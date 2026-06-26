Prin comparație cu sistemul românesc, în care ofițerii de informații ieșiți la pensie mai degrabă participă la jocul politic, decât să-l supravegheze în mod neutru de pe margine, pentru a avertiza public atunci când acest joc nu se desfășoară după regulile democratice, în SUA există avertizori de integritate care nu abdică de la reguli. Unul dintre ei este seniorul  CIA, Brian ONeill

ONeill nu numai că a deținut funcția de director executiv CIA și s-a ocupat, în calitate de practician în informații, de realizarea celebrului buletin informativ zilnic al președintelui, dar el este și profesor la Georgia Techs Sam Nunn School of International Affairs, unde predă un curs de strategic intelligence. Așadar ONeill stăpânește nu numai practica, dar și teoria de intelligence. În esență, ce susține seniorul CIA, în analiza sa, este că analiștii de intelligence din aparatul american, în cazul intervenției militare în Iran, și-au făcut treaba, au transmis evaluări de intelligence profesioniste către Trump, dar președintele american a preferat să le neglijeze, lăsându-se convins de narațiunea premierului israelian Benjanim Netanyahu, care i-a întărit bias-ul de confirmare. “Decizia din februarie de a începe un război cu Iranul, așa cum au arătat știrile privind dezbaterea de la Casa Albă, este cel mai clar exemplu. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a venit la Washington la începutul lunii februarie cu o teorie a succesului care se potrivea instinctelor lui Trump: capacitatea militară a Iranului ar putea fi spulberată rapid, regimul ar fi prea slăbit pentru a susține represalii, iar presiunea ar putea chiar produce un colaps politic la Teheran. A fost un argument construit pentru un președinte care preferă lovitura pe termen scurt în locul dificultății pe termen lung a rezolvării problemelor și a diplomației. Argumentul lui Netanyahu a transformat un pariu strategic în ceva ce suna ca o tranzacție: lovește puternic, obține rezultate, mergi mai departe”, explică ONeill. 

La nivel teoretic, acest lucru înseamnă că Trump a încălcat principiile care reglementează relația intelligence-decident politic. În loc să încurajeze, ca decident politic, evaluări de securitate cât mai obiective, pentru a putea lua decizia cea mai potrivită intereselor americane, Trump a ales variantă proastă, politizată. Narațiunea edulcorată a victoriei a învins. Președintele american a mers pe mâna populistului Netanyahu și a lansat un război în Orientul Mijlociu în care SUA nu și-a putut atinge obiectivele strategice. Problema nu este doar că Trump a ignorat avertismentele pe care le primea – președinții americani au făcut asta înainte și o vor face din nou, argumentează seniorul CIA. “Problema este că sistemul de avertizare a funcționat așa cum ar trebui și totuși nu a putut concura cu o versiune a evenimentelor care făcea ca lovitura asupra Iranului să pară gestionabilă, iar consecințele controlabile”. 

Așa cum stabilesc regulile democrației, nimeni nu îl poate trage legal la răspundere pe Trump pentru că a neglijat rapoartele de intelligence, singura sancționare asupra sa fiind la vot, din partea americanilor de rând. Congresul american nu poate forța un președinte să țină seama de avertismentele serviciilor de informații, atunci când ia o decizie importantă politică și nici nu ar trebui, susține ONeill.

Ce putem învăța, noi, românii, din lecția americană este faptul că, în perioade controversate, există actori cu principii etice, avertizori de integritate, presă independentă, profesori din academia, care nu abdică de la reguli și încearcă să mențină direcția democratică, chiar dacă puterea politică le este, pe moment, ostilă. 

Grindeanu și Dan seamănă cu Trump în privința raportului privind anularea alegerilor prezidențiale 

Este inutil să reiau toate inadvertențele declarațiilor decidenților români privind implicarea sau nu a Kremlinului în alegerile prezidențiale din 2024. După cum ne amintim, președintele Comisiei de control al SRI, Ioan Chirteş, a susținut inițial că nu ar exista activitate malignă externă în campania electorală prezidențială, ca ulterior rapoartele declasificate ale CSAT să îl contrazică. Din dezvălurile presei, am mai aflat că fostul premier Marcel Ciolacu încuraja experimente de direcționare ale voturilor PSD către partidul suveranist cu agendă asemănătoare Kremlinului, AUR. Nu a fost lămurită nici campania PNL, desfășurată pe Tik, Tok, ale cărei mesaje au fost folosite ulterior pentru încurajarea voturilor pro Călin Georgescu. 

