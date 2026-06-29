La ceremonia oficială care a avut loc pe Platoul Marinescu, Nicușor Dan a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

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Ulterior, Nicușor Dan și Isaac Herzog au făcut declarații de presă, fără să accepte întrebări din partea jurnaliștilor.

„Este o relație puternică la nivel politic, la nivel economic, la nivel uman, o relație veche, şi bineînțeles că, în această relație, un liant important este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, oameni care au contribuit la construcția şi apoi la dezvoltarea Statului Israel. Avem o colaborare consistentă în domenii economice, securitate și industrie de apărare, agricultură, tehnologia informațiilor, dar, așa cum am discutat cu domnul Președinte, este un mare potențial de dezvoltare al acestor relații economice în ambele sensuri, investiții israeliene în România, investiții românești în Israel, și vom colabora în continuare pentru dezvoltarea acestor schimburi economice”, a spus Nicușor Dan.

La 85 de ani de la Pogromul de la Iași, șeful statului a spus că „este responsabilitatea noastră, a tuturor, să milităm pentru ca aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume”, dar s-a referit și la mesajele care răspândesc ura.

„Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate și, în același timp, cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite. Este sarcina noastră a tuturor”, a mai punctat președintele României.

Pe agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat au fost dezvoltarea relațiilor, cu accent pe parteneriatul economic și cooperarea în materie de securitate și apărare. De asemenea, au fost analizate și alte teme, precum educația despre Holocaust, combaterea antisemitismului în România și schimburile culturale, a transmis Administrația Prezidențială.

Discuțiile s-au referit și la războiul declanșat acum patru ani de Rusia în Ucraina, dar și la războiul declanșat pe 28 februarie de Israel și SUA împotriva Iranului.

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