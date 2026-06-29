Subiecte la limba română la Bacalaureat 2026

Luni, 29 iunie, a avut loc proba la română la Bacalaureat 2026. Potrivit surselor Libertatea, elevii de la profilul Real au avut de realizat o prezentare de minim 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unui text liric aparținând lui George Bacovia. Și la profilul Uman, candidații au avut la subiectul III, la Limba Română, BAC 2026, să prezinte particularitățile unui text liric aparținând lui Tudor Arghezi. Vezi ce subiecte la română au fost la BAC 2026!

Regulament pentru examenul de Bacalaureat 2026

Reguli pentru elevi în sala de examen

Se interzice intrarea în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților să aibă asupra lor căști audio, precum și orice alte mijloace electronice de calcul, de comunicare sau care permit conectarea la internet, stocare de informații ori comunicare.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Elevii au posibilitatea de a corecta greșelile prin tăierea răspunsului eronat cu o linie orizontală și scrierea variantei corecte alături. Aceeași regulă se aplică și în cazul subiectelor tip grilă, unde răspunsul greșit poate fi tăiat, iar cel corect încercuit. Totuși, multiple corecturi pot crea confuzie, așa că ultima variantă trebuie să fie clar evidențiată pentru a evita neînțelegeri în procesul de evaluare.

Elevii care încalcă regulile sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.

Cât durează probele

Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Elevii pot părăsi sala doar după o oră și jumătate. Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a lua subiectele cu ei. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala de examen după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Corectarea lucrărilor

Datele personale ale elevilor nu vor fi sigilate manual, ci vor fi anonimizate automat pe platforma de evaluare. Potrivit procedurii, colțul din dreapta sus al primei foi tipizate, conținând datele personale ale elevului, nu se sigilează, anonimizarea se face automat în platforma destinată evaluării digitalizate. La finalul probei, lucrările sunt scanate și verificate pentru a corespunde cu borderoul de predare. Evaluarea este realizată de doi profesori din țară, iar dacă diferența dintre note depășește un punct, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori.

Nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note-valori centrale. O noutate importantă anunțată de reprezentanta ISMB vizează corectarea digitalizată a lucrărilor. În contextul în care în anii precedenți procesul de scanare a generat uneori blocaje tehnice care i-au ținut pe elevi blocați pe scaune la orele amiezii, anul acesta protocolul a fost modificat.

Ce măsuri sunt luate din cauza caniculei

În contextul valului de căldură, Ministerul Educației și Cercetării a transmis inspectoratelor școlare o adresă prin care le solicită să asigure apă potabilă pentru candidați și profesori, să utilizeze cu prioritate sălile cu expunere redusă la soare, dotate cu aer condiționat și, acolo unde acestea nu există, să folosească ventilatoare sau aparate mobile de climatizare și să identifice spații cât mai răcoroase pentru desfășurarea examenului.

Prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026 s-a desfășurat în condițiile unui cod roșu de caniculă în vestul țării și ale unor temperaturi prognozate de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Elevii care susțin examenul pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, se arată în ordinul de ministru.

Ce rezultate trebuie să ai la BAC 2026 pentru a promova

După publicarea rezultatelor, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații la rezultatele de la Bac 2026. Elevii pot vizualiza lucrărilor scrise și pot depune contestații pe 8-9 iulie, iar rezultatele finale la Bac 2026 vor fi afișate în data de 13 iulie.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6. Media la Bac 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

Calendarul Bacalaureatului, sesiunea august 2026

Elevii care, din diferite motive, nu au susținut proba din iarnă- vară a Bacalaureatului mai au o șansă în toamnă. Această sesiune nu a suferit nici o modificare față de anii trecuți și se desfășoară după următorul calendar:

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Calendarul probelor de evaluare a competențelor:

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

Calendarul probelor scrise:

10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

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