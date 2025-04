Robert W. McChesney, apărătorul jurnalismului și criticul capitalismului media, a murit

Câteva din lucrările lui Robert W. McChesney. Foto: niemanlab.org

A fost profesor de comunicare la University of Illinois at Champaign-Urbana și a publicat mai multe lucrări fundamentale, printre care „Rich media, poor democracy: Communication politics in dubious times” („Media bogată, democrație săracă: Comunicarea politică în vremuri nesigure”) și „The political economy of media: Enduring issues, emerging dilemmas” („Economia politică a mass-media: Probleme durabile, dileme emergente”). În acestea, McChesney explorează legătura dintre mass-media și democrație, argumentând că mass-media joacă un rol esențial în garantarea unei democrații funcționale. Acest rol este adesea subminat de interesele patronatelor care controlează majoritatea surselor de informație. Din perspectiva sa, în loc ca mass-media să funcționeze ca un agent de informare și educare a cetățenilor, aceasta este adesea transformată într-un instrument care servește intereselor economice ale marilor corporații.

Recomandări Spitalele regionale după 20 de ani de promisiuni: stadiul actual al proiectelor, finanțarea și estimarea finalizării EXCLUSIV

Robert W. McChesney

Una dintre principalele preocupări ale lui McChesney se referă la fenomenul concentrării proprietății media. În viziunea sa, cu cât mai puține corporații controlează mai multe surse de informare, cu atât mai mult pluralismul și diversitatea opiniilor și informațiilor sunt afectate. Aceasta nu doar că reduce capacitatea cetățenilor de a avea acces la o gamă largă de puncte de vedere, dar duce și la uniformizarea subiectelor de interes public. S-a subliniat faptul că în loc ca mass-media să abordeze subiectele importante, precum inegalitățile sociale, schimbările climatice sau crizele economice, multe dintre marile organizații media se concentrează pe subiecte mult prea comerciale, ușor de digerat și, cel mai adesea, lipsite de substanță.

În „The Political Economy of Media”, McChesney argumentează că acest control al mass-media duce la o erodare a jurnalismului de calitate. În loc ca jurnaliștii să își îndeplinească rolul de „câini de pază” ai democrației, punând sub semnul întrebării deciziile politice și economice, ei sunt presați să producă conținut care să atragă publicitate și să sprijine interesele economice ale celor care controlează media. Această schimbare în obiectivele mass-media duce la o criză a jurnalismului, care nu mai răspunde nevoii publicului de a fi informat corect și complet.

Recomandări Dealul de la Coțofenești, locul unde a fost găsit coiful dacic, scanat cu tehnologia care a descoperit templele mayașe. Expert: „Rezultatele au fost spectaculoase”

McChesney critică, de asemenea, ideea unei „piețe libere” în mass-media, un concept promovat de susținătorii capitalismului neoliberal. Potrivit acestora, concurența pe piața mass-media ar trebui să conducă la diversitate și la o îmbunătățire a calității informațiilor. Însă McChesney susține că acest model este profund ineficient. În realitate, piața nu poate să furnizeze un jurnalism de calitate deoarece există multe costuri externe care nu sunt luate în considerare de economiile de piață, printre care dezinformarea și manipularea publicului, dar și consecințele sociale ale acestor practici. Jurnalismul de calitate, care necesită resurse semnificative și timp, nu poate fi susținut într-un sistem în care profitul și eficiența sunt priorități. Astfel, McChesney propune soluții care includ reglementări mai stricte și un control public mai mare asupra mass-media, pentru a garanta că aceasta servește interesul public și nu doar interesele economice ale marilor corporații. Printre inițiativele jurnalistului și profesorului american amintim: (1) susținerea media publice ca o sursă non-corporatistă de știri, (2) reforma legislației media pentru a limita monopolurile și (3) implicarea cetățenilor în mișcări ca Free Press (organizația pe care a co-fondat-o), care militează pentru acces egal la informație.

Recomandări Cum a fost manipulată administrația Trump de trimisul lui Putin în negocierile pentru încetarea focului în Ucraina

Un alt aspect important în munca lui McChesney se referă la analiza impactului internetului și al noilor tehnologii asupra mass-media tradiționale. Deși internetul a deschis noi posibilități de acces la informație și a permis dezvoltarea de platforme alternative de știri, McChesney avertizează că acest mediu digital nu este nici pe departe lipsit de probleme. Concentrarea puterii în mâinile câtorva giganți tehnologici, cum ar fi Google și Facebook, a creat un nou tip de monopol informațional. De asemenea, platformele online sunt din ce în ce mai mult dominate de algoritmi care favorizează conținutul viral și senzațional, în detrimentul informațiilor importante pentru sănătatea democratică a unei societăți.

Într-un articol din 2000, publicat în Monthly Review, Robert W. McChesney scria: „În teoria democratică, într-o societate care se autoguvernează, există două funcții esențiale pe care jurnalismul trebuie să le îndeplinească. În primul rând, sistemul media trebuie să ofere o analiză riguroasă a persoanelor aflate la putere și a celor care doresc să ajungă la putere, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Este rolul de „câine de pază”. În al doilea rând, sistemul media trebuie să furnizeze informații credibile și o diversitate de opinii de calitate cu privire la problemele sociale și politice importante ale momentului… Dacă o societate nu are un jurnalism care să urmărească aceste obiective, cu greu poate fi considerată o societate autoguvernată, alcătuită din egali din punct de vedere politic.”

Robert W. McChesney a fost un gânditor care a adus o contribuție semnificativă în ceea ce înseamnă înțelegerea dinamicii media din secolul XXI. A fost, da, un mare jurnalist și un promotor al democrației. RIP, Robert W. McChesney!

Foto: Society for Cinema and Media Studies (SCMS) / Facebook

Istorii electorale În ce țară sunt organizate secții de vot chiar și în inima junglei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce partid politic deține recordul pentru cea mai lungă guvernare în cadrul unei democrații moderne, menținându-se la putere aproape neîntrerupt vreme de 55 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană prăbușirea unei scheme piramidale în 1997 a dus la proteste masive și la căderea guvernului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este țara care a acordat femeilor drept de vot abia în 2015, dar doar pentru alegeri locale? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost una din primele forme de vot secret din antichitate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Lucian Romașcanu, prima reacție după ce a fost dat de gol că a fost al doilea trimis al lui Marcel Ciolacu în SUA

Urmărește-ne pe Google News