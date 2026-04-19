Suspecţii, un bărbat de 37 de ani din oraşul Victoria şi un tânăr de 24 de ani din comuna Viştea, au fost prinşi în noaptea de vineri spre sâmbătă, în apropierea localităţii Victoria din județul Brașov.

Doi vânători din Brașov, prinși fără autorizație, reținuți

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov a precizat că bărbații „ar fi executat, fără drept, focul de armă asupra animalului” fără a deţine autorizaţie legală de vânătoare.

Vânătorii mai aveau la ei echipamentele folosite şi părţi de origine animală.

„Au fost reţinuţi imediat după ce ar fi săvârşit o faptă de braconaj asupra unui exemplar din specia urs brun”, se precizează în comunicatul poliţiei Brașov.

Cei doi sunt cercetaţi sub acuzaţiile de braconaj, uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, fiind plasaţi în arest preventiv pentru 24 de ore.

Câți urși bruni sunt în România

În iulie 2025, România avea între 10.419 și 12.770 de urși bruni, conform rezultatelor celui mai amplu studiu genetic realizat vreodată asupra acestei specii la nivel mondial.

Numărul este de aproape trei ori mai mare decât capacitatea estimată a pădurilor din țară, potrivit lui Ovidiu Ionescu, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

Suntem țara cu cea mai mare populație de urși din Europa, în condițiile în care aproximativ 29% din teritoriu este acoperit de păduri.

Urșii, un pericol pentru comunitate

În perioada 2019-2024, au fost înregistrate 138 de atacuri ale urșilor asupra oamenilor, dintre care 19 s-au soldat cu morți.

Printre cele mai cunoscute cazuri este cel din 2025 al unui motociclist italian care a fost atacat mortal de un urs pe Transfăgărășan, iar trupul său a fost târât într-o râpă.

De asemenea, în iulie 2024, o fată a murit în timp ce se afla pe traseul Jepii Mici din Munții Bucegi. Tânăra, în vârstă de 19 ani, a fost atacată de animalul sălbatic și s-a stins din viață pe loc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE