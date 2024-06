E oficial! Vin banii pentru prelungirea magistralei M4! Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat astăzi contractul de finanțare în valoare de 2,5 miliarde de euro

Având deja publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) procedura de licitație publică în vederea desemnării constructorului/constructorilor care urmează să extindă magistrala de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul, astăzi, în prezența ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, și a directorului Metrorex, Mariana Miclăuș, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat contractul de finanțare în sumă totală de 2,5 miliarde de euro, bani europeni nerambursabili, accesați prin „Programul Transport” al Uniunii Europene 2021-2027, fiind cea mai mare investiție publică derulată în București în ultimii ani.

În aceste condiții, reamintim tuturor operatorilor economici interesați să participe la licitația privind „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, că au posibilitatea de a se înscrie și de a depune ofertele până pe data de 27 iunie a.c., ora 15.00. Ulterior, după atribuirea și semnarea contractului de executare a lucrărilor de proiectare și de execuție, câștigătorul/câștigătorii licitației vor avea la dispoziție un termen total de 60 de luni pentru realizarea proiectului, din care primele 8 luni vor fi alocate derulării primei faze de proiectare, astfel încât construcția efectivă să poată fi demarată cât mai rapid posibil. Astfel, într-un interval de maximum 60 de luni, vor fi realizate, în paralel, pe tronsoane clar definite, atât procedurile de proiectare, cât și cele de construire.

Recomandări EXCLUSIV | „Poliția nu vrea să achite nici înmormântarea”. Sora inginerului mort într-o intervenție a polițiștilor, într-o autogară din Pitești, despre ultima zi din viața fratelui ei. Ce daune cere familia în instanță

„Mulțumesc oamenilor care ne-au ajutat să dezvoltăm aceste proiecte. În 2017, când am discutat prima dată despre metrou, lucrurile acestea păreau utopice. Acum, rezultatele au început să apară. Am extins Magistrala M2 până la stația Tudor Arghezi, unde avem și parcare de tip park&ride. Magistrala M4 va soluționa două deficiențe ale orașului, ce nu mai pot fi ignorate. În primul rând, alături cu proiectul Aeroportului București-Sud, va regla decalajul evident de dezvoltare între zona de Sud și cea de Nord a Bucureștiului. Apoi, va ajuta la combaterea poluării, prin reducerea semnificativă a indicilor de trafic din oraș, fiind o alternativă reală de transport nepoluant. Până pe 27 iunie, așteptăm ofertele operatorilor interesați de această licitație, iar în următoarele 3, 4 luni, sper să avem un câștigător și să dăm ordinul de începere pentru proiectare. Aștept cu nerăbdare să începem lucrările, pentru a schimba în bine viața oamenilor din acest oraș”, a declarat Daniel Băluță.

Recomandări Câteva principii pentru investiții eficiente. Cum investești inteligent la bursă

Despre necesitatea unui sistem integrat de transport public în București a vorbit și ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, referindu-se la semnarea contractelor de finanțare, atât pentru extinderea magistralei M4, între Gara de Nord și Gara Progresul, cât și pentru extinderea magistralei M6, tronsonul dintre stațiile 1 Mai și Tokyo.

„Au fost semnate astăzi două contracte, în valoare de 4,3 miliarde de euro. O sumă impresionantă, însă absolut necesară pentru transportul public din București. Eu spun de vreo doi ani că nu putem avea transport integrat în București dacă nu avem și metroul parte a acestui sistem. Sunt deschis în a discuta cu Primăria Municipiului București pentru transferul metroului, cu tot cu sursa de finanțare, cu subvenție. De asemenea, consider că și centura Bucureștiului trebuie să treacă în administrarea Primăriei București, aceasta fiind deja un bulevard interior al zonei metropolitane București-Ilfov. Pânâ când vom clarifica aceste lucruri, trebuie spus că M4 este un proiect necesar, despre care sunt convins că va fi realizat rapid. Știu că sectorul 4 are deja licitația în derulare, ceea ce înseamnă că are capacitate administrativă să deruleze aceste proiecte, au demonstrat deja acest lucru”, a explicat ministrul.

