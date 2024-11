Luni, lumea era încă amețită de pumnii din primul tur. Marți a început marea revanșă cu tema Georgescu e cu rușii, e incoerent, zici că e șef de sectă, e gurul prostiei. Nici nu era greu, Călin Georgescu e unul dintre sutele de mii de influenceri care amestecă misticismul cu dietele și cu starea „hygge” (starea de „biniște”, tradusă la noi). Georgescu e exponentul semidoctismului care bântuie rețelele și care infectează și aparatul administrativ, educațional chiar – nu era o inspectoare pe la Cluj care promova ghicitul în palmă al viitorului elevilor?

Pe Lasconi, nimeni nu o mai incomodează cu nicio întrebare. Trebuie salvate NATO, UE, tot. Situația e ridicolă, Georgescu a ajuns dintr-un penibil de clasă un mare pericol pentru țară. Cine au fost uitați în toată ecuația? Votanții. Nu doar ai lui, ci și votanții marelui perdant, George Simion, cel care a dus o muncă de moderare, de credibilizare a AUR.

Simion se transformase într-un LePen-Meloni de Est, dar nu și-a dat seama că electoratul lui voia extremism de show, nu „credibil”. Georgescu l-a spulberat și pe el, pentru că mulți cetățeni aveau nevoie de un vot-șoc, nu de politicieni tradiționali. Nu întâmplător votul era însoțit pe TikTok de urarea „m..e!”.

Recomandări România va primi litoralul ucrainean al Mării Negre și 100.000 de soldați NATO vor fi trimiși în Ucraina, susține Serviciul rus de Informații Externe: „O încercare de răzbunare”

Prelipceanu, Radu Tudor, Gâdea și ceilalți au început să țipe la TikTok. Dacă ne liniștim puțin, vom vedea că emisiuni plătite cu bani grei de partidele tradiționale ca să-i mângâie ăștia pe cap pe marii lideri europeni nu sunt cu mai puțin stupide decât sutele de influenceri plătiți cu câteva sute de lei să-l împingă pe Georgescu pe TikTok. Toată tevatura cu TikTok-ul este mult exagerată, ne mirăm abia acum de cât de parșiv și dereglementat e spațiul rețelelor sociale. E aceeași dereglementare care era bună pentru dreapta „civilizată” pe Facebook, acum 10-15 ani, care striga și ea „m..e”. M..e pentru o cauză bună.

Unde sunt scuzele?

PSD, PNL, USR, aveați parcă niște cenușă să vă puneți în cap! Paradoxul acestor alegeri a fost că doar extrema dreaptă a mai zis vreo două lucruri despre problemele sociale. N-a venit cu soluții credibile, dar măcar le-a bifat.

Râdem de Călin Georgescu. El zice că e de ajuns să te vindeci dacă crezi în Hristos și dacă faci băi reci. Dar poeziile neoliberale spun că ești sărac doar dacă nu vrei să fii antreprenorial și creativ – păi, asta e o poezie mai proastă decât a bietului lunatic-galactic.

O temă politică nu poate fi rea în sine. Este, pur și simplu. Contează cum o abordezi. Or, democrații noștri te fac putinist doar dacă pui tema „războiului” pe masă în campanie. Asta se întâmplă de decenii. Democrația românească e tribală și crede în magie: dacă nu spui cuvintele „sărăcie” sau „război”, atunci dispar.

Recomandări Ascensiunea lui Călin Georgescu, analizată de mai mulți experți: „Social media te convinge rapid, în câteva zile, dar fără profunzime”

Tema păcii este o temă reală! De la toate televiziunile, până la candidații partidelor mari, niciunul n-a îndrăznit să abordeze problema. Spui pace, spui Putin! Georgescu a abordat tema. Sigur că a dat soluțiile lui ridicole, care sunt, de fapt, tot un soi de prostii neoliberale, dar mai mic-burgheze așa, colorate dacic: ne închidem în câmpii și păduri, ne face fermieri și mici industriași și așteptăm să vină Hristos. Dar de ce n-ai venit, Ciolacule/Bolojanule, să spui că vei încerca să propui un discurs temperat, potrivit unei țări care stă lângă focul luptelor? Măcar atât.

Când vorbește Lasconi despre război, te apucă groaza, e și pe dinafară, dar e agresivă la modul băsist – Băsescu, de altfel, e cel care a și încurajat o retorică zgomotoasă și ineficientă antirusistă. Măcar Băsescu se bălăcărea cu Lavrov când nu era război la un metru de noi.

