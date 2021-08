„Mai duce businessul nostru încă o lovitură? Câte carantine mai urmează?” Viața de azi din Noua Zeelandă, aflată în lockdown total

Guvernul zeelandez a surprins marți seară, 17 august, lumea întreagă după ce a pus țara în carantină totală în urma depistării unui singur caz de Covid-19 în comunitate, la Auckland. După 72 de ore, singurul caz de marți seară – cu temuta variantă Delta – s-a transformat în aproape 30 de cazuri, câteva mii de posibile contacte directe și o listă de peste 150 de locații de interes care depășesc cu mult zona Auckland-ului. Un tablou sinistru care arată clar că varianta Delta este într-adevăr un „game-changer”.



Ieri, 20 august, guvernul condus de Jacinda Ardern a prelungit lockdown-ul până cel puțin marțea viitoare.



Jacinda Ardern FOTO © Xinhua via ZUMA Wire

Câte carantine mai urmează?

Deși era de așteptat ca virusul să ajungă în comunitate, decizia lockdown-ului m-a luat prin surprindere. A fost ca o lovitură pe care am resimțit-o aproape fizic. În cele câteva ore de la anunț până la miezul nopții, când restricțiile intrau în vigoare, am alergat la restaurant să rezolvăm cât putem din stock, am bătut la ușile vecinilor și le-am lăsat lapte și alte alimente perisabile, am dat o fugă la farmacie pentru ceva medicamente, am luat legătura cu angajații și am făcut un plan pentru următoarele zile.



După care au urmat întrebările: Mai duce business-ul nostru încă o lovitură? Dar noi? Ce se întâmplă cu examenele Verei (fiica mea, n.r.) într-un an școlar important? Când vom putea călători în România? Ce se întâmplă dacă strategia de eliminare a virusului nu mai funcționează? Câte carantine mai urmează? Nu avem răspunsuri. Nimeni nu are.



Business închis, dar banii intră rapid

În ultimele trei zile, ne-am reluat programul de carantină; totul este organizat în jurul conferinței de presă de la ora 1 pm, când aflăm noutăți despre Covid-19. Cum ne-au obișnuit, Jacinda Ardern și cabinetul comunică foarte clar și concis, începând cu numărul de cazuri la zi, sfaturi pentru cei care au fost în locațiile de interes, statusul campaniei de vaccinare și terminând cu facilitățile de ajutor pentru business-urile închise. Cum este al nostru.



Modalitățile de susținere a afacerilor afectate sunt diverse, accesarea fondurilor este extrem de simplă, totul se face online, lucrurile sunt foarte clare, nu este nevoie să suni pe nimeni pentru lămuriri.

Dimineață am aplicat pentru subvențiile de salarii, după-amiază am primit mesaj că banii au fost virați.



Cuba Street, Wellington, Noua Zeelandă în 19 august 2021. FOTO Profimedia

Singura țară dezvoltată în care stilul de viață nu a suferit modificări drastice

„We’re in the position to learn from experience overseas, and what actions work, and what actions don’t work.” („Ne aflăm în situația în care să învățăm din experiențele de peste Ocean, ce acțiuni merg și ce acțiuni nu”, n.r.) Aceste cuvinte ale premierului zeelandez par să fie cele care dictează în cea mai mare măsură strategia de eliminare a virusului cu orice preț. Practic, NZ își permite luxul de a aștepta să vadă cum funcționează lucrurile în alte țări.



Decizia guvernului zeelandez de a acționa „hard and early” de fiecare dată când virusul a ajuns în comunitate a dat rezultate. După mai bine de un an și jumătate de pandemie, Noua Zeelandă este probabil singura țară dezvoltată unde, cu excepția câtorva momente de restricții, stilul de viață nu a suferit modificări drastice.



Au suferit major industrii, au suferit oameni care și-au pierdut locurile de muncă sau care au cedat presiunii psihice, însă societatea a rămas funcțională. Niciuna dintre previziunile făcute de economiști anul trecut la izbucnirea crizei nu s-a adeverit.



Noua Zeelandă este o țară scumpă, care va fi de acum încolo și mai scumpă



Imediat după carantina din martie-aprilie anul trecut, NZ a cunoscut un boom economic, oamenii au cheltuit local banii strânși pentru vacanțe afară, piața imobiliară a explodat, iar băncile au început să dea credite cu cea mai redusă dobândă din istorie. În același timp însă, a venit „nota de plată” pentru ajutoarele oferite de guvern, taxele au crescut, apoi și prețurile.

Din cauza izolării geografice și a numărului mic de locuitori, NZ era oricum o țară scumpă. Ea va fi de acum încolo și mai scumpă, va fi un lux să trăiești decent și să te bucuri de confort aici.



Guvernul NZ – altfel populist și ineficient – a făcut bine



Sunt parte din „the team of 5 million”. S-a întâmplat să trăiesc pandemia aici. În afară de incertitudinea cruntă, de distanța față de cei dragi din România, care pare că s-a dublat în perioada asta, și pe care o resimt aproape fizic, nu am suferit în niciun fel.



Ne-am văzut de viață într-un moment în care, altundeva, viața părea că stă în loc. Nu știu dacă strategia de eliminare a virusului va mai funcționa acum, când virusul pare că se adaptează foarte bine realității, nu cred ca e realist să ne imaginăm că vom putea trăi la nesfârșit izolați de restul lumii, nu știu ce este de făcut.



Știu că până acum, guvernul ăsta – altfel populist și ineficient – a făcut bine pentru cei aproape 5 milioane de locuitori printre care mă număr și eu.



PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru o gimnastă româncă, medaliată cu aur la Olimpiadă. S-a internat în sanatoriu la doar 33 de ani

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Alexandru Arșinel despre Andreea Esca, fosta iubită a fiului său, abia acum

Observatornews.ro Om de afaceri acuzat că a abuzat sexual o femeie, în timp ce soția lui dormea ​​lângă el în pat, în UK: ''Un atac șocant''

HOROSCOP Horoscop 22 august 2021. Scorpionii, în ansamblu, se simt luați pe sus de anumite deciziile ale unor apropiați

Știrileprotv.ro Familie ucisă de o posibilă algă otrăvitoare. Unde au fost găsite trupurile părinților, fiicei de 1 an și al câinelui

Telekomsport O sportivă de naţională susţine că s-a ales cu o boală gravă după ce s-a vaccinat împotriva Covid. "Cine plăteşte preţul?". E contrariată de ce i se întâmplă

PUBLICITATE Frumusețe fără filtre și discuții sincere despre încredere, cu tinere din Generația Z. Episodul 2: Mara Oprea, regizoare