uniunea spre un 10%-12%, adică un rezultat ca la începutul vieții parlamentare a partidului, în 2016.

Șansa AUR

George Simion, candidatul AUR la prezidențiale, a reușit să devină favorit la secondarea lui Marcel Ciolacu în turul final al cursei pentru Cotroceni, după eliminarea din competiție a Dianei Șoșoacă. Motivul a fost simplu: fragmentarea voturilor anti-PSD și un bazin suveranist unde el a principalul competitor. Între timp, emoții privind ruperea de voturi sunt din zona Călin Georgescu, un independent cu discurs mult mai radical față de al lui Simion.

Intrarea lui George Simion în turul al doilea ar putea duce AUR spre 20%, în condițiile în care oricum e creditat la circa 15%. De exemplu, și fără Simion ca locomotivă, un ultim sondaj INSCOP la comanda Libertatea arăta AUR la aproximativ 21%.

Ratarea turului doi de către Simion ar dezumfla partidul, calculele făcute de partide fiind făcute că ar avea, cu siguranță, un scor sub 15% la parlamentare.

Geoană, pensionare politică sau coșmar pentru PSD

Șansele lui Mircea Geoană la turul al doilea mai stârnesc emoție înainte de votul de duminică doar în echipa sa. PSD, PNL și USR nici măcar nu mai iau în calcul „pericolul Geoană”, fiind în sondajele tuturor (inclusiv cele cu circuit închis) sub 10%. Așadar, Geoană s-ar apropia de pensionarea politică. Cu toate acestea, dacă o surpriză s-ar produce la vot, iar Geoană intră în turul al doilea, social-democrații încep să aibă emoții și vor trage la greu pentru a nu exista o mobilizare în jurul lui Geoană.

Un Geoană președinte ar însemna și încercarea de a destabiliza PSD, prin aducerea în față a unor colaboratori mai vechi din rândul social-democraților. Toată garnitura de acum a PSD ar ajunge ostracizată, pentru a face loc altei grupări, indiferent de cum va arăta scorul partidului pe 1 decembrie (la parlamentare).