E o exagerare să spui că ai o masă de români anti-UE. Nu, ei au votat împotriva unor partide conduse lamentabil și arogant. Și da, sunt români pentru care UE nu aduce atâta bunăstare cât îi aduce lui Barna de la USR sau nepotului lui Ciolacu. Sunt români pentru care UE e sărăcie – s-a întrebat cineva la modul serios de ce? Însă frontul Lasconi anti-Georgescu a luat-o deja razna, zici că alunecă România pe plăci tectonice către Siberia.

Recomandări Drumul de la Ceaușescu la Georgescu. Bonus: pericolul unui front „suveranist” care înseamnă, de facto, moartea statului român european

Georgescu e discursul Trump adaptat pentru Est. Diferența dintre Georgescu și Trump e că aici investitorii taxează orice extravaganță, în timp ce în America duduie toate, burse, bitcoini etc.

Analfabeții de dreapta îl acuză pe Georgescu de „comunism”, iar tinerii „progresiști” iau de bune bolile copilăriei părinților lor. Georgescu are câteva referințe la Ceaușescu ca un soi de model al suveranismului. Dar omul e el însuși de dreapta, are toate obsesiile dreptei, nu mai poate de grija investitorilor, singura chestie în plus fiind că vrea să ia de la Coca-Cola și să-i dea banii lui Mandachi și patronului de la Hotel Phoenicia.

Ce-au învățat alde Bolojan și Ciolacu? Nimic

În toate sondajele cu fricile românilor apar: război, locuință, subzistență, salarii proaste. De aici pornește furia raderii partidelor tradiționale și degetul mijlociu arătat democrației liberale. S-au apucat liderii Bolojan sau Ciolacu să-și asume public că n-au propus nimic relevant pentru aceste teme? Nu.

A venit Bolojan cu reducerea numărului de parlamentari, a cheltuielilor cu demnitarii. O vrăjeală veche, care oricum nu se vede în buget. Bolojan a abordat și problema locuirii: i-a zis lui Prelipceanu că sunt urâte blocurile comuniste… Ce propune el e austeritate și business. O fi mers în Bihor, nu merge în toată țara. Ce se vede cu ochiul liber e că în ultimul deceniu, businessul a bubuit pe lângă investiții publice, zeci de mii de afaceri merg conectate la investiții mari de stat. Cu alte cuvinte, statul trebuie să devină mult mai activ, dar să și cheltuie apoi banii pe redistribuire. Imobiliarele dragi lor, lui Ciolacu, Boc sau Bolojan, sunt afaceri cu efort mare public din care doar unii trag profitul.

Tinerii, în stradă

Am văzut tineri în stradă, mulți strigând că luptă cu fascismul. Nu e fascism (încă), sunt referințe la fascism pe care societatea noastră le-a tolerat în diverse forme: de la publicarea necritică a unor fascistoizi până la taberele legionare cu blagoslovire BOR. Scenariul luptei americane între woke și ultraconservatori nu ajută cu nimic, discursul tineresc de prin Timișoara sau București este slab, nerealist. E tot o formă de a taxa arogant ignoranța unor milioane de votanți, fără a vedea resorturile care i-au împins acolo. S-a strigat „libertate”, adică Vest – sunt oameni care nu mai au libertatea nici să iasă în centru, pentru că n-au bani. Ăștia nu au votat neapărat cu Georgescu, dar furia de acolo vine.

Ultraconservatorismul vestic se bate cu un ultraconservatorism antivestic, amândouă sunt transglobale. Paradoxul e că Trump seamănă în retorică cu Putin, amândoi văd conspirații neomarxiste LGBT. Dar și partidele tradiționale sunt pline de așa ceva. Și Lasconi are discurs din ăsta. Din paradox nu ies nici presarii închiriați cu ora de partidele tradiționale: ce se mai gudurau pe lângă Iohannis care primea șapcă de la Trump! Dar discursul lui Georgescu nu e altceva decât Trump! Ba chiar sunt ziariști care ne denunțau la americani că nu cheltuim destul pe armament!

Alt sfat pentru tinerii de prin piețe, dacă o fi permis. Nu fiți tineretul-Bolojan – dacă vreți Vest, măcar vedeți că tineretul în Vest manifestează pentru cauze mai de Doamne-ajută, sociale sau antirăzboi. Se strigă pro-NATO la noi – asta e aproape la fel de tare ca manifestația de apărare a băncilor de acum câțiva ani – asta numai în România se poate întâmpla. Este țara unde discursul social a fost redus la zero, dar ieșim să ridicăm în slăvi organizații financiare sau militare.

