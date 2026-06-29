Efectul de „termos”: Cum devine o casă o seră letală

Când rețelele electrice cedează sub presiunea consumului masiv și aerul condiționat se oprește, structura unei locuințe își schimbă fundamental funcția. Căldura pătrunde prin ferestre și pereți, transformând interiorul într-o seră. Aerul stagnează, iar temperaturile din interior pot depăși rapid valorile indicate de termometrele de afară, în special la etajele superioare sau în camerele orientate spre sud.

Statisticile globale din ultimii ani sunt de-a dreptul dramatice. Un studiu efectuat în Pacific Northwest (SUA/Canada) în timpul unei cupole de căldură extreme, 98% din cele peste 600 de decese înregistrate în Columbia Britanică au avut loc în interiorul locuințelor. Washington și Oregon au raportat cifre similare în case fără climatizare. Oamenii de știință s-au aplecat și asupra Europei si au observat că lipsa aerului condiționat a contribuit la moartea a aproximativ 60.000 de oameni în 2022 și 47.000 în 2023. Majoritatea a decedat în clădiri vechi, incapabile să gestioneze temperaturile extreme. În prezent în doar 1 din 10 gospodării din Europa există aer condiționat, potrivit datelor Eurocool.

Limita corpului uman este mult mai joasă decât credeam, potrivit studiilor medicale

Corpul uman își menține o temperatură centrală stabilă de aproximativ 37°C. Când aerul este prea cald și umed, transpirația nu se mai poate evapora, blocând singurul mecanism eficient de răcire al organismului.

Mult timp s-a crezut că limita teoretică de supraviețuire a unui om este o temperatură a termometrului umed (wet-bulb temperature) de 35°C. Cu toate acestea, studii clinice recente contrazic vechile modele.

Conform proiectului de cercetare PSU HEAT realizat de Penn State University, pragul critic de mediu pentru adulții tineri și sănătoși este semnificativ mai mic. În condiții de umiditate normală de interior, corpul uman începe să piardă capacitatea de autoreglare la o temperatură a termometrului umed de doar 30,6°C – 31°C.

De asemenea, ghidurile oficiale publicate de Health Canada avertizează că temperaturile interioare care depășesc constant 26°C cresc exponențial stresul fiziologic.

Ce face căldura din interior cu adevărat periculoasă este lipsa de recuperare nocturnă. În timp ce afară temperaturile scad după apus, o casă prost izolată eliberează căldura acumulată extrem de lent. Corpul nu primește nicio pauză pe parcursul nopții, iar după 2-3 zile de stres termic continuu, organele vitale încep să cedeze. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (WHO), expunerea prelungită la stres termic agravează sever bolile cronice cardiovasculare și respiratorii, declanșând urgențe medicale rapide.

Harta pericolelor din casă: Graficul pragurilor termice

Pentru a vizualiza modul în care temperatura din cameră influențează direct sănătatea (la o umiditate medie), iată cum se împart zonele de risc:

ZONA LETALĂ (Peste 40°C) – Risc iminent de deces / Șoc termic

PERICOL MAJOR (35°C-40°C) – Eșecul termoreglării în câteva ore

ALERTĂ / STRES TERMIC (27°C-34°C) – Risc de epuizare prin acumulare

CONFORT / SIGURANȚĂ (18°C-26°C) – Funcționare biologică ideală

Zonele pe coduri de culori, în funcție de temperatura din casă

Zona Verde (18°C – 26°C): Organismul funcționează ideal, fără stres pe sistemul cardiovascular.

Organismul funcționează ideal, fără stres pe sistemul cardiovascular. Zona Galbenă (27°C – 34°C): Corpul transpiră activ. Dacă temperaturile nu scad noaptea, după 48-72 de ore apare epuizarea termică și deshidratarea severă, chiar și la tineri.

Corpul transpiră activ. Dacă temperaturile nu scad noaptea, după 48-72 de ore apare epuizarea termică și deshidratarea severă, chiar și la tineri. Zona Portocalie (35°C – 40°C): Transpirația nu se mai evaporă eficient. Temperatura internă a corpului începe să urce rapid spre 39°C. Apar crampele, confuzia și leșinul.

