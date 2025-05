Într-o mică localitate din România, lângă Dej, o mică afacere de familie născuta din dorința unui tată de a crea un viitor pentru copiii săi, s-a transformat peste ani într-un nume de referință în industria lemnului din România și nu numai. Secretul? Nu există unul, dar respectul pentru clienți, seriozitatea și mai ales valorile familiei au făcut că afacerea să devină tot mai solidă de la an la an. Acum, la mai bine de 3 decenii, fiecare membru al familiei are un rol esențial în Enipau și, așa cum rar se întâmplă la noi, povestea de succes va merge mai departe și la a treia generație.