Ascensiunea unui simbol al încrederii

Bernard Madoff, fost președinte al Nasdaq și considerat un pionier al tranzacționării electronice, nu era un nume necunoscut pe Wall Street. Dimpotrivă, el era unul dintre cei mai respectați membri ai comunității financiare. Printre clienții săi se aflau miliardari, bănci europene, organizații caritabile și investitori celebri, iar numele său era sinonim cu credibilitatea. Performanțele constante ale portofoliilor gestionate de el au fost văzute mult timp ca o dovadă a geniului investițional, deși, în realitate, acestea ascundeau un mecanism fraudulos bine pus la punct.

Cum funcționa schema Ponzi

În spatele fațadei de succes se ascundea o mașinărie de fraudă. Madoff nu investea banii clienților săi. În schimb, utiliza fondurile investitorilor mai noi pentru a plăti randamentele promise celor mai vechi, creând iluzia unui sistem funcțional. Un grup restrâns de angajați, supranumit „Computer Boys”, fabrica documente false care susțineau această iluzie. Aceștia tipăreau confirmări fictive ale tranzacțiilor, creau istoricuri de investiții inexistente și falsificau conturi, mergând până la a mototoli documentele pentru a simula uzura naturală.

Prăbușirea schemei și arestarea lui Madoff în 2008

Pentru două decenii, schema lui Madoff a funcționat fără probleme. Însă criza financiară globală din 2008, precipitată de falimentul Lehman Brothers, a dus la cereri de retrageri masive. În doar câteva zile, investitorii au solicitat peste 7 miliarde de dolari, o sumă care, evident, nu exista. Pe 10 decembrie 2008, Madoff a recunoscut frauda în fața fiilor săi, Mark și Andrew, care au alertat autoritățile. Câteva ore mai târziu, FBI-ul îl aresta în apartamentul său din Manhattan.

Consecințele devastatoare ale fraudei asupra victimelor și familiei Madoff

Frauda lui Madoff, estimată la 65 de miliarde de dolari, a avut consecințe devastatoare. Pensionarii și-au pierdut economiile de-o viață, iar universitățile și organizațiile caritabile au fost forțate să-și închidă porțile. Tragedia a afectat inclusiv familia lui Madoff. Fiul său cel mare, Mark, s-a sinucis în 2010, iar fiul său cel mic, Andrew, a murit de cancer în 2014. Ruth, soția lui Madoff, s-a retras complet din viața publică, descriind întreaga experiență drept „un dezastru personal fără sfârșit”.

Moștenirea cazului Madoff și lecțiile pentru piețele financiare

Bernard Madoff a murit pe 14 aprilie 2021, la vârsta de 82 de ani, într-o închisoare din Carolina de Nord. Sentința de 150 de ani, deși simbolică, subliniază natura fără precedent a fraudei. Eforturile pentru recuperarea fondurilor au continuat sub coordonarea lichidatorului Irving Pickard. Până în prezent, peste 14 miliarde de dolari au fost returnate victimelor, fiind unul dintre cele mai mari programe de compensare din istoria piețelor financiare.

Cazul Madoff rămâne un studiu de caz esențial în școlile de economie, demonstrând că încrederea oarbă poate fi cel mai periculos instrument pe piețele financiare. Lecția acestui scandal este o reamintire pentru investitori de a pune mereu întrebări, indiferent de reputația celui care le gestionează fondurile.

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mesajul de ultim moment al lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. De data aceasta, premierul demis nu s-a mai abținut
Viva.ro
Mesajul de ultim moment al lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. De data aceasta, premierul demis nu s-a mai abținut
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.RO
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
GSP.RO
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Avantaje.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 13:21
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Silvia Uscov își dă demisia din AUR după un an. Mesajul pentru George Simion al avocatei care a contestat două numiri la CCR
Politică 11:02
Silvia Uscov își dă demisia din AUR după un an. Mesajul pentru George Simion al avocatei care a contestat două numiri la CCR
Parteneri
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri feroviare din România
Adevarul.ro
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri feroviare din România
Ce trădare! FCSB-istul care abia așteaptă să o bată pe echipa lui Gigi Becali. Știe deja cum trăiesc suporterii Rapidului derby-ul
Fanatik.ro
Ce trădare! FCSB-istul care abia așteaptă să o bată pe echipa lui Gigi Becali. Știe deja cum trăiesc suporterii Rapidului derby-ul
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Emoții mari pentru Anca Serea: „Nu am închis un ochi toată noaptea.” Fiica vedetei susține bacalaureatul
Stiri Mondene 12:39
Emoții mari pentru Anca Serea: „Nu am închis un ochi toată noaptea.” Fiica vedetei susține bacalaureatul
Cum a început pasiunea lui Nuțu Cămătaru pentru animale exotice: „Mi s-a făcut milă de puii de lei”
Stiri Mondene 12:20
Cum a început pasiunea lui Nuțu Cămătaru pentru animale exotice: „Mi s-a făcut milă de puii de lei”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Subiecte la limba română, BAC 2026 și bareme de corectare. Particularitățile unui text poetic la Subiectul III
ObservatorNews.ro
Subiecte la limba română, BAC 2026 și bareme de corectare. Particularitățile unui text poetic la Subiectul III
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Povestea de viață șocantă a fotbalistului Braziliei: „Spălam mașini, prietenii mă puneau să fur, să iau droguri”
GSP.ro
Povestea de viață șocantă a fotbalistului Braziliei: „Spălam mașini, prietenii mă puneau să fur, să iau droguri”
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Parteneri
Vin PLOILE și FURTUNILE. ANM emite avertizări pentru mare parte din țară
Mediafax.ro
Vin PLOILE și FURTUNILE. ANM emite avertizări pentru mare parte din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Realitatea Plus, decizie fără precedent luată în privința lui Călin Georgescu. Acesta a atacat-o dur în direct la TV pe Anca Alexandrescu
Redactia.ro
Realitatea Plus, decizie fără precedent luată în privința lui Călin Georgescu. Acesta a atacat-o dur în direct la TV pe Anca Alexandrescu
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML
KanalD.ro
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML

Politic

5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Politică 13:21
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
Silvia Uscov își dă demisia din AUR după un an. Mesajul pentru George Simion al avocatei care a contestat două numiri la CCR
Politică 11:02
Silvia Uscov își dă demisia din AUR după un an. Mesajul pentru George Simion al avocatei care a contestat două numiri la CCR
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Ce profit are pariorul care a pus 100 de dolari pe egal la toate meciurile din grupe de la Cupa Mondială. Suma este surprinzătoare
Fanatik.ro
Ce profit are pariorul care a pus 100 de dolari pe egal la toate meciurile din grupe de la Cupa Mondială. Suma este surprinzătoare
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație