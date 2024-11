Anterior, într-un articol în Project Syndicate, Why Many Workers Now Vote Republican (De ce cei mai mulți muncitori votează pentru republicani), Eric Posner (Chicago University) scria: „Deși republicanii au promovat întotdeauna politici neoliberale mult mai dure decât au făcut-o vreodată democrații, democrații au îmbrățișat în cele din urmă aceeași viziune asupra lumii, iar această schimbare se întoarce acum împotriva lor”.

Un sondaj Gallup din octombrie 2024 arăta că subiectul economic este unul din cele mai importante ale acestor alegeri prezidențiale. Astfel, 52% dintre americanii care au răspuns la sondaj au spus că economia este un subiect extrem de important pentru ei, mai mult decât oricare din celelalte subiecte: democrație, terorism, educație, imigrație, sănătate, taxe, politica externă etc.

După cum scriam mai sus, sunt date de la exit-poll-uri, o metodologie cu peste 22.000 de respondenți. Ce spun ele?

Selectăm anumite chestiuni economice:

1.⁠ ⁠Cea mai importantă problemă pentru vot:

•⁠ ⁠economică – 32% dintre votanți: 80% vot pentru Trump, 19% Harris.

2.⁠ ⁠Consideri că situația economică este:

•⁠ ⁠excelentă (31% dintre votanți): 91% vot pentru Harris, 8% pentru Trump;

Recomandări Un tată și-a manipulat psihologic fiul pentru a-și demoniza mama. Bărbatul a fost condamnat la închisoare, sentință fără precedent în România

•⁠ ⁠nu prea bună (68% dintre votanți): 70% vot pentru Trump, 28% pentru Harris.

Adaugăm aici și diviziunea urban versus rural:

•⁠ ⁠urban (32% dintre votanți): 59% pentru Harris, 38% pentru Trump;

•⁠ ⁠suburban (51% dintre votanți): 47% pentru Harris, 51% pentru Trump;

•⁠ ⁠orașe mici și zone rurale (19% dintre votanți): 34% pentru Harris, 64% pentru Trump.

Desigur, sunt și alte variabile care influențează votul. Dar ca mai mereu în istorie, dimensiunea economică e sus în topul îngrijorărilor. Dacă ești bine economic, atunci ai bani și pentru educație, dacă te educi ești mai tolerant cu tot ce înseamnă alteritate, îți poți plăti chiria sau rata de la bancă, poți avea acces la servicii medicale și tot așa.

După cum ne-o arată istoria trecută, dar și cea recentă, contemporană, economy matters, economia contează. Inegalitățile uriașe dintre clasele sociale, urmare a politicilor economice neoliberale, îmbrățișate în SUA inclusiv de democrați, nu sunt soluția, sunt problema – una dintre cele mai importante chestiuni societale. Alegerile prezidențiale din SUA o demonstrează cu vârf și îndesat. De la sine înțeles, votul pentru Trump nu înseamnă că asta-i soluția. Votul din SUA indică mai degrabă faptul că există probleme în societate și populația reacționează în consecință.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News