Numărul oamenilor aflați în sărăcie a fost de aproape 3,47 milioane. Conform INS, 27,4% din populație, aproape 5,2 milioane de oameni, s-a aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit indicatorului AROPE, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de 2024, conform INS.

De asemenea, 16,8% dintre români au fost afectați de deprivare materială și socială severă, iar 5,6% dintre persoanele sub 65 de ani au trăit în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii.

Infografic realizat cu AI

Femeile au înregistrat o rată a sărăciei ușor mai ridicată decât bărbații, 18,7% față de 18,0%. Cele mai afectate categorii de vârstă sunt tinerii de 18–24 de ani (25,8%) și copiii (23,6%).

În ceea ce privește deprivarea materială și socială, aceasta afectează în mod special copiii (21,1%) și vârstnicii (19,2%). Gospodăriile cu copii dependenți înregistrează un risc mai ridicat de excluziune socială (29,4%), comparativ cu cele fără minori (24,6%).

Cele mai ridicate valori ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate, la nivel regional, în Sud-Est (38%) și Sud-Vest Oltenia (36%). București-Ilfov rămâne regiunea cu cel mai scăzut nivel (13,6%).

Conform INS, aproape 403.000 de oameni s-au aflat simultan în toate cele trei situații de vulnerabilitate: sărăcie, deprivare materială severă și intensitate foarte redusă a muncii.

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