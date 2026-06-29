PSD a prezentat 5 motive pentru care, în opinia lor, Siegfried Mureșan „nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României”, dar fără să prezinte dovezi în sprijinul acuzațiilor.

Mai exact, social-democrații au susținut că propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier:

„1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL.

2. A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în Acordul Mercosur.

3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România.

4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România!

5. Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români!”, au transmis social-democrații.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”, a conchis partidul condus de Sorin Grindeanu.

Libertatea l-a contactat pe europarlamentarul PNL pentru un punct de vedere în urma acuzațiilor PSD și îl va publica atunci când îl va primi.

Afirmațiile social-democraților au venit la câteva ore după ce Siegfried Mureșan a scris pe Facebook că „Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13” și că „un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme și deficitul de 9.3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului”. „Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”, a mai scris Mureșan.

Expresia „premierul OUG 13” se referă la Ordonanța de Urgență nr. 13/2017 dată de Grindeanu atunci când era prim-ministru. Mai exact, OUG 13, care a fost adoptată de Guvern în noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie 2017, modifica prevederi din Codul penal și Codul de procedură penală. Pe scurt, unii politicieni puteau scăpa de acuzațiile de corupție, inclusiv Liviu Dragnea, pe atunci președinte PSD. Actul normativ a declanșat cele mai ample proteste din România după 1989, iar sub presiunea străzii, pe 5 februarie 2017, Guvernul Grindeanu a anulat OUG 13.

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