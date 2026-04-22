Petrecerea de cununie civilă a Andreei Bălan a fost una discretă, dar atent organizată, iar meniul ales a reflectat perfect stilul elegant al evenimentului. Invitații s-au bucurat de preparate fine, cu accent pe pește și fructe de mare, într-un restaurant cu specific pescăresc din nordul Capitalei.

Gustări alese cu grijă

Startul mesei a fost dat de un platou rece rafinat, care a inclus salată de icre de știucă, zacuscă de casă cu sturion și guacamole – o combinație modernă și echilibrată de arome.

Meniul a continuat cu hamsii crocante servite cu sos remoulade, dar și cu un platou generos de fructe de mare la plită, unde invitații au putut savura calamari, caracatiță, creveți Black Tiger și baby calamari. Preparatele au fost completate de focaccia mixtă și pâine prăjită, perfecte pentru a însoți gustările.

Feluri principale pentru toate gusturile

Pentru felul principal, invitații au avut de ales între mai multe preparate sofisticate. Una dintre opțiuni a fost fileul de lup de mare la plită, servit cu creveți Black Tiger pe un pat de risotto cremos cu bisque de creveți – o alegere ideală pentru iubitorii de preparate fine din pește.

De asemenea, meniul a inclus file de crap de Dunăre, prăjit în mălai și servit cu mămăligă, o reinterpretare elegantă a unui preparat tradițional românesc.

Pentru cei care au preferat carnea, a existat și varianta de tagliata de vită, servită cu sos de piper verde, rucola și parmezan.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil

Celebra cântăreață și jucătorul de tenis și-au unit destinele pe 20 aprilie 2026, la Primăria Voluntari din Ilfov, acolo unde a avut loc cununia civilă. Iar pe 10 mai cei doi vor face cununia religioasă și vor organiza o petrecere de zile mari!

La scurt timp după ce a devenit doamna Cornea, Andreea Bălan a stat de vorbă cu Libertatea despre cununia civilă cu Victor Cornea, dar și despre ce se va mai întâmpla pe 10 mai 2026, în aceeași zi în care are loc și cununia religioasă.

Și, din câte se pare, imediat după ce s-a căsătorit cu jucătorul de tenis, artista și proaspătul ei soț au mers la un restaurant, într-un cadru intim, să sărbătorească alături de cei 25 de invitați.

„Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită.

Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește «Nopți albe» și este creată special pentru a celebra povestea noastră. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, a spus Andreea Bălan în exclusivitate pentru Libertatea.

