Al treilea vas cargo a fost atacat în Strâmtoarea Ormuz

UPDATE 13.01: Un al treilea cargou a fost atacat în timpul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit firmei de informații maritime Vanguard, citată de BBC. Nava MSC Francesca, sub pavilion Panama, a fost vizată în apropierea Iranului, în timp ce se îndrepta spre sud, în Golful Oman.

Vanguard susține că Garda Revoluționară Islamică a somat nava să „arunce ancora”. Potrivit raportului, nava a suferit„«avarii la corp și cazare”.

Primul vas atacat în Strâmtoarea Ormuz ar fi o navă cargo grecească

Știrea inițială: Nava cargo vizată de Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) în această dimineață este Epaminondas, relatează BBC.

Vasul, deținut de o companie grecească, potrivit datelor AIS de la Marine Traffic, nu transmitea un semnal detectabil în timp ce traversa strâmtoarea.

UK Maritime Trade Operations Centre și Vanguard au raportat că căpitanul navei fusese informat că tranzitul strâmtorii era permis. Totuși, o vedetă IRGC a deschis focul, provocând daune semnificative punții.

A doua nava comercială a fost atacată la 8 mile vest de Iran

O a doua navă comercială a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz, conform UKMTO, citat de portalul britanic de știri. Incidentul a avut loc la 8 mile marine vest de Iran.

Potrivit sursei citate anterior, nava este acum oprită în apă și nu a suferit pagube. Echipajul de la bord este „în siguranță și identificat”.

Donald Trump prelungește armistițiul cu Iranul, dar menține blocada în Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a anunțat marți prelungirea pe termen nelimitat a armistițiului cu Iranul, pentru a permite continuarea negocierilor de pace, informează Reuters.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a subliniat că blocada maritimă din Strâmtoarea Ormuz, impusă de Marina SUA, va rămâne în vigoare, o decizie care riscă să tensioneze și mai mult relațiile cu Teheranul.

„Am răspuns cererii mediatorilor din Pakistan de a suspenda atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată… și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”, a declarat Trump într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Anunțul vine pe fondul unui conflict care durează de două luni între cele două state.

Cum a reacționat Teheranul

Oficialii iranieni nu au emis o reacție oficială imediată, însă mass-media de stat și membri de rang înalt ai conducerii iraniene s-au arătat sceptici față de intențiile reale ale Washingtonului.

Agenția de știri Tasnim, apropiată Gardienilor Revoluției Islamice, a transmis că Iranul nu a solicitat o prelungire a armistițiului și a reiterat amenințarea de a sparge blocada maritimă.

În plus, Mohammad Baqer Qalibaf, președintele parlamentului iranian, a calificat anunțul lui Trump drept „o strategie” și a subliniat că mesajul liderului american „are o greutate redusă”.

