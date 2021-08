Iată cum poți să o ajuți pe micuța ta felină să ducă o viață mai lungă și mai fericită.

Hrana de calitate

O hrană de înaltă calitate conține toate substanțele necesare pentru a păstra sănătatea unei pisici. Poți alege o formulă specială pentru imunitate sau alte rețete care să fie potrivite pentru pisica ta (de exemplu, o formulă pentru pisici sterilizate).



Alege întotdeauna un sortiment de mâncare despre care ai auzit că asigură rezultate imediate și care este pe placul pisicii tale. Dacă nu știi care este cea mai bună alegere, cere sfatul medicului veterinar. Acesta va ști exact care tip de hrană este cel mai potrivit pentru pisicuța ta.

Suplimentele alimentare

Dacă pisica ta este mai sensibilă sau a suferit de diferite boli, va avea nevoie de un ajutor suplimentar pentru un organism mai rezistent. Apelează la un supliment pentru imunitatea pisicilor de la NIXODOR care să îi asigure acesteia nutrienții de care are nevoie.



Astfel de suplimente pot fi folosite oricând, dar se recomandă în special iarna, când pisica ar putea fi mai slăbită. Sunt potrivite pentru orice vârstă, dar au un efect mai benefic asupra pisicilor în vârstă sau celor foarte tinere, care sunt în general mai vulnerabile.

Menținerea unei greutăți normale

Multe pisici sunt predispuse la obezitate, deoarece acestea fie nu trăiesc într-un mediu suficient de activ, fie primesc prea multă mâncare. Încearcă să îți stimulezi animăluțul și să te asiguri că are permanent activitate.



O poți convinge pe aceasta să se miște mai mult petrecând timp cu ea și folosind diferite jucării care să îi capteze atenția. De foarte multe ori, pisicile tind să devină mai puțin active atunci când se simt singure și nu primesc suficientă atenție din partea stăpânului. Dacă acesta este și cazul tău, o soluție ar putea fi adoptarea încă unei pisici.



Dozarea hranei este, și ea, extrem de importantă. Asigură-te că pisicuța primește exact cantitatea zilnică de hrană de care are nevoie. Dacă aceasta deja are probleme cu greutatea, îi poți cântări hrana pentru a avea grijă să nu consume mai mult decât are nevoie.

Vaccinarea

În funcție de mediul de viață al pisicii, vaccinarea se poate desfășura diferit. De exemplu, o pisicuță care locuiește într-un apartament și nu intră în contact cu multe alte pisici ar putea să nu aibă nevoie să fie vaccinată la fel de des. În astfel de cazuri, vaccinarea excesivă ar putea avea efecte nocive.



Totuși, înainte de a lua o decizie în legătură cu schema de vaccinare pentru pisica ta, consultă-te cu medicul veterinar. Acesta va ști exact ce este mai bine pentru ea și va recomanda o soluție potrivită.

Stresul

Stresul este cel mai mare inamic al sistemului imunitar și, din păcate, pisicile sunt foarte sensibile la acest factor. Deși nu poate părea foarte evident, pisicile sunt ușor afectate de un mediu de viață necorespunzător și pot avea de suferit dacă petrec mult timp singure. Încearcă îi asiguri acesteia un trai cât mai fericit și liniștit.



Pisicile sunt animale independente, dar care au nevoie de atenție și îngrijire pentru o dezvoltare cât mai sănătoasă. Oferă-i animăluțului tău hrană de calitate și mergeți des la veterinar pentru a-i proteja cât mai bine imunitatea.

Sursa foto: pexels.com

