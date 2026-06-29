Românul lucra pe un șantier, la o vilă, și susține că a descoperit tabloul pe un morman de lemne.

„Am scos molozul și am trecut prin garaj. Acolo am văzut tabloul pe un morman de scânduri. Mi-a părut rău că era aruncat”, a declarat el în fața instanței.

Curios, nu a apelat la un expert în artă, ci la ChatGPT.

„Am întrebat ChatGPT cât ar putea valora. Mi-a spus că în jur de 5.000 de euro”, a adăugat bărbatul.

Tabloul, care reprezenta un avion din plumb, l-a intrigat pe muncitor, deși nu avea o pasiune pentru artă.

„Nu, dar îmi plac avioanele”, a răspuns el judecătorului când a fost întrebat dacă este interesat de artă. Avocata lui a subliniat aceeași idee: „Pur și simplu îi plac avioanele”.

Judecătorul a concluzionat că muncitorul nu putea să evalueze corect valoarea reală a tabloului. În plus, din cauza dificultății de a stabili exact momentul faptei, posibilitatea prescrierii nu a putut fi exclusă.

„În caz de îndoială, este prescris”, a spus judecătorul, achitându-l pe român. În final, magistratul i-a oferit un sfat: „Întrebați data viitoare înainte să luați ceva”.

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