Temperaturi apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru perioada 29 iunie, ora 10:00 – 30 iunie, ora 10:00, valul de căldură va continua să se intensifice în Capitală.

„Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până moderat”, au transmis meteorologii.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39 de grade, valoare comparabilă cu recordul absolut al lunii iunie, în timp ce minima nopții se va situa între 20 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Canicula persistă în Capitală și marți

În intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, meteorologii estimează că valul de căldură intens va persista. „Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală”, precizează ANM.

Cerul va fi variabil, predominant senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa, din nou, în jurul valorii de 39 de grade Celsius, iar minima va fi de 22-23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Furtuni, vijelii și grindină de miercuri după-amiază, în București

Începând din a doua parte a zilei de miercuri, 1 iulie, vremea se va schimba semnificativ în București.

ANM anunță perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-15 l/mp, iar meteorologii nu exclud apariția vijeliilor, cu rafale în jurul a 50 km/h, și a căderilor de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre între 1 și 4 centimetri.

Temperatura maximă va scădea semnificativ, urmând să se situeze între 29 și 31 de grade Celsius.

Meteorologii precizează că pentru municipiul București este în vigoare un cod roșu pentru temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00. De asemenea, în intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 23:00, Capitala va intra sub cod galben de instabilitate atmosferică, fiind așteptate ploi torențiale și fenomene asociate.

În aceată dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări succesive de vreme extremă pentru perioada 29 iunie-1 iulie. Cea mai mare parte a țării se va afla sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. De marți, sunt anunțate și episoade de instabilitate atmosferică, cu vijelii, grindină și ploi torențiale.

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