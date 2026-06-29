Evenimentele politice recente arată un Nicușor Dan aflat într-o relație extrem de tensionată cu PNL. Dan, spun oameni politici implicați în discuțiile din ultimele zile, refuză cu obstinație varianta Siegfried Mureșan prim-ministru, din considerente care țin de perceperea președintelui român în cercurile de la Bruxelles.

Semnele înrăutățirii relației între liberali și social-democrați au apărut încă din perioada în care PSD critica foarte dur miniștrii PNL, în timp ce la liberali au apărut doar voci izolate cu discursuri similare despre adversarii politici. 

Până în aprilie 2026, PSD și-a îndreptat „veninul” spre USR în măsură mult mai mare comparativ cu PNL. Mai multe moțiuni simple îndreptate în Parlament împotriva miniștrilor USR au fost votate de PSD, în același timp cu încălcarea grosolană a protocolului coaliției, social-democrații refuzând fățiș, printre altele, să angajeze în posturi cheie funcționari nominalizați de Uniunea Salvați România.

Deși USR și PNL l-au votat pe Adrian Țuțuianu la șefia AEP, PSD a găsit noi criterii când a fost vorba de cedarea Avocatului Poporului sau a șefiei Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Grindeanu, soluție conturată. Siegfried Mureșan, nedorit de Nicușor Dan

Disensiunile curente între PNL și PSD sunt legate de premier: cine a mințit mai mult, cine nu își ține cuvântul și cine suflă și-n iaurt pentru a nu se frige politic.

Surse politice susțin pentru Libertatea că Nicușor Dan îl vrea acum, dar doar ca soluție validată de întreaga fosta coaliție, pe Sorin Grindeanu. Soluția președintelui vine ușor tardiv, spun experții, momentul prielnic pentru compromis politic pe Grindeanu premier fiind imediat după după ce PSD și AUR l-au demis pe Bolojan prin moțiune de cenzură.

Acum PNL cere garanții pentru a-l vota în viitor pe Grindeanu. Dar și pentru a juca politic varianta Siegfried Mureșan. Sunt doua nume total diferite. Mai ales în optica lui Nicușor Dan. Sorin Grindeanu e omul pentru care președintele pare c-a jucat ultimele luni, arată experții. Dan știa de mult timp despre planul PSD cu moțiunea de cenzură. Un articol pe această temă a fost publicat de Cotidianul încă din ianuarie 2026. Președintele a avut cunoștință și despre zona puciștilor PNL.

Specialiștii consideră că Sorin Grindeanu nu este un pericol pe termen lung pentru Nicușor Dan, motiv pentru care ar reprezenta soluția privilegiată de președinte pentru postul de premier. Grindeanu este concentrat, arată sursele, să nu piardă definitiv partidul în fața binomului Claudiu Manda – LOV (n.r. – Lia Olguța Vasilescu) și mult mai puțin pe o eventuală competiție politică cu Dan. 

Siegfried Mureșan, pe de altă parte, deși mult mai puternic conectat politic la Bruxelles și în România, nu este agreat de Cotroceni, arată sursele Libertatea. 

Mureșan este vicepreședinte al PPE (n.r. – Grupul Partidului Popular European, cel mai mare și mai influent grup politic de centru-dreapta din Parlamentul European), având relații foarte bune cu lideri influenți atât din prim-planul politicii europene, cât și din culise. 

Candidatul propus de PNL pentru postul de prim-ministru este văzut de Nicușor Dan drept un dușman politic, pe care-l consideră responsabil de o presupusă strategie de izolare a președintelui român la Bruxelles.

Multă vreme liderii PPE l-au curtat pe Nicușor Dan, pentru a încerca să-l coopteze în grupul parlamentar european. Inclusiv Siegfried Mureșan a prezentat în trecut această soluție drept una fezabilă. Ezitările repetate ale actualului președinte al României în a accepta propunerea i-au determinat pe șefii PPE să închidă ușa definitiv unei eventuale colaborări, fapt pe care Dan i l-ar imputa lui Mureșan, prin mesaje transmise de intermediari. 

Noul concept: guverne succesive

Partidele din fosta coaliție de guvernare au îngropat, în discuțiile din ultimele zile, sintagma de rotativă guvernamentală, încercând să acrediteze public un nou concept: acela de „guverne succesive”. 

Soluția guvernelor succesive este dorită de liberali pentru că ar prezenta mai multe garanții. 

În primul rând, ar rămâne la guvernare o echipă care știe bine dosarul PNRR, iar Siegfried Mureșan, care a fost și coraportor al Parlamentului European pe mecanismul de redresare, este văzut cel mai potrivit pentru a purta negocierile finale cu Bruxelles-ul. De asemenea, pe lângă influență, ar conta și profilul de finanțist al lui Mureșan, care și vicepreședintele PPE pentru bugete.

Al doilea motiv: PNL și-ar menține funcția de prim-ministru până în aprilie 2027, așa cum era prevăzut în precedentul acord. 

Al treilea motiv: teama că social-democrații nu-și vor ține promisiunea de a se retrage până la alegerile din 2028, în cazul în care vor primi acum postul de prim-ministru. 

Al patrulea argument este reprezentat de calmarea situației din PNL, în condițiile în care puciștii liberali încă se războiesc cu liderii formațiunii, iar PSD este considerat actorul politic care toarnă gaz pe foc.

Partidul care se zărește la orizont

Un alt motiv semnificativ al disensiunilor PSD-PNL este reprezentat de tentativa de a produce un nou partid pe piața politică din România. 

Liberalii sunt nemulțumiți de mișcările partizane dinspre președinție. Oamenii lui Nicușor Dan, în frunte cu Eugen Tomac, sunt în căutarea de soluții pentru o formațiune politică cu orientare creștin conservatoare, o zonă ideologică unde se situează inclusiv PNL.

Surse de la vârful PNL au explicat pentru Libertatea că, odată terminate procesele între puciști și conducere, va începe o altă etapă a „atacului” asupra partidului: racolarea de primari și membri cu influență. Șefii organizațiilor județene PNL au fost instruiți să țină în frâu armata de partid și să împiedice dezertările pentru promisiuni venite din partea taberei nicușoriste. 

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