Diaspora pare într-o contradicție logică, vor să închidă România, dar profită de piața liberă a muncii în UE. De fapt, e mai complicat: mulți își dau seama că mult nu mai merge în Vest; e un vot tot din interes – salariile de acolo n-au crescut, costurile din România sunt la nivel de UE. Revolta diasporei e împotriva unui Vest care nu le mai e atât de favorabil. Și e și un vot cum au învățat ei de la patronii lor francezi sau germani: și ăia suveraniști. Un român de la Amazon Germania își filma zeci de colegi cum spuneau că vor Georgescu. E încă o formă de a nu-ți înțelege condiția și adevăratele probleme – de exemplu, forma de exploatare Amazon; e complicat, mai bine m..e, Ciolacule!

Dragi luptători cu ciuma roșie, ați ajuns la mâna lor

Ce nu înțelege USR și electoratul său? Ce nu înțelege toată dreapta „de bine”, cu intelectuali de elită și corporatiști spilcuiți e că au ajuns la mâna electoratului PSD. Pe care l-au umilit în fel și chip ani de zile, absolut fără sens. Un electorat pe care Liiceanu l-a făcut știrb, în care unii pe la Iași aruncau cu hârtii de un leu. Demonizare din care doar și-au extras rente și venituri, PSD nu era nici partid antisistem, nici mai corupt decât prietenii lui Băsescu.

Un clasism scârbos a dominat discursul elitelor românești (toate fiind de dreapta). Ați râs de sărăcani, v-ați isterizat că PSD-ul e prea corupt în timp ce ai voștri furau cu două mâini. Ați strigat „ciuma roșie”. Ei bine, dacă vreți să bateți aberația Georgescu, prima grijă ar fi nu să faceți glume cu bătrânii care votează „greșit”, ci ar trebui să luați pentru prima dată în serios un electorat de care v-ați bătut joc. N-o veți face, nu sunteți în stare. Atitudinea e tot de aroganță și de rânjete pe seama „proștilor”.

Când unul e pentru ieșire din NATO și UE, iar ăilalți sunt gata să urce pe tancul NATO, rămâne pe dinafară fix ce a lipsit României și până acum: luciditate critică în raport cu UE sau NATO. Ca să ai păreri nu trebuie să ieși din UE, asta o cred doar semidocții tehnocrați promovați de PNL-PSD-USR. Milioane de oameni nu mai vor „directive” fără explicații, e așa aberant?

Aroganța dreptei și comentacilor ei se vede și din cum acuză PSD că e responsabil dacă nu e complet de partea lui Lasconi. O prostie arogantă din nou din partea mai ales a comentatorilor de dreapta (majoritari în mod covârșitor) este deci aceea să crezi că PSD își comandă electoratul ca pe o dronă. Vreți electorat PSD să voteze cu Lasconi? – să văd o coaliție de dreapta care să garanteze un salariu universal, să facă noi programe de redistribuire convenite cu PSD.

Tot aroganță e să nu-ți torni cenușă în cap pentru felul în care l-ai lăsat pe Iohannis să zburde între golf, tenis și excursii de plăcere pe bani publici. Tot aroganță e să nu te atingi nici cu un pai de atâtea servicii secrete stupide și intruzive. PNL și PSD și-au luat-o și de asta. Ce pățește Georgescu acum ar fi trebuit să pățească Iohannis de acum 2-3 ani, dacă aveați sânge de politician în instalație. Dar toată lumea era bine, banii și rentele curgeau, problemele claselor populare creșteau fără să le audă nimeni.

Se tot zvonește prin târg că PSD a dat voturi către extremă dreapta (le-ar fi recomandat susținătorilor apropiați să voteze cu zecile de mii Simion, ba chiar Georgescu) ca să-i asigure lui Ciolacu un tur 2 lejer. Nici liderii PSD n-au înțeles nimic. Ciolacu tot ce-a găsit mai bun a fost să se facă mai de dreapta și să anunțe Bolojan premier.

Mascarada de la locale și europarlamentare în care PNL și PSD au aranjat totul dinainte de alegeri, și pentru aia ați plătit acum!

Dacă câștigă o dreaptă și mai dezaxată, plină de ură și răzbunare, cum pare să fie acum, centrată doar pe business=libertate=fericire, fără niciun rest de „social” în program, atunci putem spune că mesajul popular a fost întors fix pe dos. Dacă frontul anti-Georgescu nu înțelege semnalul, poate vor reuși s-o pună pe Lasconi președintă, dar dezastrul se amână doar puțin, cu efecte și mai dureroase peste patru ani – atunci extremismele de dreapta se vor bate între ele, fără să mai bage în seamă Ciolaci sau Bolojani.

Foto: radioiasi.ro

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News