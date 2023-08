Ai grijă de sănătatea ta! Descoperă cum poți beneficia de servicii medicale în orice rețea privată din România, cu asigurarea de sănătate de la SIGNAL IDUNA

Tot mai mulți români sunt interesați de asigurările private de sănătate, procentul celor care dețin o astfel de poliță crescând de la an la an. Aproximativ 677.000 de persoane au beneficiat anul trecut de o asigurare privată de sănătate, companiile de asigurări plătind servicii medicale în valoare de 362 milioane de lei în primele trei luni ale acestui an, cu 28% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor UNSAR. Ca urmare, căutăm și avem nevoie de soluții care să elimine presiunea financiară asupra bugetului personal sau al familiei în cazul unui eveniment medical neprevăzut, avem nevoie de servicii cât mai simplu de accesat. Ținând cont de toate acestea, asigurarea privată de sănătate SIGNAL IDUNA oferă ușurință și flexibilitate în accesare, acoperind servicii în orice clinică, spital sau laborator medical din România. Asigurații se pot trata oriunde, fără restricții și fără să pună presiune financiară pe bugetul propriu sau al familiei, deci fără nicio bătaie de cap.

Recuperarea sănătății fără complicații financiare

SIGNAL IDUNA îți oferă trei metode prin care ai acces la serviciile medicale private. Una dintre acestea este decontarea directă, o modalitate simplă și eficientă prin care asigurarea de sănătate preia costurile serviciilor medicale direct de la furnizorii parteneri. Ioana, din Arad, care are o asigurare pentru spitalizare și intervenții chirurgicale de la SIGNAL IDUNA a decis să se trateze la unul dintre centrele de recuperare private din rețeaua de peste 1.300 furnizori medicali Mediqa Net, în urma unei entorse la picior. „Asigurarea de sănătate SIGNAL IDUNA mi-a fost de un real ajutor în momentul în care am avut o entorsă severă la gleznă, cu ruptură a ligamentelor. M-am programat imediat la consult, mi-a fost imobilizat piciorul, apoi am făcut operație și am urmat tratamentul indicat ca să mă recuperez repede. Am găsit în rețeaua Mediqa Net clinica privată potrivită pentru mine, pentru problema mea medicală și apropiată de casă. Faptul că am ajuns imediat la medicul specialist, că m-am operat și apoi am făcut recuperarea recomandată ghidată de specialiști a ajutat mult la refacerea rapidă a piciorului”, povestește Ioana.

Ioana și-a reluat rapid activitățile de zi cu zi, iar SIGNAL IDUNA a preluat costurile serviciilor medicale, oferindu-i tot sprijinul necesar pentru o stare de bine.

Flexibilitate și acoperire pentru serviciile medicale necesare

În cazul în care alegi să mergi în clinici sau spitale care nu fac parte din rețeaua Mediqa Net, SIGNAL IDUNA are soluția potrivită pentru tine. Cristi, care are de doi ani o asigurare SIGNAL IDUNA pentru spitalizare și intervenții chirurgicale, după ce a fost diagnosticat cu hernie de disc lombară, a fost sfătuit de către un prieten apropiat care a trecut printr-o experiență asemănătoare, să meargă la un spital privat din București, din afara rețelei de furnizori medicali ai SIGNAL IDUNA. Cu asigurarea privată de sănătate de la SIGNAL IDUNA pentru care plătește lunar 58 de lei, a beneficiat de consultații, tratament și intervenție chirurgicală în spitalului privat dorit. Costurile achitate s-au ridicat la 15.000 lei și au fost integral acoperite prin asigurarea de la SIGNAL IDUNA care preia cheltuieli medicale de până la 150.000 lei pe an. Utilizând asigurarea, Cristi a beneficiat și de recuperare după operație, care a durat între 6 luni și un an. A achitat el serviciile medicale, apoi a trimis către SIGNAL IDUNA documentele medicale și de plată valide prin intermediul aplicației Signal Care Assistant și în maximum 30 de zile a primit banii înapoi. “După ce m-am operat, am trimis toate documentele către asigurător prin aplicația Signal Care Assistant, pe care am descărcat-o în telefon imediat ce am cumpărat asigurarea. Am selectat opțiunea Solicită o rambursare, am ales polița de asigurare privată de sănătate, am încărcat documentele solicitate și le-am trimis către SIGNAL IDUNA. Am primit confirmarea în aplicație că cererea mea a fost trimisă, apoi am fost notificat atunci când s-a modificat statusul solicitării, primind banii în contul pe care l-am indicat în momentul încheierii contractului de asigurare. A fost foarte simplu și totul s-a rezolvat într-un timp foarte scurt”, spune Andrei. Astfel, el a avut posibilitatea de a se trata la furnizorul medical privat din România dorit, SIGNAL IDUNA sprijinindu-l în procesul de rambursare, oferindu-i suport și îndrumare în orice moment, pentru ca experiența sa să fie cât mai confortabilă.

Controlul este permanent în mâinile tale

Dacă însă dorești să mergi la orice furnizor medical din România fără să apelezi la fondurile proprii, SIGNAL IDUNA s-a gândit și la această opțiune pentru tine și îți virează, în avans, suma de bani necesară. Este mai ușor decât crezi. Trebuie doar să soliciți cardul Easy Pay, după ce ai încheiat o asigurare de sănătate de la SIGNAL IDUNA. Asigurătorul îți virează pe acesta, înainte de a merge la medic, suma de bani necesară, în funcție de nevoile tale.

Irina, asigurată și ea la SIGNAL IDUNA, a avut o fisură la menisc, pentru care a avut nevoie de o operație. Costurile s-au ridicat la peste 10.000 de lei, incluzând și o noapte de spitalizare. Irina nu putea să achite întreaga sumă din fondurile proprii, de aceea a utilizat cardul Easy Pay. A sunat la Call Center SIGNAL IDUNA, disponibil 24/7 și a solicitat cardul în format virtual pe care l-a primit în maximum 3 zile lucrătoare. Apoi l-a activat și a anunțat în Call Center serviciile medicale de care avea nevoie, astfel încât să afle care sunt acoperirile de care beneficiază, iar SIGNAL IDUNA să îi preautorizeze serviciile medicale și să îi vireze banii necesari. “Consultanții SIGNAL IDUNA m-au îndrumat și mi-au spus toți pașii necesari, astfel încât să am certitudinea că îmi sunt vizați toți banii pe card înainte de a merge la medic și să pot plăti operația și recuperarea medicală la spitalul pe care l-am ales. Am achitat fără să am nicio bătaie de cap și fără să fie nevoie să scot eu bani din buzunar, cu atât mai mult cu cât nu aveam fonduri puse deoparte pentru această situație. În aceste momente critice, ne dăm seama cât este de important să ai o asigurare privată de sănătate, pentru că realmente te scapă de griji”, a menționat Irina.

SIGNAL IDUNA îți oferă cardul Easy Pay în format fizic, din plastic și de curând și în format virtual. Atât cardul fizic cât și cel virtual pot fi înrolate în portofelul electronic Google Pay sau Apple Pay, ca să poți plăti direct cu telefonul sau ceasul la orice furnizor medical privat din România care are afișat simbolul contactless. Este important ca după efectuarea serviciilor medicale să trimiți către echipa SIGNAL IDUNA documentele medicale valide și complete și să te concentrezi doar pe recuperare și însănătoșire. Cardul fizic sau virtual poate fi obținut ușor, contactând SIGNAL IDUNA la numărul de telefon 021.9910 și urmând câțiva pași simpli pentru activare.

„Decontarea directă, rambursarea și instrumentul de plată inovator – cardul Easy Pay, sunt soluțiile eficiente pe care SIGNAL IDUNA le oferă asiguraților săi, astfel încât aceștia să beneficieze de servicii medicale cât mai simplu și rapid, la orice furnizor medical din România, fără restricții și fără să fie incluși pe o listă de așteptare. Avantajele celor trei metode prin care românii pot beneficia de serviciile medicale se traduc în confort, economie de timp și transparență, reprezentând soluții eficiente, ce garantează asiguraților acces la tratamente, intervenții chirurgicale, fără bariere financiare sau administrative”, precizează Cosmina Rusu, Claims Manager, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE.

Protejează-ți sănătatea și finanțele cu SIGNAL IDUNA

Asigurarea privată de sănătate SIGNAL IDUNA, sprijinul tău în cazul situațiilor medicale neprevăzute, îți oferă liniște și siguranță în cazul unor evenimente medicale neprevăzute. Pentru un cost lunar pornind de la 45,5 lei pe lună, beneficiezi de servicii de spitalizare și intervenții chirurgicale de până la 150.000 lei pe an, inclusiv de recuperare, ce pot dura uneori între 6 luni și 1 an.

În cazul diagnosticului de cancer, pornind de la 20,5 lei pe lună, ai acoperite serviciile medicale din faza incipientă, chiar de la primul simptom – monitorizare, chimioterapie, investigații de imagistică avansată, intervenții chirurgicale, recuperare medicală și altele, alături de sprijin pentru accesarea programelor naționale de oncologie. Totodată, ai la îndemână serviciul a doua opinie medicală, chirurgie plastică reconstructivă și acces la alte servicii non-medicale, cum este consilierea psihologică și de nutriție. În plus, asigurarea de sănătate pentru cancer acoperă costul consultațiilor, controalelor, investigațiilor și tratamentelor indiferent de stadiul bolii, până la 200.000 lei pe an. Un alt avantaj al acesteia este faptul că persoana diagnosticată beneficiază de acoperire chiar și după expirarea contractului, până la consumarea sumei asigurate. La costuri lunare accesibile, cu asigurările de sănătate SIGNAL IDUNA poți avea acces la orice medic, în orice rețea privată din România și la clinici și spitale din Uniunea Europeană și Turcia.

Indiferent de tipul de asigurare ales și de modalitatea de accesare a serviciilor medicale – accesare directă, rambursare sau transferul banilor de către SIGNAL IDUNA pe cardul Easy Pay – ai oricând la dispoziție aplicația Signal Care Assistant, disponibilă gratuit atât pentru mobil, cât și pentru web, prin Google Play și App Store. Prin intermediul acesteia îți poți administra asigurarea, te poți programa, poți solicita rambursare sau plata în avans prin cardul Easy Pay.

Investește în sănătatea ta și alege asigurarea de sănătate de la SIGNAL IDUNA, care are grijă de tine într-un mod simplu și eficient!

