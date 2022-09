Cele mai bune parfumuri care ameliorează stresul, din 2022

O metodă constă în utilizarea parfumurilor care au un miros deosebit, cu efect în ameliorarea stresului. De obicei notele de vârf ale parfumurilor și notele de mijloc sunt cele mai importante, ele sunt mai volatile. Dacă acestea sunt de citrice, lavandă, Ylang-Ylang, patchouli atunci se obține o stare de bine, de relaxare, se combate tensiunea și stresul acumulat pe parcursul zilei.

Pentru a te calma după o zi grea și destul de stresantă, îți sugerăm să utilizezi un parfum care ameliorează stresul, sau care are arome plăcute și relaxante. De exemplu, parfumurile cu arome de citrice au acest efect, ele cresc vigilența și energia, alungă oboseala, stresul, tensiunea.

Cele mai populare parfumuri cu note de citrice din 2022 sunt:

Parfumul Dolce & Gabbana The One Essence care are note de citrice, florale (lăcrămioare, crin, iasomie) și orientale

care are note de citrice, florale (lăcrămioare, crin, iasomie) și orientale Parfumul de la Viktor & Rolf Bonbon care este pentru femeile care își doresc să trăiască intens, are note de citrice, mandarine, portocale, iasomie, flori de portocal, lemn de santal, caramel, chihlimbar, cedru și lemn de guaiac

care este pentru femeile care își doresc să trăiască intens, are note de citrice, mandarine, portocale, iasomie, flori de portocal, lemn de santal, caramel, chihlimbar, cedru și lemn de guaiac Parfumul de damă de la Marc Jacobs Daisy Love Eau So Sweet care arată sublim, este perfect pentru un cadou; are note florale, fructate, de citrice, bergamotă, mure, mosc, iasomie și este potrivit pentru femeile de toate vârstele

care arată sublim, este perfect pentru un cadou; are note florale, fructate, de citrice, bergamotă, mure, mosc, iasomie și este potrivit pentru femeile de toate vârstele Parfumul Mon Paris De Yves Saint Laurent cu miros de iasomie, floare de portocal, bujor, mosc alb, cedru, bergamotă, portocală, zmeură, căpșuni, pară.

Potrivit experților, parfumul de patchouli este un produs modern și excelent pentru piele. Are un miros plăcut, dulce, îmbătător și picant, cu note de mosc, care amintește de solul umed și poate scădea semnificativ nivelul de stres. Un astfel de parfum oriental și lemnos este folosit în mod frecvent de femei și bărbați în rutina zilnică, mai ales dacă este în amestec și cu alte arome de lemn de cedru, iasomie, smirnă, lemn de santal, citrice, trandafir, vetiver.

Un alt parfum iubit de oameni, pentru că ameliorează stresul, este cel de lavandă.

Pe Notino.ro poți găsi un parfum de top, apărut în 2022, numit Sarah Jessica Parker Lovely care are note de vârf de lavandă, mandarină, măr și bergamotă, dar și note de patchouli, orhidee, cedru, mosc și chihlimbar. Acest parfum este relaxant și atrage admirația persoanelor din jur. Mirosul plăcut de lavandă are efect calmant, ajută rapid în eliberarea tensiunii și a stresului.

Un alt parfum senzațional, care este în tendințe în acest an, este Cloud by Ariana Grande. Și acesta are note de lavandă care reduc stresul, dar și miros de bergamotă, vanilie, praline, cocos, pară. Este un parfum cu tonuri de fructe și flori care induce o stare de bine și de fericire.

Dacă vrei să folosești astfel de arome senzaționale ca să te calmezi în zilele obositoare și stresante, poți găsi rapid toate aceste produse și alte parfumuri originale pe Notino.ro la prețuri accesibile.

Este suficientă doar o pulverizare cu un astfel de parfum și deja se simt aromele predominante și se observă imediat efectul creat de acestea. În cazul unui parfum mai intens, aplică-l doar punctual prin pulverizare pe piele, acolo unde pulsul se simte mai intens, cum este de exemplu la încheietura mâinii și vei vedea că astfel vei beneficia de mirosul plăcut, fără a provoca un disconfort celor din jur. Dacă ești într-un loc public, nu este indicat să miroși puternic a parfum, ca să atragi insistent privirile oamenilor din jur.

Ideea este de a folosi un parfum atât ziua cât și noaptea pentru a avea o stare de bine, unul care îți place în mod deosebit, care te va înconjura cu arome pline de rafinament și eleganță dar într-un mod discret și care este un produs excelent, cum sunt acelea de marcă de pe Notino.ro.

