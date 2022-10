FILED - 14 October 2022, United Kingdom, London: Photo released by Just Stop Oil shows two protesters, one of whom is holding a can of tomato soup, after throwing the soup on Vincent Van Gogh's famous 1888 work "Sunflowers" at the National Gallery in London. The two members of the Just Stop Oil organization spilled the contents of two cans over the artwork, which has an estimated value of the equivalent of about 84 million euros, at the National Gallery on Friday morning. Photo: Just Stop Oil/PA Media/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits