Guvernarea fără program e ca un cap fără creier 

Un candidat la funcția de prim-ministru (desemnat de președintele României) trebuie să prezinte spre aprobare Parlamentului două lucruri (conform art. 103 din Constituție):

  • programul de guvernare și
  • lista de miniștri.

Tot Constituția impune DEZBATERE în Parlament și asupra programului și asupra listei propuse (alin. 3 al aceluiași art. 103). 

După alegerile falsificate (apud Traian Băsescu) din 2024, conduita partidelor parlamentare de a persevera în ignorarea acestor cerințe de bază ale democrației arată nu doar inconștiență și iresponsabilitate, ci constituie și un atac împotriva siguranței naționale. De ce? Pentru că alimentează (alături de multe alte gesturi de sfidare a poporului român, mult mai vizibile decât acesta) sentimentul popular de ruptură/neîncredere între statul român și poporul român. Pe acest teren fertil, evident că nu e greu pentru forțe ostile României (statale și nonstatale) să orchestreze cu succes atacuri numite asimetrice/hibride!

De exemplu, la spectacolul ultimei tentative a actualei clase politice eșuate de a învesti un guvern (propus de candidatul Adrian Veștea, membru PNL la acel moment), programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse la Parlament duminică seara, 21.06.2026. Iar votul de învestitură s-a dat după doar 24 de ore, în seara de 22.06.2026. Strict formal, s-au făcut audieri de miniștri luni, 22.06.2026. Dar nu am văzut dezbaterea programului de guvernare propus, nici în Parlament, nici în mass-media. Evident, nici nu a fost timp să fi fost citit, darămite dezbătut!

Alt exemplu: în programul de guvernare al ultimului Guvern învestit de Parlament pe 23.06.2025 (cel condus de Ilie Bolojan, al marii coaliții așa-zis proeuropene PSD+PNL+USR+UDMR) nu era prevăzută explicit măsura foarte importantă a creșterii TVA de la 19% la 21% (care a avut apoi efecte foarte negative asupra economiei, așa cum a recunoscut cinstit zilele trecute și președintele UDMR, Kelemen Hunor). Apoi, peste doar câteva săptămâni, premierul Bolojan și-a asumat decizia creșterii cotei standard de TVA, contrar angajamentului electoral făcut poporului român de președintele României ales pe 18.05.2025!

Am văzut mulți părerologi afectați la vremea respectivă de unele dintre declarațiile publice ale vicepreședintelui SUA (ales în noiembrie 2024 de aproape 80 milioane de cetățeni americani), JD Vance, la Munchen, pe 14.02.2025, care au făcut de râs în toată lumea regimul Iohannis de la București, cum că o democrație care poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari pe publicitate digitală dintr-o țară străină nu e destul de puternică. 

Democrația noastră slabă înseamnă o Românie slabă! Iar o Românie slabă este una care și-a pierdut deja peste 6 milioane de oameni în ultimele decenii, după prăbușirea comunismului. Una care a ajuns deja la datorie publică de peste 220 miliarde de euro, iar zilele trecute, Comisia Europeană avertiza că datoria noastră publică va ajunge la 90% din PIB în doar câțiva ani. 

În condițiile stagnării economiei românești și epuizării vechiului model de creștere economică, acesta ar putea fi un dezastru de proporții istorice! De ce? Pentru că măsurile fiscal-bugetare care vor trebui luate de guvernele care vor conduce România în anii următori vor alimenta, inevitabil, nemulțumirea, furia, revolta multor români. Și nu cred că vor putea anula la infinit alegeri atunci când nu le convin rezultatele lor…  

Ce este de făcut, concret, de către actualii lideri politici, în frunte cu domnii Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, pentru a întări democrația noastră?

Nu mai ignorați Constituția! Nu mai faceți proceduri constituționale doar în sens pur formal!

Faceți dezbateri pe bune în Parlament! Dați timp pentru a fi citite și dezbătute, cu bune și cu rele, documente atât de importante cum sunt programele de guvernare propuse Parlamentului!

Faceți consultări pe bune cu societatea, nu doar voi între voi, în cercul vostru restrâns de politicieni protejați de SPP-ul lui Matusalem Pahonțu și decuplați de la realitatea societății românești! Dați o șansă ca să vi se trimită opinii, sugestii, argumente și din partea altor entități cu expertiză adevărată (precum organizații asociative ale mediului de afaceri, sindicate, ONG-uri serioase, etc.)!

Îmi amintesc cum, înainte de 2016, au fost făcute eforturi de către anumiți lideri politici să elaboreze programe de guvernare serioase, în intervale de luni bune, cu dezbateri adevărate în partide și cu societatea. De exemplu, în zona de centru-dreapta, au făcut astfel de eforturi politicieni precum Adriean Videanu (coordonator în 2004 al programului de guvernare al Alianței Dreptate și Adevăr), Cătălin Predoiu (în 2013 în fostul PDL și în 2015 în partidul rezultat din fuziunea PNL+PDL). Pe zona de centru-stânga, cel mai mare succes l-a avut programul de guvernare propus de PSD condus de Liviu Dragnea în 2016. 

Indiferent că ne-au plăcut sau nu astfel de programe sau astfel de lideri politici, nu putem să nu remarcăm decăderea și deprofesionalizarea clasei politice în acest ultim deceniu. S-a ajuns ca programele de guvernare să nu mai fie elemente centrale ale pregătirii unei bune guvernări, ci niște fițuici elaborate pe fugă, în câteva zile, de niște candidați de conjunctură la funcția de prim-ministru. De care oricum nu țin cont nici chiar politicienii care și le asumă (a se revedea exemplul guvernului Bolojan cu TVA din iunie-iulie 2025).

Așa nu vom face România bine…

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