Examenul a fost amânat cu o zi și se va desfășura miercuri, 1 iulie. Schimbarea calendarului a fost aprobată prin ordin de ministru de urgență și reprezintă o măsură cu caracter excepțional, luată pe fondul avertizărilor meteo extreme generate de valul de căldură.

Prioritate pentru sănătate: Săli de examen sub avertizare de Cod Roșu

Modificarea de ultim moment vine ca reacție directă la prognoza de alertă maximă emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru data de 30 iunie, zi în care o mare parte din țară se va afla sub avertizare de Cod Roșu de caniculă și disconfort termic accentuat.

Oficialii din Educație au subliniat că decizia a fost luată pentru a evita expunerea tinerilor și a cadrelor didactice la temperaturi sufocante în centrele de examinare:

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat”, a transmis Ministerul Educației într-un comunicat.

Ce se întâmplă cu restul calendarului de Bacalaureat

Pentru a nu genera un efect de domino asupra întregului sistem de corectare și asupra calendarului de admitere la facultăți, Ministerul Educației a precizat că această modificare este una strict punctuală.

Proba de Matematică / Istorie: Se mută de marți (30 iunie) pe miercuri (1 iulie) .

Se mută de marți (30 iunie) pe . Restul calendarului: Rămâne nemodificat . Toate celelalte probe scrise, afișarea primelor rezultate și depunerea contestațiilor își păstrează datele inițiale din calendarul național.

Rămâne . Toate celelalte probe scrise, afișarea primelor rezultate și depunerea contestațiilor își păstrează datele inițiale din calendarul național. Intrare în vigoare: Ordinul de ministru care consfințește această decalare urmează să fie publicat în regim de urgență în Monitorul Oficial.

Sursă: edu.ro

O măsură luată din scurt. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: „Cred că este o premieră”

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a dezvăluit pentru Libertatea.ro că decizia s-a bazat pe o analiză riguroasă a hărților meteo. Decalarea examenului cu doar 24 de ore va aduce o gură de oxigen vitală în centrele de examinare, temperaturile urmând să scadă semnificativ chiar de la mijlocul săptămânii.

„Această decizie vine în sprijinul a zeci de mii de absolvenți de liceu care ar fi fost nevoiți să susțină unul dintre cele mai stresante și importante examene din viață în săli de clasă unde temperaturile ar fi depășit lejer pragul critic de confort, în special în lipsa sistemelor de aer condiționat în multe unități școlare din țară.

Miercuri era zi liberă. Nu am făcut decât să modificăm ziua, în loc de marți, să se dea miercuri. Cel mai important este că miercuri temperaturile vor scădea. Am văzut prognozele cu circa 6 grade Celsius (n.r. mai puțin). Nu contează dacă afară sunt între 19 și 25, dar între 36 și 41 contează foarte tare. Și atunci, pentru că tot era o zi liberă, am decis așa. Calendarul, în ansamblul lui – cu afișarea rezultatelor, comunicarea acestora – nu se modifică. Și atunci nu am făcut decât o modificare de o zi într-una din zilele libere. De fapt, în singura zi liberă.

Nu țin minte să se fi întâmplat până acum așa ceva. cred că este o premieră. Cel puțin nu s-a întâmplat așa, din scurt.

Eu presupun că cei care sunt implicați în examenele de bacalaureat, erau disponibili toată săptămâna, Mi-e greu să cred că cineva care era implicat în examen în ziua de miercuri pleca în concediu și se întoarcea joi. În condițiile în care marți ar fi avut probă. Profesorii vor fi disponibili și nu-mi fac griji din cauza asta”, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, pentru Libertatea.

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