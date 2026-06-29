Proteina care schimbă dilema

Dacă vorbim despre ouă în general, oul a existat cu mult înaintea găinii. Dacă vorbim însă strict despre oul de găină, lucrurile se schimbă. Un rol important îl are o proteină implicată în formarea cojii, numită ovocleidin-17, sau OC-17, potrivit publicației grecești Alfavita.

Cercetători de la universitățile Sheffield și Warwick au studiat felul în care se formează coaja oului de găină și au identificat rolul esențial al proteinei OC-17. Această proteină ajută la formarea cristalelor de carbonat de calciu, principala componentă a cojii. Cu alte cuvinte, ea contribuie la transformarea mineralelor într-o coajă suficient de tare pentru a proteja embrionul, dar suficient de subțire pentru ca puiul să o poată sparge atunci când eclozează. Fără acest proces, oul nu ar avea coaja pe care o știm. Iar fără coaja potrivită, embrionul nu ar fi protejat așa cum trebuie.

De aici vine partea spectaculoasă a răspunsului: pentru ca un ou de găină să se formeze așa cum îl cunoaștem azi, este nevoie de mecanisme biologice existente în organismul găinii.

Deci găina a fost prima?

Pentru oul de găină, răspunsul este: foarte probabil, da. Biologia moleculară arată că oul de găină are nevoie de proteine produse în organismul găinii pentru ca procesul de formare a cojii să se desfășoare corect.

Cu această logică, prima găină a trebuit să existe înaintea primului ou de găină format complet în sensul biologic de azi. Dar, atenție! Asta nu înseamnă că ouăle au apărut odată cu găinile, nici pe departe.

Ouăle existau cu mult înaintea găinilor

Ouăle sunt mult mai vechi decât găinile. Reptilele, peștii și alte specii depuneau ouă cu milioane de ani înainte ca păsările domestice să existe. Din punct de vedere evolutiv, oul câștigă detașat. Primele forme de ouă au apărut cu mult înaintea găinilor, iar ouăle cu membrane adaptate vieții pe uscat sunt legate de evoluția unor animale foarte vechi.

Găina domestică este o apariție mult mai recentă în istoria vieții pe Pământ. Ea provine din păsări sălbatice apropiate de cocoșul roșu de junglă, domesticite treptat de oameni. Așadar, dacă întrebarea este „ce a fost primul, oul sau găina?”, răspunsul simplu este: oul. Dacă întrebarea este „ce a fost primul, găina sau oul de găină?”, răspunsul devine: găina.

Cum a apărut prima găină

Explicația evolutivă este mai puțin misterioasă decât pare. La un moment dat, două păsări care nu erau chiar găini, dar erau foarte apropiate de ele, s-au împerecheat. În urma unor mutații genetice apărute în embrion, din ou a ieșit prima pasăre pe care am putea-o numi cu adevărat găină.

Aici depinde și cum definim „oul de găină”. Dacă îl definim ca oul din care a ieșit prima găină, atunci oul a fost primul. Dacă îl definim ca ou depus de o găină, atunci găina a fost prima. De aceea, răspunsul științific nu este o glumă cu final sec, ci o explicație despre evoluție, genetică și felul în care se formează viața.

Răspunsul final: depinde ce întrebi

Dilema „oul sau găina” nu are un singur răspuns, pentru că întrebarea poate însemna două lucruri diferite. Bineînțeles că oul, ca formă de reproducere, a apărut înaintea găinii. Dar oul de găină, în sensul strict al oului produs de o găină și format cu ajutorul mecanismelor biologice specifice acesteia, a venit după găină.

Așa că biologia moleculară nu distruge complet misterul, dar îl face mult mai interesant: oul a fost primul în istoria vieții, însă găina pare să fi fost prima în povestea oului de găină.

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