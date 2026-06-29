De la 40 de grade la furtuni și răcire: cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Primele două zile ale intervalului de prognoză vor fi dominate de un val puternic de căldură, vremea urmând să fie caniculară în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii estimează că media temperaturilor maxime va ajunge în jurul valorii de 40 de grade Celsius, menținând un disconfort termic accentuat. După data de 30 iunie, vremea va intra într-un proces de răcire treptată. Astfel, în intervalul 1 – 7 iulie, mediile temperaturilor maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Începând cu data de 7 iulie, valorile termice vor începe din nou să crească de la o zi la alta. Spre finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va redeveni călduroasă, iar local va fi din nou caniculă. Meteorologii estimează că în zilele de 11 și 12 iulie media temperaturilor maxime se va apropia de 35 de grade Celsius.

Pe lângă răcirea vremii, începutul lunii iulie va aduce și fenomene de instabilitate atmosferică. Probabilitatea pentru apariția ploilor, vijeliilor și căderilor de grindină va fi ridicată în intervalul 2 – 4 iulie.

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Banat

În primele 2 zile vremea va fi caniculară astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 40 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie vremea se va răcori, astfel încât în intervalul 1 – 7 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 28 și 30 de grade.

Din data de 7 iulie temperaturile maxime vor crește treptat, iar până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză acestea vor caracteriza o vreme călduroasă, posibil caniculară în ziilele de 11 și 12 iulie când media valorilor diurne se va situa în jurul a 35 de grade. În intervalul 29 iunie – 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 20…21 de grade, iar în intervalul 2 – 12 iulie, cu ușoare variații de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 5, 6, 7 și 8 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 – 4 iulie

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Crișana

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 39…40 de grade, apoi vremea se va răcori astfel că până în ziua de 7 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior zilei de 7 iulie se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 34…35 de grade în ultimele zile ale intervalului. În intervalul 29 iunie – 2 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 19… 20 de grade, iar în intervalul 2 -12 iulie, cu variații în general ușoare de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, cu cele mai mari valori în noaptea de 3 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 – 4 iulie

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Transilvania

În zilele de 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36…37 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în ziua de 7 iulie media maximelor va atinge 25 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 31…32 de grade.

Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie – 4 iulie astfel se vor înregistra valori medii cuprinse între 16 și 18 grade, iar în intervalul 5 – 12 iulie acestea se vor situa între 12 și 14 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 – 8 iulie.

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Maramureș

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37…38 de grade, apoi vremea se va răcori, astfel că până în ziua de 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 25 de grade. Ulterior zilei de 7 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 32…34 de grade. În intervalul 29 iunie – 2 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 18…19 grade, iar în intervalul 3 -12 iulie, acestea vor oscila de la o noapte la alta și vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 – 4 iulie.

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Moldova

În zilele de 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36…37 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în ziua de 7 iulie media maximelor va atinge 26 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va atinge 31 de grade.

În intervalul 29 iunie – 4 iulie media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, iar în intervalul 5 – 12 iulie acestea vor fi în general constante și vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, cu cele mai mici valori medii în nopțile de 7, 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Dobrogea

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 34…35 de grade, apoi vremea se va răcori, astfel că până în ziua de 8 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior zilei de 8 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 30…31 de grade.

În intervalul 29 iunie – 4 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, iar în intervalul 5 – 12 iulie, acestea vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Muntenia

În primele 2 zile (29 și 30 iunie) vremea va fi caniculară, astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 38 de grade. Ulterior vremea se va răcori, astfel că în intervalul 1 – 8 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 28 și 32 de grade. Din 8 iulie, temperaturile maxime vor crește treptat, astfel că până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, în zilele de 10, 11 și 12 vor caracteriza o vreme călduroasă, mediile valorilor diurne vor fi de 32…34 de grade. În intervalul 29 iunie – 4 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade, iar în intervalul 5 – 12 iulie, cu ușoare variații de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 15 și 17 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie, potrivit ANM.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 2 – 5 iulie.

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, în Oltenia

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37…38 de grade, apoi vremea se va răcori, astfel că până în ziua de 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior zilei de 7 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 32…34 de grade, cu cele mai mari valori în ziua de 12 iulie. În intervalul 29 iunie – 2 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, iar în intervalul 3 – 12 iulie, cu oscilații în general ușoare de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 1 – 7 iulie.

Cum va fi vremea în perioada 29 iunie-12 iulie 2026, la munte

În primele zile vremea va fi deosebit de caldă, astfel că media temperaturilor maxime va fi de 26 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în data de 8 iulie media maximelor va coborî spre 16 grade. După 8 iulie vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează că media maximelor va fi de 20…21 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie – 1 iulie astfel se vor înregistra valori medii de 16…17 grade, iar în intervalul 2 – 12 iulie acestea vor fi cuprinse între 10 și 13 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7 și 8 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 1 – 10 iulie.

În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări succesive de vreme extremă pentru perioada 29 iunie–1 iulie. Cea mai mare parte a țării se va afla sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. De marți, sunt anunțate și episoade de instabilitate atmosferică, cu vijelii, grindină și ploi torențiale.

Citește și: Elena Mateescu, director ANM, anunță când se răcește vremea în România: „Apar furtunile și temperaturile scad cu 10 grade Celsius

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