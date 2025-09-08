Adevărul tău, momentul tău: povești din comunitatea glo™

Trăim într-o lume în care fiecare dintre noi caută să-și definească propriul stil de viață, propriile ritualuri și propriile momente de relaxare. Fie că vorbim despre o pauză la birou, o întâlnire cu prietenii sau un timp dedicat reflecției personale, alegerea modului în care ne trăim aceste clipe devine tot mai importantă. În această căutare de echilibru și autenticitate, apare tot mai des întrebarea: ce înseamnă pentru mine libertatea de a alege?

Campania #gloWayBetterStories a adus în prim-plan chiar aceste răspunsuri. Comunitatea glo™ a împărtășit experiențe autentice despre modul în care un dispozitiv pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun s-a integrat în poveștile lor. Fiecare testimonial este o oglindă a diversității stilurilor de viață și a felului distinct în care oamenii înțeleg să-și construiască propriile momente.

Momente de relaxare și apropiere

Pentru unii, glo™ este despre prietenie și conexiune. Așa povestește Ruxandra din București: „Pentru mine, glo™ este despre prietenie și momente de relaxare cu cei dragi. Deconectare de griji.”

Socializare și distracție

În alte povești, adevărul glo™ se conturează în momentele colective, acolo unde energia grupului contează. Andrei din Constanța a spus: „glo™ face parte din rutina zilnică și din momentele de socializare și distracție. Oriunde și oricând.”

Afirmația lui arată cum dispozitivul s-a integrat firesc în viața de zi cu zi: un companion care completează momentele trăite alături de ceilalți.

Alegerea de a împărți aceleași spațiu

Pentru Andra din Brăila, experiența este legată de modul în care poate sta împreună cu ceilalți în contexte diferite, fără să perturbe atmosfera: „glo™ este alternativa perfectă pentru a te bucura de aer liber cu mai puțin miros și fără a-i deranja pe ceilalți.”

Cuvintele ei vorbesc despre o alegere personală, despre modul în care un produs poate susține buna înțelegere într-un cadru comun.

Stilul ca formă de expresie

În comunitatea glo™, designul este la fel de important ca funcționalitatea. Pentru Gabriel din Iași, dispozitivul este mai mult decât un obiect de uz personal – este un accesoriu de lifestyle: ”glo™ a devenit o parte esențială a rutinei mele. De încredere, elegant și simplu de utilizat. Perfect pentru stilul meu de viață.”

O comunitate, multe adevăruri

Testimoniale precum acestea conturează nu doar preferințe individuale, ci și o imagine mai amplă a modului în care oamenii își definesc stilul de viață. Pentru unii e vorba de distracție, pentru alții de relaxare, iar pentru alții de gestul de a păstra un echilibru al spațiului comun.

Acesta este și mesajul campaniei: adevărul glo™ nu e același pentru toată lumea. El este personal, modelat de fiecare perspectivă și de fiecare moment.

*glo™ încălzește tutunul fără să îl ardă. Generează un aerosol cu gust de tutun, cu mai puțin miros și fără scrum, comparativ cu fumatul unei țigarete convenționale. glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță ce creează dependență. Este destinat consumatorilor de peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

Sursă foto: glo

