Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că este „șocat și întristat să afle că un soldat al IDF a deteriorat un simbol religios catolic în sudul Libanului”, și a promis „măsuri disciplinare dure împotriva celui responsabil”.

Lebanon | An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

Decizia vine după distribuirea pe scară largă în online a unei fotografii în care un soldat israelian este surprins folosind un baros pentru a lovi capul unei statui a lui Iisus răstignit, care căzuse de pe cruce.

Sculptura se afla în satul creștin Debl, din sudul Libanului, în apropierea frontierei cu Israelul.

Publicând concluziile unei anchete privind incidentul, armata a precizat că „soldatul care a deteriorat simbolul creștin și soldatul care a fotografiat actul respectiv vor fi retrași din misiuni de luptă și vor primi 30 de zile de detenție militară”.

De asemenea, instituția a anunțat că alți șase soldați, care „se aflau la fața locului și nu au intervenit pentru a opri incidentul sau nu l-au raportat”, au fost convocați pentru „discuții de clarificare”.

Findings and Conclusions of the Inquiry into the Conduct of an IDF Soldier Who Damaged a Christian Symbol in Southern Lebanon The inquiry found that during IDF activity in the area of the Christian village of Debel in southern Lebanon, an IDF soldier damaged a Christian… https://t.co/73ubDn3L2G — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

Într-o postare pe X, armata israeliană a anunțat că sculptura distrusă din Debl a fost înlocuită de militari „în deplină coordonare cu comunitatea locală”, publicând o fotografie cu o nouă statuie a unui crucifix.

Israelul a avut o serie de lovituri aeriene în întreg Libanul și a invadat sudul țării după ce gruparea Hezbollah a intrat în conflictul din Orientul Mijlociu în sprijinul aliatului său, Iran, pe 2 martie.

În lupte, au fost uciși peste 2.400 de oameni și au fost strămutați mai mult de un milion, bilanțul victimelor continuând să crească chiar și după intrarea în vigoare a armistițiului de săptămâna trecută, pe măsură ce noi cadavre sunt descoperite sub dărâmături.

Israelul a pierdut 15 soldați în timpul confruntărilor. „Ancheta a stabilit că soldații au avut un comportament care a deviat complet de la ordinele și valorile IDF”, se arată în comunicatul armatei.

Instituția a adăugat că „operațiunile sale din Liban sunt îndreptate exclusiv împotriva organizației teroriste Hezbollah și a altor grupări teroriste, nu împotriva civililor libanezi”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE