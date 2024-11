Platforma crește din ce în ce mai mult, exemplificând grăitor felul în care o companie responsabilă pune suflet în România, în comunitate, printr-o inițiativă de CSR care conectează între ele nu doar generații diferite, ci și ruralul cu urbanul. Gabriela Sîrbu, directorul de sustenabilitate Profi și coordonatoarea acestui program, vorbește despre cum a luat naștere Via Profi și de ce este important un astfel de program.

Ce este Via Profi?

Deși e dificil să descrii pe scurt un proiect ce reunește atâtea resurse, atâta energie și în special atât de mult suflet, voi face totuși o încercare. Via Profi este cea mai simplă și mai sigură cale de a ajunge direct, fără intermediari, la micii producători locali și la gusturile autentice românești! La o primă privire, Via Profi pare o simplă platformă online, accesibilă pe www.via-profi.ro. În realitate însă, este o punte între generații, gusturi, tradiții, oameni pricepuți și oameni care caută tot ce e mai bun și mai frumos pentru ei și familiile lor. Dincolo de faptul că pune în evidență producători autentici care altfel ar rămâne cunoscuți doar în micile lor comunități locale, Via Profi oferă unui public larg șansa explorării României frumoase prin intermediul gusturilor tradiționale autentice.

Recomandări Victor Micula, trimis de judecători la mănăstire în loc de pușcărie, după ce și-a cumpărat un arsenal prin interpuși. Milionarul e nemulțumit și cere revizuirea

Cum a luat naștere Via Profi?

Cu peste 28.000 de angajați în peste 1.750 de magazine proprii și partenere din mai bine de 870 de localități urbane și rurale, Profi nu doar că este cel mai mare angajator privat din România, dar este și compania care prin ampla sa cuprindere geografică știe poate cel mai bine ce își doresc oamenii de pe la noi. Crescând în și pentru România, fiind conectați profund la comunitate și punând suflet în ceea ce facem, am observat că tot omul caută gusturile bune și produsele autentice românești. Problema e că acestea nu sunt mereu ușor de găsit sau că adesea trec prin atât de mulți intermediari încât devin aproape inaccesibile. În acest context, ne-am gândit să propunem o cale prin care micii producători locali să se conecteze nemijlocit cu consumatori. Am gândit un mecanism viabil, am alcătuit o strategie și i-am dat și un nume: Via Profi. Este o formă de sprijin atât pentru astfel de producători, cât și pentru cei care vor să ajungă la aceștia, la produsele lor. Și iată că astăzi, fără să îi condiționeze în vreun fel, Profi pune la dispoziția unui număr în creștere de producători artizanali mediul în care să-și spună propriile povești și să-și prezinte atractiv oferta de produse. Iar cum înscrierile pe platformă sunt verificate și validate în teren de către specialiștii lanțului de magazine, cine cutreieră Via Profi poate fi sigur că descrierile, pozele și informațiile oferite în platformă sunt reale 100%.

Recomandări Închisoare cu executare pentru cei care conduc fără permis. Ce implicații ar avea o astfel de decizie

Via Profi a luat naștere din dorința noastră clară de a păstra și a ne conecta la ceea ce este autentic românesc și de a șterge praful de pe tradiție, de a-i reda strălucirea. Când sunt prezentate onest și într-un limbaj scuturat de limba de lemn a marketingului populist, produsele artizanale devin atractive pentru toate generațiile.

Ce înseamnă implicarea în comunitate în viziunea voastră?

Credința noastră este că un retailer de succes trebuie să aibă rădăcini adânci în comunitățile în care își desfășoară activitatea. O comunitate prosperă și sănătoasă înseamnă și un mediu de afaceri stabil și sustenabil. De aceea avem un plus de motivație să desfășurăm inițiative comunitare, fie că vorbim de sprijin pentru educație, de proiecte de mediu sau de programe de voluntariat, să contribuim consecvent la construirea unei lumi mai bune. Fiecare acțiune, fiecare nou parteneriat are menirea de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, de a crea un impact pozitiv real. Prin proiectele noastre reușim nu doar să aducem valoare pentru micii producători și pentru publicul doritor de autentic, ci și să inspirăm și alți actori economici să se implice, generând în societate un efect de undă pozitiv.

Recomandări Documentarul cu Iohannis nu e despre Iohannis, ci despre „elita promotoare a votului superior”

Zi de zi, punem suflet și ne implicăm în comunitate! Uneori este nevoie de un impuls pentru a arăta câtă bunătatea și valoare ne înconjoară, iar Via Profi reușește să pună în evidență aceste valori, integrându-ne tot mai profund în marea comunitate.

Care sunt premiile primite de Via Profi după primul an de existență al platformei?

Înainte de a vorbi despre premii, este important să punctăm că www.via-profi.ro reușește să crească organic, având tot mai mulți vizitatori în timp ce crește și numărul producătorilor care, odată înscriși, dau strălucire hărții României gustului bun. În mai puțin de șase luni de la lansare, Via Profi punea în evidență peste 200 de producători locali din 11 județe; azi, sunt peste 600 de astfel de mici producători din 35 de județele. Firește, o astfel de dezvoltare nu a trecut neobservată de profesioniștii din sustenabilitate și comunicare. Prin campaniile sale Via Profi șterge praful de pe tradiții, construind un limbaj comun pentru mai multe generații pe care le adună în jurul gustului autentic românesc.

În ultimele luni, Via Profi a câștigat Biz PR Award 2024 pentru susținerea micilor producători locali prin lansarea campaniei de comunicare „Ștergem tradiția de praf”, Premiul pentru „Excelență în dezvoltarea durabilă a economiei locale” acordat în cadrul ESG SUMMIT, și recunoașterea Gold în Community Index 2024, pentru creșterea nivelului de conștientizare. Aceste premii vin în completarea celor primite în primăvară pentru Via Profi: Community Hero în cadrul Biz Sustainability Awards și locul întâi pentru Susținerea Comunității, la gala Romanian CSR Awards.

Toate premiile obținute de Via Profi ne bucură dar, mai mult decât atât, ne bucură validarea și aprecierea venite dinspre consumatori și micii producători locali. Împreună punem suflet în România!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News