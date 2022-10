În ultimii ani, noi, românii, față de semenii europeni, am reușit să dobândim anumite obiceiuri bune, deși mai avem încă de învățat și de recuperat anumite lecții pierdute. (Suntem încă repetenți absolut la capitolul reciclare…) Părțile bune, cu care ne putem lăuda este că am învățat să cumpărăm mai responsabil, citim, în sfârșit, etichetele, alegem cu precădere produsele românești, nu mai cumpărăm compulsiv și ne-am adus aminte că mâncarea gătită în casă are gustul unic al copilăriei.

Ne-am transformat ușor dar sigur în contabilii propriilor finanțe și știm că cel mai important lucru când mergem la cumpărături este să primim mai mult pentru mai puțin, să economisim timp și bani, să știm exact ce vrem și cât, iar în ultimii ani, mișcările, gesturile și alegerile produselor în supermarketuri sunt mult mai sigure. Gata cu orbecăiala printre rafturi!

Provocarea numărul 1

Este o utopie să cheltuiești 50 de lei și să cumperi suficiente produse cu care să poți prepara mâncare sănătoasă pentru câteva zile? Nu, nu este. Eu am reușit la magazinul meu PENNY de lângă casă. De cele mai multe ori folosesc aplicația care mă ajută să mă gospodăresc ca la carte, doar că bateria telefonului nu m-a ajutat de data aceasta…

Ați citit bine: 50 de lei! Pentru că toți avem secretele noastre când mergem să cumpărăm produse alimentare, știm ce combinații să facem, ce putem înlocui, care sunt alimentele spornice și ce-i mai important: cunoaștem obiceiurile alimentare ale familiei.

Am fost în magazinul PENNY din Chiajna într-o seară de vineri, 14 octombrie. Am ajuns târziu aproape de ora închiderii și am zăbovit printre rafturi fix 6 minute pentru că am știut exact ce trebuie să cumpăr, deși am regretat că nu am acces la aplicație… Cu toate astea mâinile mele se ghidau singure după produsele pe care mintea deja știa că trebuie puse în coș.

Așadar am hotărât să mâncăm pâine caldă, (ca și cum aș fi frământat-o eu!) și am luat din frigider chifle-pâinici congelate, aproape făcute, urmând să fie desăvârșite în cuptorul personal; trei pungi de spanac, pe care îl voi amesteca temeinic cu smântână, o caserolă generoasă cu ceafă de porc, pentru că suntem departe de a fi o familie de vegetarieni, o pungă de mălai autohton și plăcerea vinovată a soțului meu, rola de brânză de burduf pe care el o amestecă cu mămăliguță…

Ceafă de porc – 20,99 lei

Smântână 200g – 2,29 lei

Mălai superior – 2,99 lei

Burduf oaie – 9,99 lei

Chifle precongelate – 3,39 lei

Spanac congelat 3 x 3,39 lei

Total = 49,52 lei

Provocarea numărul 2

Ceea ce știau mamele și bunicile noastre nu era neapărat un exercițiu de supraviețuire și adaptare, ci o lecție importantă a smereniei omului în fața provocărilor vieții. Mulți ani generația noastră a crezut că scump înseamnă excelent. Maturizarea cumpărătorului român s-a produs în momentul când a realizat că, de multe ori, prețul mic NU este direct proporțional cu o calitate scăzută, ci este rezultatul eficienței operaționale a managementului de brand. Aplicația PENNY pe care familia mea o folosește astăzi ne-a scos din multe încurcături. Ne-a învățat că trebuie să economisim bani, timp și mâncare. Risipa fără discernământ este apanajul vremurilor moderne, de care trebuie să scăpăm, pentru binele generațiilor care vin după noi.

