Vrei să te protejezi împotriva temperaturilor reci, dar, în același timp, să fii la modă? Iată 5 sfaturi care te pot ajuta să prioritizezi sănătatea corpului tău în lunile reci ale anului și, totodată, să nu-ți compromiți stilul vestimentar.

Fii atent la accesorizare

Atunci când temperaturile sunt destul de scăzute, trebuie să protejezi fiecare parte a corpului. Dacă extremitățile sunt expuse frigului, corpul tău nu-și va regla temperatura în mod corespunzător, chiar dacă porți o geacă destul de groasă.

Deși pare că accesoriile pot încărca ținutele de iarnă, dacă le selectezi în mod eficient, nu vei avea această problemă. Secretul este să alegi toate hainele și accesoriile din același stil vestimentar.

De exemplu, unei jachete tehnice îi poți adăuga o pereche de mănuși tehnice, încălțăminte sport cu talpă aderentă și un accesoriu sport de pus pe cap (de exemplu, poți alege din selecția de caciuli Under Armour, selectând culoarea care aduce continuitate ținutei).

Investește în materiale calitative

Pentru fiecare anotimp există o serie de țesături care sunt potrivite pentru acea perioadă din an. În perioada caldă, anumite materiale (bumbac, in, vâscoză, mătase) previn transpirația, iar când e vreme rece, materialele potrivite (cașmir, flanel de bumbac, lână) joacă un rol de protecție termică.

Recomandări Dincolo de clișee. Cum se raportează echipa pe securitate a președintelui Trump la războiul din Ucraina: „Ar trebui să încheie războiul și să oprească crimele” ANALIZĂ

Așadar, dacă porți un pulover din cașmir sau o cămașă din flanel de bumbac, nu va mai trebui să adaugi multe straturi pentru a te încălzi. Mai mult decât atât, stilul tău vestimentar își va păstra aspectul dorit.

Optează pentru jachete cu izolație termică

Pentru a-ți încălzi corpul iarna, poți adăuga mai multe straturi de haine pe sub geacă, însă acest lucru nu te va ajuta să păstrezi tendințele modei. Așadar, vremea rece și mohorâtă cere aplicarea anumitor măsuri extreme.

Optează pentru a purta o jachetă cu izolație termică, dacă vrei să arăți fashion și, în același timp, să nu-ți neglijezi sănătatea corpului. Aceasta este de trei tipuri: cu izolație sintetică, izolație de puf sau o combinație a celor două variante.

De asemenea, ia în calcul faptul că aceasta nu înlocuiește jacheta impermeabilă. În perioada ploilor abundente, ai nevoie de ambele jachete, pentru a te proteja în mod corespunzător. Jacheta cu izolare termică este ideală pentru vremea rece și uscată sau cu o ușoară umezeală.

Adaugă fiecare strat în mod eficient

Dacă, atunci când vrei să te îmbraci pentru vremea rece, adaugi foarte multe bluze și pantaloni la întâmplare, riști să-ți supraîncălzești corpul și, totodată, să compromiți aspectul ținutei. Pentru a adăuga straturile de haine în mod corespunzător, trebuie să ai în vedere anumite aspecte.

Recomandări Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va reacționa brusc dacă o țară duce negocieri cu Rusia în secret: „Avem prieteni care caută oportunități cu Moscova”

Așadar, pentru primul strat, cel interior, adaugă haine care pot reține căldura (pulover din lână, mătase etc.), pentru stratul de izolație adaugă o pereche de dresuri groase pe sub pantaloni și o pereche de șosete din fibre naturale (lână), iar pentru ultimul, cel exterior, folosește o geacă groasă, rezistentă la apă și vânt (paltoane de lână, jachete de puf etc).

Ai grijă de mâinile tale

Pentru fiecare stil vestimentar poți găsi cu ușurință o pereche de mănuși potrivite. Însă, de cele mai multe ori, acestea nu sunt suficiente, în special dacă optezi pentru unele moderne și nu tocmai potrivite temperaturilor foarte scăzute.

Pentru a compensa, ia cu tine mereu încălzitoare de mâini și folosește-le de fiecare dată când îți simți mâinile mult prea reci. Pe această cale, nu faci compromisuri în ceea ce privește stilul tău vestimentar și, totodată, îți păstrezi mereu mâinile calde.

În concluzie, poți crea ținute fashion în sezonul rece și să ai grijă, în același timp, de sănătatea corpului tău, dacă ai în vedere anumite aspecte. Aplică sfaturile din acest articol și bucură-te de ținute călduroase, în ton cu moda.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News