Transpirația nu se mai evaporă eficient. Temperatura internă a corpului începe să urce rapid spre 39°C. Apar crampele, confuzia și leșinul. Zona Roșie (Peste 40°C): Sistemul de termoreglare cedează complet. Peste o temperatură corporală de 42,8°C, proteinele celulare se denaturează, organele cedează, iar moartea devine iminentă.

Mitul termostatului: studiul din Austin

Un studiu efectuat de echipa Universității din Texas, condusă de Zoltan Nagy, a analizat timp de opt ani reacția clădirilor la căldura extremă, evaluând prin modele fizice și simulări computerizate un fond de 213.000 de case unifamiliale din Austin, Texas, în timpul unui scenariu de caniculă de peste 43°C dublat de o pană de curent.

Rezultatele au scos la iveală două probleme majore legate de percepția oamenilor:

Iluzia senzorului: Termostatul este plasat de obicei pe un perete dintr-o zonă protejată a casei. El poate indica 23,9°C, în timp ce într-un dormitor de la etaj sau lângă o fereastră expusă la soare, temperatura reală trece de 32,2°C. Pereții și geamurile fierbinți radiază căldură direct spre corpul tău. Falsul sentiment de siguranță: Clădirile din „grupul de mijloc” se încălzesc lent în primele zeci de ore de pană de curent. Ocupanții cred că locuința lor rezistă, până când structura se saturează de căldură și interiorul devine brusc o capcană fierbinte, când deja poate fi prea târziu pentru a se evacua.

Simulările au arătat că 15% dintre locuințele actuale din Austin devin rapid periculoase pentru tinerii sănătoși în caz de blackout. Potrivit scenariilor viitoare de schimbări climatice (cu veri unde mediile ating frecvent 40°C), acest procent va urca dramatic la 65%, arată Medicalexpress.com.

Episoadele reale din istoria recentă (furtunile din SUA din 2024 și Uraganul Beryl), care au lăsat milioane de oameni fără curent timp de mai multe zile la temperaturi extreme, arată că acest scenariu nu mai este doar o simulare, ci o realitate curentă.

Cum să te protejezi de caniculă în timpul unei crize termice

Dacă locuința ta rămâne fără curent electric sau sistemul de climatizare cedează în plină caniculă, aplică de urgență următoarele măsuri de prim ajutor:

Evacuează etajele superioare: Rămâi la parter sau la subsol; aerul cald se ridică întotdeauna.

Rămâi la parter sau la subsol; aerul cald se ridică întotdeauna. Blochează radiațiile: Trage jaluzelele, obloanele sau draperiile groase pe ferestrele orientate direct spre soare înainte ca acesta să bată în ele.

Trage jaluzelele, obloanele sau draperiile groase pe ferestrele orientate direct spre soare înainte ca acesta să bată în ele. Hidratare agresivă: Bea apă în mod constant, chiar și înainte de a apărea senzația de sete. Corpul are nevoie de resurse pentru a putea transpira.

Bea apă în mod constant, chiar și înainte de a apărea senzația de sete. Corpul are nevoie de resurse pentru a putea transpira. Solidaritate socială: Verifică-ți vecinii în vârstă sau singuri și identifică din timp centrele publice de răcire puse la dispoziție de autorități.

Pe termen lung, experții avertizează că soluția nu stă doar în instalarea unor aparate de aer condiționat mai puternice, ci în adaptarea clădirilor. Este nevoie de folii reflectorizante pe geamuri, izolarea corectă a mansardelor, acoperișuri de culori deschise și revizuirea de urgență a codurilor de construcție.

Noua propunere a cercetătorilor americani este clară: noile locuințe trebuie obligate prin lege să fie proiectate ca niște structuri reziliente, capabile să mențină condiții sigure de viață pentru ocupanții lor timp de cel puțin 72 de ore în cazul unei pene de curent totale.

Pe măsură ce verile devin tot mai agresive, siguranța de acasă nu mai este un confort, ci o bătălie directă pentru supraviețuire. România se află în acest moment sub o cupolă de caniculă, tocmai în perioada examenelor de Bacalaureat, astfel că tinerii trebuie să se hidrateze bine și să mânânce corespunzător pentru a face față valului de căldură. 35 de județe și București au intrat sub cod roșu de caniculă. Elena Mateescu, director ANM: „Vom resimți 45 de grade Celsius”



Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE