Adrian Nartea a luat o decizie radicală pentru ziua lui de naștere din această vară: fuge din țară. Până să ajungă la tort și șampanie, mai are de lucru la un spectacol de teatru. Spre deosebire de alți colegi de breaslă care sunt deja la plajă, actorul este blocat în București cu repetiții intense pentru un proiect.

„Nu am luat încă vacanță la teatru, noi nu suntem în stagiunea clasică. Repetăm acum, o să avem premiera pe 11 iulie, cu „Romeo și Julieta”, un spectacol independent. Premiera e la Teatrul Național din București și nu cred că mai sunt bilete. Eu până în luna august nu am o vacanță plănuită”, a dezvăluit Adi Nartea pentru Click.

Adrian Nartea: „În vacanță mă prinde ziua mea”

Abia în ultima lună de vară actorul își va face bagajele. Anul acesta, pentru aniversarea de 45 de ani, Adrian Nartea a ales o destinație specială, unde speră să se răcorească și să se relaxeze alături de familie.

„Avem deja rezervată o vacanță în sudul Spaniei. De ziua mea suntem plecați și tot în vacanță mă prinde ziua mea”, a mărturisit vedeta.

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Adrian Nartea, fără petreceri de ziua lui de naștere

Alegerea de a pleca de ziua lui de naștere ascunde și o mică nostalgie. Născut în plină vară, în zodia Leu, Adrian Nartea recunoaște că aniversările lui au fost mereu complicate, încă de pe vremea când era la școală, din cauză că toți prietenii erau plecați. Din acest motiv, anul acesta nu se mai așteaptă la nicio petrecere surpriză.

„Nu are cum să-mi facă nimeni vreo surpriză sau vreo petrecere supriză pentru că toată lumea e plecată. Și la școală sufeream din cauza asta! Toată lumea era în vacanță de ziua mea și eu niciodată nu am putut să duc bomboane… Asta e drama leilor, că se sărbătoresc în vacanța de vară!”, a explicat, cu umor, actorul pentru sursa menționată.

Chiar și fără o petrecere mare în țară, Adrian Nartea va deschide șampania de 45 de ani pe plajele însorite din sudul Spaniei, alături de soția lui, Alina, și de fiicele lor – Mara și Petra.

Foto: Instagram

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