„CONCERT LA CURTEA IMPERIALĂ,” cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi soprana OANA MARIA ŞERBAN, pe 18 octombrie la ATENEUL ROMÂN

Tenorul Ştefan von Korch oferă detalii despre programul evenimentului: „selecţia muzicală va fi un omagiu adus spiritului vienez, evocând atmosfera fastuoasă a curților imperiale și bucuria dansului, care au făcut din creațiile lui Strauss un simbol al rafinamentului și al vivacității. În acest cadru solemn și festiv, publicul va fi purtat într-o călătorie sonoră ce unește tradiția austriacă și măiestria artistică românească.”

Iar Corneliu Teofil Teaha, organizator declară: «„Concert la Curtea Imperială” nu este doar un spectacol muzical, ci și o celebrare a prieteniei culturale dintre România și Austria, o invitație la noblețe și emoție. Sub cupola Ateneului Român, armonia muzicii va deveni limbaj comun între națiuni, iar fiecare acord al orchestrei va aminti că marile valori artistice nu au granițe, ci se regăsesc în sufletele tuturor celor care știu să le asculte și să le prețuiască. Seara este cu atât mai specială cu cât anul 2025 aduce o aniversare de rezonanță universală: 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss II, „regele valsului”.»

Derulat sub patronajul Ambasadei Austriei la București şi organizat de Fundația Prof. Dr. Teaha,  evenimentul va fi unul de mare eleganță culturală și diplomatică.

Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro

Despre solişti

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor  **

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch este apreciat pentru interpretările inconfundabile ale partiturii sale din Carmina Burana, multiplele roluri de operă şi concertele din stagiunea Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic. Proiectul este de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

A început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care a deschis şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul “Los Tres Tenores,” programat în cele mai importante oraşe din Honduras. 

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în “Stabat Mater” de Rosinni,  “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo Japonia, Zhuhai Opera House China, Auditoriumul din Zaragoza Spania, Steri Concert Hall Italia, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre – China, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Oana Maria Şerban – ** Soprană ** 

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet. 

În anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER  şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti. 

 Anul trecut, talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, a performat la Musikverein din Viena  în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023  în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

Despre Tiberiu Dragoş Oprea – Dirijor

Un muzician cu multiple valențe artistice: violonist cu un frumos palmares, premiat al concursurilor de gen, concertmaestru și solist violonist. Drumul artistic însă i-a împletit arcușul cu bagheta fiind unul dintre cei mai apreciați dirijori cu 30 de ani de carieră și peste 1000 de concerte, a cărui experiență cuprinde atât orchestre simfonice cât și operetă, operă și teatru muzical, fiind unul dintre pionierii concertelor cross-over, devenind astfel prin versatilitate și viziune artistică poate cel mai apreciat și dorit dirijor de gen. 

Pentru publicul cunoscător și îndeosebi pentru artă este fondatorul artistic al Filarmonicii Pitești și prim-dirijorul ei, este totodată prim-dirijor al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, a fost timp de 10 ani dirijor colaborator permanent al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București și invitat constant al filarmonicilor și scenelor naționale și internaționale dintre care amintim: turnee în China, colaborări prestigioase în Italia la Matera -oraș capitală culturală europeană în 2019 pentru care a susținut o serie de concerte, Luca-orașul natal al marelui compozitor Giacomo Puccini, turneu european în ianuarie-februarie 2020 cu muzică de film Hans Zimmer și Ennio Morricone în 20 de orașe din Germania, Elveția și Austria, precum și concertul-eveniment din închiderea festivalului internațional de chitară Guitar Art Festival din Belgrad și lista poate continua. 

Foto credit: Fundația Prof. Dr. Teaha