Recomandări Limitele bazinului electoral al suveraniștilor și populiștilor în România. Cum a evoluat situația în ultimele decenii | ANALIZĂ

Parte a consorțiului de autorități publice care va coordona extinderea magistralei M4, directorul general al Metrorex S.A, Mariana Miclăuș, a susținut că are încredere că acest proiect se va realiza în termenele stabilite legal.

„Noi, la Metrorex, suntem bucuroși pentru implicarea tuturor autorităților statului. Când factorii decizionali își dau mâna, orice proiect se realizează. Odată cu realizarea acestei extinderi între Gara de Nord până la Gara Progresul, pasagerii vor avea metrou de la Otopeni până la Gara Progresul, întrucât magistralele se intersectează la 1 Mai. În ultima perioadă, se vorbește mult despre metrou și suntem încântați de acest aspect, întrucât acesta este alternativa transportului de suprafață, pentru a proteja mediul înconjurător în acest oraș supra-aglomerat”, a susținut Mariana Miclăuș.

Prezentă la evenimentul organizat la Ministerul Transporturilor, senatoarea Gabriela Firea a punctat faptul că, pentru fluidizarea traficului rutier și de pasageri în București, este nevoie de o colaborare strânsă între autoritățile statului.

„Se îndeplinește un vis de acum 7 ani, când discutam cu Daniel Băluță despre alternativele de transport, despre soluții de îmbunătățire a traficului din București. Am realizat atunci un plan de mobilitate urbană durabilă, care prevedea câteva măsuri simple. Autobuze prietenoase cu mediul, centura Bucureștiului trecută în administrarea PMB, semaforizare inteligentă, metroul cuprins în sistemul de transport public integrat și parcări park&ride, așa cum a făcut deja colegul meu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Este clar că avem nevoie de o reconfigurare a rețelei de metrou pentru fluidizarea traficului. Astfel, fluxul de pasageri se va transfera din zonele centrale de suprafață către subteran, iar pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai rapid este nevoie urgentă de o colaborare strânsă între autorități”, a declarat senatoarea.

Traseul noii linii de metrou M4 va avea un număr de 14 stații, ce vor fi amenajate pe o lungime totală de aproximativ 12 kilometri, între stația Gara de Nord 2 și stația Gara Progresul, și care va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava din județul Ilfov.

Cele 14 stații ale noului traseu sunt: Gara de Nord 2 – Știrbei Vodă – Bogdan Petriceicu Hasdeu – Uranus – George Rozorea – Chirigiu – Filaret – Eroii Revoluției 2 – George Bacovia – Toporași – Nicolae Cajal – Luică – Giurgiului – Progresului. Stațiile vor fi amenajate conform celor mai noi cerințe pentru securitate la incendiu și vor fi adaptate pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilități. Stațiile vor avea și sisteme de protecție a călătorilor, inclusiv panouri de sticlă și uși automate la marginea peroanelor.

Totodată, sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de lider de asociere, alături de Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei anunță faptul că prelungirea Magistralei M4 urmează a fi proiectată ca un nod intermodal care să interconecteze atât transportul feroviar regional, național și internațional cu zona urbană, asigurându-le oamenilor condiții de trafic ecologic, rapid și modern.

Mai mult decât atât, prin extinderea liniei 4 de la Gara de Nord la Gara Progresul, se va realiza cea mai mare și importantă linie de metrou pe diametrala nord – sud a orașului, care va lega Aeroporturile Internaționale București Otopeni și București Băneasa cu gările de cale ferată Băneasa, Basarab, Gara de Nord și Gara Progresul și, implicit, interconectarea cu transportul public de suprafață.

Potrivit Metrorex, ca informație de ultimă oră, magistrala de metrou M4 ar putea fi prelungită dincolo de comuna Jilava, până la Adunații Copăceni, județul Giurgiu, acolo unde sectorul 4 al Municipiului București are deja în lucru proiectul Aeroportului Internațional București-Sud.

Urmărește-ne pe Google News