Am divorțat după 45 de ani de căsnicie. Dacă te nedumerește decizia mea, să știi că întrebarea corectă care mi-ar putea fi pusă nu este „De ce?”, ci „De ce atât de târziu?”. Multe decenii am trăit în minciună și am răbdat infidelitățile soțului meu. Doar de dragul copiilor am tăcut și am acceptat falsitatea căsniciei mele, ca ei să nu crească într-o familie dezbinată, ruptă. Acum nu mai sunt nevoită să rabd.

L-am cunoscut pe Petru la Costinești, în vara anului 1975. Era un tânăr student la Medicină, un tip înalt, tot timpul zâmbitor, șarmant… M-a cucerit ușor, prea ușor. Ne-am căsătorit în primăvara anului următor. Eu aveam doar 20 de ani și mi se părea că în fața noastră se deschide un viitor minunat. A fost frumos, din multe puncte de vedere… În doar două decenii am avut multe împliniri, atât profesionale, materiale, cât și sufletești. Petru a devenit un chirurg foarte apreciat, eu mi-am găsit o slujbă foarte bună ca economist, iar după 1990 am lucrat numai pentru firme private, câștigând foarte bine; în 1993 ne-am putut cumpăra un apartament superb într-o vilă din Cotroceni. A fost casa visurilor mele…

Radu s-a născut în 1985, iar Andreea, în 1987. Doi copii care mi-au făcut viața să înflorească exact atunci când relația mea cu Petru a început să se degradeze. Încă de la sfârșitul anilor ‘80 eram din ce în ce mai abătută și mai toate prietenele mă întrebau: „Ce e cu tine, Mihaela? Tristă mai tot timpul… Ce nu îți convine?! Ai un soț minunat, doi copii adorabili, de lipsa banilor nu te poți plânge…”.

Nu puteam să le spun adevărul: nu mai aveam un soț minunat. De când mi-am dat seama că mă înșală metodic, sistematic? Nu mai țin minte. Nu-mi amintesc când au început telefoanele la ore târzii din noapte, apeluri la care nu vorbea nimeni dacă răspundeam eu, dar care îl acaparau pe Petru, dacă apuca el să răspundă… Nici din ce an a început să facă din ce în ce mai rar dragoste cu mine.

Decenii la rând a trebuit să zâmbesc trist când mă anunța, de multe ori pe săptămână, după masa de seară, că trebuie să plece de urgență la spital. Se întorcea în zori de zi. Extenuat de muncă… Iar eu aflam de la o colegă de-ale lui că nu fusese nicio urgență în secția lor… Și a doua zi îmi aducea un cadou scump. Cu asemenea daruri a îngropat iubirea noastră.

În anul 2009 am fost la un pas de a exploda. A lipsit 12 zile spunându-mi că pleacă la un congres internațional ținut în Germania. Nici nu a călcat la acel congres (care a ținut doar 4 zile…), și-a dus amanta (o asistentă cu 19 mai tânără decât el) într-o vacanță în insula Corfu. Am aflat totul de la acea colegă, Ioana V. Am motive serioase să cred că sinceritatea ei s-a născut din dorința de răzbunare: Petru a sedus-o și pe ea și a părăsit-o pentru mai tânăra asistentă… Povestea s-a repetat în iarna lui 2018. Zece zile petrecute cică la Oslo, tot la un congres, de la care s-a întors… foarte bronzat. Altă asistentă, mai tânără, dar același scenariu.

Iar eu, în tot acest timp, am fost nevoită să tac, să zâmbesc frumos de fiecare dată când el intra pe ușă, să ascund de copii toată mizeria din viața noastră. Ca să nu îi supun suferințelor inevitabile în cazul unui divorț. Ca să nu le tai aripile. Care aripi au crescut frumos… Radu a fost pasionat de computere încă din copilărie și a ajuns programator. Lucrează în Paris, pentru o firmă americană de software. Andreea a terminat Arhitectura, a obținut un contract în Germania și, după un an și jumătate, s-a îndrăgostit de un coleg, Joachim, cu care s-a măritat acum trei ani. Copiii mei sunt de acum pe picioarele lor.

Iar în tot acest timp, eu am ascuns o suferință, dar și o speranță. Acum opt ani am cunoscut un bărbat. Un fost ofițer M.Ap.N. Văduv de 14 ani. Un om care mi-a dovedit că mai există dragoste, tandrețe, prietenie, respect… Îți dai seama că, la vârsta noastră, nu mai este vorba despre cine știe ce înflăcărare senzuală. Dar ținem mult unul la celălalt, ne potrivim și… dorim să fim împreună. Așa că acum trei luni am pus piciorul în prag (ieșind din casă!) și am intentat divorț de Petru.

Nu mai sunt tânără, dar am încă ani înainte, ani pe care mi-i doresc frumoși. Nu sunt la capăt de drum, ceea ce fac acum este doar un viraj pe șoseaua existenței mele. Unul cam întârziat, dar foarte necesar.

Mihaela C., 65, de ani, București

Această poveste face parte din serialul manifesto E ok, draga mea!, susținut de EVA Intima, creat pentru a oferi femeilor un spațiu în care să se simtă în siguranță, unde își poți spune povestea fără teama de a fi judecate sau puse la zid.

Credem că orice poveste intimă poate avea un final fericit. Indiferent cum vrei să fii, chiar și atunci când alegerile tale sunt controversate pentru ceilalți, Eva Intima e alături de tine, te ascultă cu sinceritate și nu te judecă. Pentru că niciun subiect nu e tabu, dacă e real.

Eva Intima este brandul cu cea mai mare gamă de produse pentru îngrijirea intimă din România. www.eva – intima.ro

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf anunță: „Am depus actele pentru divorț”. Anamaria Prodan și fiul lor, reacții înfiorătoare

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Un tânăr din Turda, care a fost prins de poliţişti fără permis, a scăpat de dosar penal pentru că a fost sincer şi cooperant

HOROSCOP Horoscop 12 octombrie 2021. Peștii s-ar putea elibera de unele iluzii care nu le-au adus nimic bun niciodată

Știrileprotv.ro Reacție dură a Anamariei Prodan după ce Reghe a anunțat divorțul: „Eu am avut în pantaloni ce nu au avut cei care au stat lângă mine!„

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!