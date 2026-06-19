Traficul intens este unul dintre principalele motive pentru care mulți șoferi evită frecvent deplasările cu autoturismul. Deseori, la orele de vârf, un drum care ar putea fi parcurs cu mașina în doar câteva minute, în condiții de trafic lejer, ajunge să dureze chiar și de câteva ori mai mult. Aglomerarea principalelor artere, blocajele din intersecții, unele lucrări de infrastructură și lipsa unor rute alternative eficiente reprezintă doar o parte dintre cauzele care îngreunează circulația rutieră.

Această lipsă de predictibilitate afectează adesea programul zilnic al multor oameni și le transformă multe dintre deplasări în experiențe obositoare, dificil de anticipat și de gestionat.

O altă cauză este insuficiența locurilor de parcare pentru mașini. În multe orașe, găsirea unui loc de parcare disponibil este adesea o problemă la fel de importantă ca drumul propriu-zis. În unele cazuri, șoferii ajung să piardă timp prețios căutând un loc liber de parcare în apropierea destinației. Și din acest motiv, mulți oameni consideră că autoturismul nu este mereu o opțiune comodă și rapidă pentru drumurile prin oraș, cel puțin pentru cele scurte, în intervalele aglomerate.

Costurile asociate utilizării autoturismului reprezintă un alt motiv important. Pe lângă combustibil sau electricitate (în cazul mașinilor electrice și hibride plug-in), mulți șoferi își calculează și cheltuielile cu parcarea, întreținerea mașinii, asigurările, taxele și eventualele reparații. Unii merg chiar mai departe și iau în calcul inclusiv deprecierea acesteia.

Pentru unele persoane, aceste cheltuieli sunt acceptabile atunci când autoturismul este necesar pentru trasee mai lungi, pentru transportul familiei sau pentru situații în care au nevoie să transporte bagaje grele sau voluminoase. Totuși, pentru deplasările scurte și repetate prin oraș, mulți oameni au ajuns să se întrebe dacă mașina este într-adevăr cea mai convenabilă variantă.

La toate acestea se adaugă și stresul acumulat în timp. Condusul frecvent în trafic intens, întârzierile apărute pe traseu, dificultățile legate de parcare și gestionarea costurilor de deplasare devin adesea surse constante de stres, oboseală și disconfort pentru numeroși șoferi. Din această cauză, o parte dintre ei au început să analizeze alternative la folosirea autoturismului prin oraș, în special pentru distanțele scurte și medii.

Printre opțiunile luate în calcul de mulți dintre cei care vor să evite deplasările cu autoturismul în orașele aglomerate se numără și scuterele. Datorită dimensiunilor reduse și manevrabilității ridicate, acestea pot oferi o flexibilitate sporită în trafic, ceea ce ajută adesea la reducerea timpului petrecut pe drum. În același timp, costurile de utilizare a unui scuter sunt, în general, semnificativ mai reduse decât cele ale unei mașini. Mulți apreciază scuterele și pentru ușurința cu care pot fi parcate, dar și pentru sentimentul de libertate pe care îl oferă deplasările în aer liber.

Cu toate acestea, alegerea unui scuter ar trebui făcută în mod obiectiv, după analizarea atentă a nevoilor de transport, precum și a tuturor avantajelor și dezavantajelor oferite de un astfel de vehicul.

Un scuter poate fi o opțiune practică pentru călătorii urbane, însă nu pentru orice situație și nu pentru oricine. Pentru unele persoane, poate fi suficient pentru drumurile de zi cu zi, în timp ce pentru altele poate funcționa mai degrabă ca o soluție complementară autoturismului.

În final, faptul că mulți oameni evită deplasările cu mașina în orașele aglomerate nu înseamnă că acest mijloc de transport și-a pierdut utilitatea în mediul urban. Pentru unele situații, autoturismul rămâne cea mai potrivită soluție, iar pentru altele pot fi mai practice transportul public, scuterele, alte vehicule și chiar mersul pe jos.

Foto: Unsplash

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