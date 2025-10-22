De ce să te pregătești din timp?

Black Friday la Nordica Moto nu e o simplă campanie – e o cursă contra cronometru. Stocurile sunt limitate, mai ales la vehicule și accesorii, iar primele zile ale campaniei (7–10 noiembrie) sunt de obicei cele mai intense. În acea perioadă intră în promoție și vehicule noi, plus branduri importante din portofoliul Nordica Moto.

Prin urmare, dacă vrei să prinzi cel mai bun preț, merită să îți pregătești lista de dorințe din timp și să acționezi rapid. Campania acoperă tot ce ai nevoie pentru sezonul moto 2026 – de la echipamente complete, la piese, accesorii și chiar motociclete și ATV-uri noi.

1. Echipamente MX/Enduro – performanță și protecție maximă

Pasionații de off-road știu că terenul nu iartă. Un echipament de calitate nu înseamnă doar confort, ci și siguranță la fiecare viraj și fiecare salt. De Black Friday, Nordica Moto aduce reduceri de până la 60% la echipamentele de motocross și enduro – o șansă ideală să îți completezi sau înnoiești setul fără să-ți golești contul.

Pe site-ul Nordica Moto găsești:

  • Cască integrală sau off-road cu protecție avansată și ventilație excelentă;
  • Ochelari MX anti-aburire și anti-zgâriere, pentru o vizibilitate perfectă;
  • Tricourii și pantaloni Enduro din materiale rezistente și ușoare;
  • Cizme de motocross cu protecție pentru tibie și gleznă;
  • Mănuși, genunchiere, cotiere, orteze și armuri pentru protecție completă.
Toate produsele din campanie provin din stocul Nordica Moto, ceea ce înseamnă livrare rapidă în 1-2 zile. În cazul produselor aduse la comandă de la furnizori, livrarea se face în 5-15 zile, în funcție de disponibilitate.

2. Echipamente de stradă – siguranță și stil în fiecare călătorie

Fie că mergi zilnic la serviciu cu motorul, fie că planifici o tură lungă prin țară, echipamentul de stradă potrivit face toată diferența. În această perioadă, Nordica Moto oferă discounturi semnificative la geci, pantaloni, ghete, mănuși și căști de stradă.

Reducerile sunt reale, aplicate și pe colecțiile noi, nu doar pe produsele vechi. Ai parte de:

  • Căști flip-up și integrale de la mărci consacrate;
  • Jachete moto ventilate sau impermeabile, potrivite pentru toate sezoanele;
  • Încălțăminte de protecție confortabilă și sigură;
  • Mănuși din piele sau textil cu protecții integrate;
  • Pantaloni tehnici cu întăriri și inserții elastice.

3. Motociclete și ATV-uri – visul care devine realitate

Partea cea mai așteptată a campaniei: reduceri de până la 22% la motociclete și ATV-uri. Pe site-ul Nordica Moto, la secțiunile dedicate motocicletelor și ATV-urilor, găsești modele noi pregătite pentru livrare rapidă.

Fiind vorba despre vehicule, stocul este limitat, iar cererea ridicată face ca multe modele să se epuizeze încă din prima săptămână. Fie că vrei un ATV pentru teren dificil sau o motocicletă de oraș, e cel mai bun moment să faci pasul – prețurile nu vor mai fi la fel curând.

4. Livrare rapidă, retur garantat și multiple metode de plată

Un alt avantaj al cumpărăturilor de Black Friday la Nordica Moto este siguranța și transparența procesului de achiziție.

  • Produsele aflate în stoc se livrează în 1-2 zile lucrătoare.
  • Poți plăti ramburs, prin ordin de plată, card bancar, Google Pay, Apple Pay, PlatiOnline sau Revolut.
  • Toate produsele se pot returna fără probleme, conform politicii de retur Nordica Moto.

Reducerile sunt autentice, fără artificii de preț. Campania se bazează pe stocuri reale și pe produse verificate – o garanție că ceea ce cumperi chiar merită.

Așadar, fie că îți pregătești sezonul 2026 cu echipamente MX/Enduro, vrei o cască nouă pentru drumurile de zi cu zi sau te gândești serios la prima ta motocicletă, Black Friday la Nordica Moto este momentul perfect. Cu reduceri de până la 60% la echipamente și 22% la vehicule, livrare rapidă și retur garantat, ai tot ce îți trebuie pentru a porni la drum echipat complet!

Sursă foto: pexels.com

Introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace, votată în Camera Deputaților. Câți bani vor primi soldații care fac armata 4 luni
Știri România 13:41
Introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace, votată în Camera Deputaților. Câți bani vor primi soldații care fac armata 4 luni
Când e Black Friday 2025 la eMAG
Știri România 13:28
Când e Black Friday 2025 la eMAG
Monden

Ultimul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru înainte să fie internat de urgență în spital: „Liniștea își impune ritmul ei în tine"
Stiri Mondene 13:34
Ultimul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru înainte să fie internat de urgență în spital: „Liniștea își impune ritmul ei în tine”
CRBL trece prin momente neașteptate în emisiunea „La bine și la Roast": „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie"
Stiri Mondene 13:29
CRBL trece prin momente neașteptate în emisiunea „La bine și la Roast”: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?"
Politică 10:28
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice"
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
