Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că este „șocat și întristat să afle că un soldat al IDF a deteriorat un simbol religios catolic în sudul Libanului”, și a promis „măsuri disciplinare dure împotriva celui responsabil”.

Decizia vine după distribuirea pe scară largă în online a unei fotografii în care un soldat israelian este surprins folosind un baros pentru a lovi capul unei statui a lui Iisus răstignit, care căzuse de pe cruce.

Sculptura se afla în satul creștin Debl, din sudul Libanului, în apropierea frontierei cu Israelul.

Publicând concluziile unei anchete privind incidentul, armata a precizat că „soldatul care a deteriorat simbolul creștin și soldatul care a fotografiat actul respectiv vor fi retrași din misiuni de luptă și vor primi 30 de zile de detenție militară”.

De asemenea, instituția a anunțat că alți șase soldați, care „se aflau la fața locului și nu au intervenit pentru a opri incidentul sau nu l-au raportat”, au fost convocați pentru „discuții de clarificare”.

Într-o postare pe X, armata israeliană a anunțat că sculptura distrusă din Debl a fost înlocuită de militari „în deplină coordonare cu comunitatea locală”, publicând o fotografie cu o nouă statuie a unui crucifix.

Israelul a avut o serie de lovituri aeriene în întreg Libanul și a invadat sudul țării după ce gruparea Hezbollah a intrat în conflictul din Orientul Mijlociu în sprijinul aliatului său, Iran, pe 2 martie.

În lupte, au fost uciși peste 2.400 de oameni și au fost strămutați mai mult de un milion, bilanțul victimelor continuând să crească chiar și după intrarea în vigoare a armistițiului de săptămâna trecută, pe măsură ce noi cadavre sunt descoperite sub dărâmături.

Israelul a pierdut 15 soldați în timpul confruntărilor. „Ancheta a stabilit că soldații au avut un comportament care a deviat complet de la ordinele și valorile IDF”, se arată în comunicatul armatei.

Instituția a adăugat că „operațiunile sale din Liban sunt îndreptate exclusiv împotriva organizației teroriste Hezbollah și a altor grupări teroriste, nu împotriva civililor libanezi”.

Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Adevarul.ro
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Fanatik.ro
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Creatorul de modă Eugen Olteanu a murit la vârsta de 42 de ani. A lansat una dintre cele mai controversate colecții inspirate din tragedia de la Colectiv
Stiri Mondene 12:47
Creatorul de modă Eugen Olteanu a murit la vârsta de 42 de ani. A lansat una dintre cele mai controversate colecții inspirate din tragedia de la Colectiv
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
ObservatorNews.ro
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Mediafax.ro
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Mediafax.ro
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus pentru prima oară în Romania, direct de la Muntele Athos. Care este programul de vizită
KanalD.ro
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus pentru prima oară în Romania, direct de la Muntele Athos. Care este programul de vizită

LIVE TEXT | PNL, al doilea partid care a fost la discuții cu Nicușor Dan la Cotroceni. PSD face acum ședință pentru retragerea miniștrilor. Seara, Nicușor Dan face declarație de presă
LiveText
Politică 14:11
LIVE TEXT | PNL, al doilea partid care a fost la discuții cu Nicușor Dan la Cotroceni. PSD face acum ședință pentru retragerea miniștrilor. Seara, Nicușor Dan face declarație de presă
Dinu Iancu Sălăjanu, de la acordeon la politică. Ce avere impresionantă are șeful CJ Sălaj și cât încasează lunar
Politică 13:45
Dinu Iancu Sălăjanu, de la acordeon la politică. Ce avere impresionantă are șeful CJ Sălaj și cât încasează lunar
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal