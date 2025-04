Cu toate acestea, MAE de la Beijing nu a negat posibilitatea ca cei doi cetățeni chinezi capturați marți să lupte pe cont propriu pentru Rusia şi a transmis că face verificări, reamintind totodată că regimul de la Beijing le-a cerut întotdeauna cetăţenilor chinezi să evite zonele de război şi „în special să evite participarea la operaţiunile militare ale vreuneia dintre părţi”.

MAE de la Beijing a susținut că statul chinez este „obiectiv şi corect” în privința războiului din Ucraina și s-a angajat în unele eforturi diplomatice pentru pace. China, a cărui lider Xi Jinping a anunţat un parteneriat strategic nelimitat cu Rusia chiar cu câteva zile înainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, se declară dispusă să joace un rol în soluţionarea războiului.

„Ucraina ar trebui să privească corect eforturile şi rolul constructiv al Chinei în căutarea unei soluţii politice”, a spus purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Lin Jian, folosind termenul de „criza ucraineană” pentru agresiunea militară rusă din Ucraina.

Deși a pretins că susține suveranitatea Ucrainei, totuși China nu a condamnat invazia rusă din această țară și a ajutat regimul de la Moscova să reziste în fața sancțiunilor occidentale.

Regimul de la Moscova nu a comentat deocamdată cazul celor doi cetățeni chinezi capturați de ucraineni în timp ce luptau în regiunea Donețk de partea armatei ruse.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Departamentului american de Stat, Tammy Bruce, a declarat că aceste informații sunt îngrijorătoare. Bruce a subliniat că Beijingul este un facilitator al războiului prin faptul că ajută Moscova cu produse cu dublă utilizare – civilă și militară -, iar această cooperare contribuie, în opinia lui, la instabilitatea globală.

Volodimir Zelenski a anunţat marţi că forţele ucrainene au capturat doi cetăţeni chinezi care luptau în regiunea Donețk de partea armatei ruse – o situație care este posibil să ameninţe şi mai mult eforturile de pace pentru Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, conducerea de la Kiev are „informaţii care sugerează că există mult mai mulţi cetăţeni chinezi” care luptă pentru Rusia. „Implicarea Chinei de către Rusia, împreună cu alte ţări, direct sau indirect, în acest război din Europa este un semnal clar că Putin intenţionează să facă orice, mai puţin să pună capăt războiului”, a declarat președintele ucrainean.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL