În acest context, întrebarea pe care o pun tot mai mulți români rămâne simplă: „cum încep, concret, să investesc la BVB?”

Intermediarul: de ce nu poți cumpăra direct de la bursă?

La Bursa de Valori București, accesul la tranzacționare se face prin intermediari autorizați (SSIF/bănci), listați public de bursă.

Pe listă apare și Prime Transaction SA, ca broker de acțiuni autorizat ASF, chiar unul dintre cei mai vechi de pe piața de capital românească.

Rolul intermediarului e dublu: îți deschide contul de investiții, îți pune la dispoziție platforma de tranzacționare, apoi transmite ordinele tale în piață și îți ține evidența deținerilor (cash și instrumente).

În practică, pentru investitorul la început de drum contează trei lucruri: onboarding (cât de simplu deschizi cont), costurile totale (nu doar comisionul pe tranzacție) și infrastructura de siguranță (custodie, segregare, compensare).

Ce tipuri de conturi întâlnești în brokeraj: individual, global, marjă

Pe piața locală apar frecvent două concepte pe care merită să le înțelegi înainte să depui primul leu:

Cont individual vs. cont global la nivel de evidență a instrumentelor. ASF definește „contul global” ca fiind un cont deschis de SSIF/agent custode în care sunt înregistrate instrumentele financiare aflate în proprietatea clienților.

Diferența relevantă pentru investitor: în contul global, evidența pe fiecare client e ținută de intermediar, în timp ce în modelul individual evidența este mai direct asociată titularului. În ambele cazuri, proprietatea trebuie să fie clară și separarea activelor este o cerință-cheie în funcționarea pieței (nu e un „detaliu tehnic”, e infrastructura încrederii).

Cont în marjă (dacă există în oferta intermediarului): ASF îl descrie ca pe contul în care se evidențiază fonduri/instrumente constituite pentru garantarea pozițiilor deschise și obligațiile/drepturile aferente.

Pentru un începător, marja poate amplifica randamentele, dar și pierderile. De regulă, e un pas de etapă, nu primul pas.

Siguranța banilor și a acțiunilor: ce se întâmplă „în cel mai rău caz”

Pentru investitorul de retail, două întrebări revin constant: „Dacă se întâmplă ceva cu intermediarul?” și „Cine îmi garantează deținerile?”.

1) Dovada de proprietate există și e formală

Depozitarul Central tratează extrasul de cont drept dovadă a dreptului de proprietate asupra unui număr de instrumente financiare la o anumită dată. Asta e important: proprietatea nu e „în aer”, există un mecanism de evidență și confirmare.

2) Fondul de Compensare a Investitorilor: plafonul de 20.000 euro

În România, investitorii eligibili pot fi compensați în limita unui plafon maxim echivalent în lei a 20.000 euro/investitor, conform schemei de compensare. În comunicări publice, FCI a arătat și că, la 31 martie 2025, ponderea investitorilor „compensabili integral” era majoritară, ceea ce sugerează că o mare parte din retail se încadrează sub acest prag.

Important: compensarea se referă la incapacitatea unui participant de a returna activele datorate, nu la pierderile normale din piață (scăderi de preț).

Taxe și birocrație: de ce 2026 poate fi altfel?

Regimul fiscal aplicabil tranzacțiilor cu acțiuni listate a devenit mai simplu pentru investitorii persoane fizice: impozitul pe câștig se aplică diferențiat în funcție de perioada de deținere, cu 3% (dețineri de cel puțin un an) și 6% (sub un an), iar în multe situații este gestionat operațional prin intermediari.

Atenție la confuzii frecvente:

-taxele pe câștig (profit) nu sunt același lucru cu taxele pe dividende;

-ce pare „simplu” într-un rezumat devine complicat dacă tranzacționezi prin structuri care nu raportează local sau dacă ai operațiuni multiple ce necesită regularizări.

Cum arată, concret, primul drum al unui investitor la BVB

Un traseu tipic, fără jargon:

îți stabilești un buget și un orizont (6 luni, 3 ani, 10 ani); alegi intermediarul (licență ASF, costuri, platformă, suport); deschizi contul și alimentezi; începi cu ordine simple (cumpărare la piață/limită), sume mici și diversificare; îți construiești rutina: rapoarte, rezultate, calendar de dividende, risc.

În punctul în care vrei să explici procesul într-o propoziție „de pus în ramă”, e cam așa: un broker de bursă îți oferă accesul operațional la bursă, iar restul (riscul, disciplina și strategia) rămâne responsabilitatea ta.

De ce brokerajul contează mai mult decât pare și unde greșesc începătorii

În 2025, greșelile clasice nu au fost „nu știu să folosesc platforma”, ci:

– aleg intermediarul doar după comision, ignorând costuri secundare și condiții;

– cumpără „povești” în loc de companii (fără să citească raportări);

– tratează bursa ca pe un pariu pe termen scurt;

– intră cu toți banii odată, fără un plan de segmentare.

Ca o concluzie sau…cu ce trebuie să rămâi în minte de la acest articol: alege infrastructura corectă, apoi investește treptat. Iar când ai nevoie de o pagină de ghidare care să explice simplu ce face un broker de acțiuni, pune accent pe transparenta, suport și protecție, nu pe promisiuni de randament. Vei citi în foarte multe surse sau vei auzi vloggeri care îți povestesc despre niște randamente „wow”la BVB. Da, așa este. Bursa de la București a avut niște momente spectaculoase dar cifrele trecutului nu garantează viitorul. Investiția în piața de capital rămâne alternativa la depozitele bancare sau imobiliare. Acea alternativă un pic mai riscantă dar și mai bănoasă. Pentru cei care au răbdare.

