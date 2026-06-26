„Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră și unul care mușcă, prefer un câine care mușcă”, a afirmat președintele. Sunt sigur că lui Nicușor Dan și consilierilor săi li s-a părut inteligentă această afirmație, care dă forță președintelui. E din retorica „am de 100 de ori mai multe informații decât voi”.

Maparea prezentată de Nicușor Dan are o hibă. În mod evident, pentru orice om rațional, care se informează corect și are capacitate analitică, să spui că ești șeful sistemului este o „exagerare”. Sistemul este ceva mai complex, are mulți jucători. Președintele României este unul dintre ei. Unii au fost creați de sistem, alții ajutați de sistem să ajungă la Cotroceni.

Nici Iliescu, nici Băsescu, nici Iohannis nu au fost șefii sistemului. Au jucat și au beneficiat. În funcție de forța lor, mai ales politică, de mecanismele controlate, au putut să traseze niște direcții. N-au dorit să-l reformeze, ci să-l perpetueze. Dar, sincer, dacă unul dintre ei emitea această afirmație, că e „șeful sistemului”, avea mai multă credibilitate. Din gura lui Nicușor Dan, un președinte izolat, fără pârghii politice, fără aliați credibili, o astfel de zicere pare efectiv o gogomănie, îl transformă într-un caraghios care și-a pierdut busola.

Spune că s-a bătut cu sitemul timp de 20 de ani? Un adevăr parțial. Pe o analiză a poziționărilor sale din ultimii 6 ani, pare mai degrabă că a pactizat cu sistemul. De când a ajuns primar „a lătrat rar”, iar de mușcat a mușcat și mai rar. A închis ochii sau a negociat cu sistemul. A împărțit feliile de interes. Meritul său este că în felia pe care a păstrat-o a făcut lucrurile corect, fără să fure sau să-și bată joc de banul public. Dar, pe alte domenii, cum ar derapajele financiare de la STB, lăsate în curtea „sistemului”, a închis ochii, a mai lătrat un pic și gata. Exemplele sunt multe.

Cum a luptat Nicușor Dan cu sistemul corupt de la Guvern în perioada în care a fost primar? Simplu, cureaua lui de legătură la Centru a fost Hubert Thuma, un om al sistemului. Nicușor Dan nici măcar n-a mai „lătrat” la Ciucă și Ciolacu, care băgau țara în haos. În lupta pentru al doilea mandat la Primăria București i s-a făcut pârtie de către Ciolacu&Ciucă, care l-au aruncat în luptă pe doctorul Cîrstoiu, un personaj cvasinecunoscut publicului, pentru ca apoi să pună, și PSD, și PNL, doi perdanți să candideze: pe Gabriela Firea și pe Sebastian Burduja.

Dan și-a adus aminte că mai are voce (lătrat), doar când a intrat în campania prezidențială. A eliminat-o pe Lasconi, mușcând-o în stilul tipic al „sistemului”, s-a urcat pe un cal și a pozat în Harap Alb. Știm apoi ce a urmat: pactizare cu sistemul, pe toate domeniile.

Pesemne că pe acest traseu, decembrie 2004 – 5 mai 2026 (ziua moțiunii), busola rațiunii care încă îi mai arăta corect direcția i s-a atrofiat total. Se crede „șeful sistemului” acum. Nu este. Este la masă cu sistemul, asta e adevărat. Dar, mănâncă ce i se pune pe masă și, în cel mai bun caz, e lăsat să-și comande o apă plată.

Șansa să reformezi din interior un sistem corupt, imoral, dezvoltat în societate pe logica familiilor mafiote, cu oamenii care sunt creația acestui sistem și care au preluat frâiele de la predecesori, este sortită eșecului. Reforma se face cu oameni noi, educați, corecți, onești, care verbalizează răul (latră), îl expune și luptă efectiv împotriva lui (mușcă). Iar în poza de la Bruxelles, care îl avea în centru pe Nicușor Dan, n-am văzut niciun om de genul ăsta.

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