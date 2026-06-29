Acesta este, de asemenea, brandul propriu de lentile de contact dezvoltat de EssilorLuxottica, lider global în designul, producția și distribuția de lentile oftalmologice, rame, ochelari de soare și ochelari de vedere.

Pentru multe persoane, lentilele de contact pot fi o alternativă la ochelari sau o soluție complementară, în funcție de activități, de program și de preferințele personale. Ele pot oferi mai multă libertate de mișcare și pot fi integrate ușor în rutina zilnică.

Prin lansarea iWear, OPTIblu completează oferta de soluții pentru îngrijirea vederii cu un brand modern, accesibil și funcțional. De asemenea, produsele sunt disponibile exclusiv în rețeaua OPTIblu și beneficiază de expertiza EssilorLuxottica, unul dintre cei mai importanți jucători globali din domeniul îngrijirii vederii.

Gama iWear disponibilă în rețeaua OPTIblu include lentile zilnice în cutii de 30 de bucăți: iWear Activ, iWear Slim și iWear Flex. Fiecare variantă are beneficii clare și răspunde unor nevoi diferite, de la confort pe durata zilei până la aplicare ușoară sau ambalaj mai atent la impactul asupra mediului.

iWear Activ este recomandată persoanelor cu miopie și hipermetropie. Lentilele oferă confort pe toată durata zilei, aplicare și îndepărtare ușoară, transmisibilitate ridicată a oxigenului și protecție UV. Această variantă se adresează celor care caută o soluție simplă pentru purtare zilnică.

iWear Slim este opțiunea orientată către sustenabilitate și confort. Ambalajul este subțire și fabricat din plastic reciclat, iar tehnologia Smart Touch ajută la o manipulare igienică. Produsul este potrivit pentru persoanele care apreciază soluțiile practice și mai atente la impactul asupra mediului.

iWear Flex este concepută pentru purtare comodă de dimineața până seara. Lentilele oferă aplicare rapidă și curată, confort pe parcursul zilei și o experiență simplă de utilizare. Această variantă se potrivește unui program activ, în care claritatea și confortul vizual trebuie să rămână constante.

La OPTIblu, persoanele interesate pot beneficia de consultații de specialitate și de recomandări din partea profesioniștilor. Astfel, alegerea lentilelor de contact poate deveni mai simplă și mai potrivită nevoilor individuale.

În perioada 1 iunie – 31 iulie 2026, OPTIblu derulează o promoție 1+1 pentru iWear. La fiecare cutie cumpărată, este oferită încă una identică. Promoția poate fi o ocazie bună pentru persoanele care folosesc deja lentile de contact, dar și pentru cele care vor să încerce această opțiune pentru prima dată.

iWear propune o experiență practică pentru îngrijirea vederii. Brandul aduce împreună confortul, libertatea și accesibilitatea, într-o gamă creată pentru nevoile reale ale vieții de zi cu zi.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online www.optiblu.ro și www.optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Foto: OPTIblu

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