Rapoartele SRI, din ultimii cinci ani, așadar cele care acoperă toată perioada de război hibrid rusesc, stau blocate în sertarele Parlamentului, întrucât președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu dorește să organizeze o ședință de vot pentru a putea fi declasificate. 

Deși este nevoie urgentă de a lămuri dacă serviciile de informații au avertizat din timp decidenții politici asupra pericolului rusesc (Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu), sau invers, dacă decidenții politici au știut, dar au neglijat informările clasificate, nimeni din rândul marilor partide politice nu dorește crearea unei comisii parlamentare speciale de anchetă pentru a investiga și stabili adevărul factual. 

Asemănător atitudinii lui Donald Trump, liderul celui mai puternic partid politic din Parlament, care se auto-proclamă că susține o agendă pro-europeană, Sorin Grindeanu, încurajează relația hibridă, de complicitate, formată între clasa politică și serviciile de informații. Acest tip de hibriditate a devenit vulnerabilitate la securitatea României, întrucât avantajează mai mult jocul tactic al Kremlinului, nu obiectivele de întărire ale instituțiilor statului împotriva dezinformărilor ruse.

Este o anomalie democratică ca prim-vicepreședintele partidului suveranist AUR, Dan Dungaciu, să coordoneze, de peste zece ani, un master în studii de securitate chiar cu SRI, actorul instituțional care, potrivit atribuțiilor constituționale, ar trebui să combată, la nivel de evaluări de securitate, chiar pseudo-teoriile promovate de Dungaciu. 

Rusia reprezintă principala amenințare la adresa securității României, potrivit strategiei de apărare asumată chiar de șeful statului, Nicușor Dan, iar el nu încurajează deloc o reformă a comunității de informații românești pe care să o scoată de sub influența politică. Să nu uităm că, în toamna trecută, Dan îl dorea la șefia SRI pe Gabriel Zbârcea, asociatul lui Florentin Țucă, cel care are un podcast foarte influent în social media, în care invită personaje cu viziuni suveraniste, de la unele mai moderate, până la vehicule ale narațiunilor rusești, cum este Oana Eftimie. În podcastul lui Țucă au mai fost invitați, între alții, și Dan Dungaciu, Marius Lazurca, Sorin Lavric, Adrian Severin sau Andrei Marga. Cei doi dețin o firmă de avocatură puternică cu care au câștigat un proces împotriva lui Sorin Bocancea, care este obligat de o instanță să își retragă de pe piața cartea Războiul din Ucraina – un conflict regional cu efecte globale”, în care editorul cataloghează unele publicații drept „vectori ai propagandei ruse”, inclusiv Activenews. Paradoxul e că, în numele libertății de exprimare, casa de avocatură Tucă Zbârcea și Asociații l-a ajutat pe reprezentantul Activenews să impună un act de cenzură asupra cărții lui Bocancea.

Dacă regimul populist susținut de Donald Trump își pemite, la nivel de mare putere, să îndulcească abordarea strategică față de puterea rivală, autoritară de la Răsărit, România nu își permite asemenea contexte politice, gri, blurate, în care amenințările de securitate nu se mai pot distinge, ba chiar sunt normalizate la nivel de viziune politică.

Există un curent subteran, venit dinspre anumite tabere PNL și PSD, care încurajează discursul ideologic al AUR, iar mesajele politice subliminale sunt diseminate masiv în social media, locul în care se dă bătălia pe câștigarea minților oamenilor. La nivel de formare a curentelor de opinie în rândul populației, efectele acestui tip de război informațional hibrid, încurajat direct sau indirect chiar la nivelul statului român, poate fi unul devastator. Odată ce Kremlinul a câștigat minților românilor, niciun tanc american, program SAFE sau dronă NATO nu ne mai poate apăra. Pentru că ne-am predat deja rușilor singuri ca popor. 

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